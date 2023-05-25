Uzaktan çalışma arayan yazılım geliştiricileri için özel olarak tasarlanmış iş platformu Arc, HireAI'nin tanıtımıyla işe alım sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. OpenAI'nin GPT-4'ünü kullanan HireAI, Arc'ta bulunan 250.000 geliştiricinin profillerini analiz ederek özgeçmiş taraması ve potansiyel adaylara ulaşma dahil işe alım iş yükünün önemli bir bölümünü otomatik hale getirir.

Şirketler, sadece iş tanımlarını yükleyerek HireAI'den yararlanabilirler. Platform daha sonra bir aday kısa listesi derler ve her başarılı eşleşmede seçim algoritmasını geliştirir, böylece şirketlerin zaman içinde daha doğru sonuçlar elde etmesini sağlar. Arc'ın kurucusu ve CEO'su, aynı zamanda yazılım geliştiriciler için bir uzaktan öğrenme platformu olan Codementor'un da kurucusu olan Weiting Liu, gürültü-sinyal oranının küresel uzaktan başvuranlar için oldukça yüksek olduğuna inanıyor. TechCrunch ile, işe alım yöneticilerinin ve işe alım görevlilerinin, yüzlerce özgeçmişi incelemek ve doğru adayları belirlemek için manuel olarak erişim sağlamak için gereken süre karşısında genellikle bunalmış hissettiklerine dair gözlemini paylaştı.

HireAI'nin kullanıma sunulmasından önce, Arc'ı kullanan şirketler kapsamlı bir iş formu doldurarak iş gereksinimlerini sunmak zorundaydı. Arc daha sonra en iyi adayları belirlemek için kendi özel makine öğrenimi algoritmasını kullanır veya alternatif olarak adaylar bağımsız olarak pozisyonlara başvurur. Arc'ın işe alım görevlileri daha sonra müşterilerin incelemesi için adayları kısa listeye alırdı. İşverenlerin katılmayı veya çıkmayı seçebilecekleri ve hatta manuel taramayla birlikte kullanabilecekleri HireAI, yapay zeka destekli konuşmalar yoluyla iş tanımları üreterek ve anında aday eşleşmeleri sağlayarak işe alım sürecini otomatik hale getiriyor.

HireAI gibi yapay zeka destekli araçlar, iş tanımları hazırlamak, adayları taramak ve sosyal yardım yürütmek gibi görevleri otomatikleştirerek, işe alım görevlilerinin işe alım sürecinin daha stratejik yönlerine odaklanmasını sağlar. Bu, kültürel uygunluklarını değerlendirmek, ilişkiler geliştirmek ve pozisyonları bireysel kariyer özlemleriyle uyumlu hale getirmek için adaylarla tanışmayı içerir. Liu ayrıca, işe alım uzmanları en uygun eşleşmeler belirlenene kadar başvuranların yaşı, etnik kökeni veya cinsiyetinden habersiz kaldığından, HireAI gibi yapay zeka destekli araçların potansiyel olarak çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı destekleyebileceğini öne sürüyor.

Yapay zeka araçlarındaki gelişmelere rağmen Liu, bunların insan işe alım görevlilerinin yerine geçmemesi gerektiğini açıklıyor. HireAI, birkaç gün önce Arc'ta dahili olarak yumuşak bir şekilde kullanıma sunuldu ve ilk veriler, şirketlerin HireAI kullanarak kendileriyle eşleşen geliştiricilerle görüşme olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. HireAI gibi yapay zeka odaklı platformların, AppMaster gibi no-code platformlarda hâlihazırda sahip olduklarına benzer şekilde, işletmelerin işe alma süreçlerini kolaylaştırmasına nasıl yardımcı olabileceğini görmek ilginç olacak.

AppMaster gibi No-code geliştirme araçları, bireylerin ve işletmelerin kapsamlı kodlama bilgisi olmadan sorunsuz bir şekilde arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasını sağlayarak yazılım geliştirme endüstrisinde devrim yarattı. HireAI gibi yapay zeka destekli işe alım platformlarının kullanıma sunulmasıyla, teknoloji endüstrisinin geleceği daha verimli ve kapsayıcı görünüyor.