专门为寻求远程工作的软件开发人员定制的工作平台Arc，旨在通过引入HireAI简化招聘流程。利用OpenAI的GPT-4，HireAI通过分析Arc上25万名开发者的资料，将招聘工作的很大一部分自动化，包括简历筛选和联系潜在候选人。

公司可以利用HireAI，只需上传他们的职位描述。然后，该平台会编制一份候选人短名单，在每次成功匹配后完善其选择算法，从而使公司能够随着时间的推移获得更准确的结果。Arc的创始人兼首席执行官刘伟廷也是软件开发人员远程学习平台Codementor的创始人，他认为全球远程申请人的噪音-信号率相当高。他与TechCrunch分享了他的观察结果，即招聘经理和招聘人员常常对审查数百份简历和进行人工推广以确定合适的候选人所需的大量时间感到不知所措。

在引入HireAI之前，使用Arc的公司必须通过填写一个全面的工作表格来提交他们的工作要求。然后，Arc将采用其专有的机器学习算法来确定最佳候选人，或者，候选人将独立申请职位。然后，Arc的招聘人员将进一步筛选出申请人，供客户审查。雇主可以选择加入或退出HireAI，甚至可以与人工筛选一起使用，通过人工智能辅助的对话产生职位描述，并提供即时的候选人匹配，使入职过程自动化。

通过自动完成起草职位描述、筛选候选人和进行外联等任务，像HireAI这样由人工智能驱动的工具使招聘人员能够专注于招聘过程中更具战略性的方面。这包括与候选人会面以评估他们的文化适应性，发展关系，并使职位与个人的职业抱负相一致。刘还表示，像HireAI这样由人工智能驱动的工具有可能促进多样性、平等和包容，因为在确定最合适的匹配之前，招聘人员仍然不知道申请人的年龄、种族或性别。

尽管人工智能工具取得了进步，但Liu澄清说，它们不应该被看作是人类招聘人员的替代品。几天前，HireAI在Arc上进行了内部软启动，早期数据显示，公司通过使用HireAI面试与之匹配的开发者的可能性是原来的两倍。no-code 看看HireAI等人工智能驱动的平台如何帮助企业简化招聘流程，类似于他们已经使用AppMaster 等平台的方式，这将很有趣。

No-code AppMaster等开发工具已经彻底改变了软件开发行业，使个人和企业能够无缝地创建后台、网络和移动应用程序，而无需广泛的编码知识。随着HireAI等人工智能驱动的招聘平台的引入，科技行业的未来看起来更加高效和包容。