Banenplatform Arc, specifiek afgestemd op softwareontwikkelaars die op zoek zijn naar werk op afstand, wil het rekruteringsproces stroomlijnen met de introductie van HireAI. Met behulp van OpenAI's GPT-4 automatiseert HireAI een aanzienlijk deel van de wervingswerkzaamheden, waaronder het screenen van cv's en het benaderen van potentiële kandidaten, door het analyseren van de profielen van de 250.000 ontwikkelaars die beschikbaar zijn op Arc.

Bedrijven kunnen gebruik maken van HireAI door simpelweg hun functieomschrijving te uploaden. Het platform stelt vervolgens een shortlist van kandidaten samen en verfijnt zijn selectiealgoritme bij elke succesvolle match, waardoor bedrijven na verloop van tijd nauwkeurigere resultaten krijgen. De oprichter en CEO van Arc, Weiting Liu, ook de oprichter van Codementor, een leerplatform voor softwareontwikkelaars op afstand, is van mening dat de verhouding tussen ruis en signaal aanzienlijk hoog is voor wereldwijde sollicitanten op afstand. Hij deelde zijn observatie met TechCrunch dat hiring managers en recruiters zich vaak overweldigd voelen door de hoeveelheid tijd die nodig is om honderden cv's te beoordelen en handmatige outreach uit te voeren om de juiste kandidaten te identificeren.

Vóór de introductie van HireAI moesten bedrijven die Arc gebruikten hun functie-eisen indienen door een uitgebreid vacatureformulier in te vullen. Arc gebruikte dan zijn eigen machine learning-algoritme om de beste kandidaten te identificeren, of anders solliciteerden kandidaten zelfstandig naar functies. De recruiters van Arc maken dan een shortlist van sollicitanten die de klanten kunnen bekijken. HireAI, waarvan werkgevers kunnen kiezen of ze er al dan niet aan meedoen, of het zelfs gebruiken in combinatie met handmatige screening, automatiseert het onboardingproces door functiebeschrijvingen te produceren via AI-ondersteunde gesprekken en door onmiddellijke matches met kandidaten te maken.

Door taken zoals het opstellen van functiebeschrijvingen, het screenen van kandidaten en het uitvoeren van outreach te automatiseren, stellen AI-tools zoals HireAI recruiters in staat zich te richten op meer strategische aspecten van het wervingsproces. Dit omvat ontmoetingen met kandidaten om hun culturele fit te beoordelen, het ontwikkelen van relaties en het afstemmen van functies op individuele loopbaanaspiraties. Liu suggereert ook dat AI-tools zoals HireAI diversiteit, gelijkheid en inclusie kunnen bevorderen, aangezien recruiters zich niet bewust zijn van de leeftijd, etniciteit of het geslacht van sollicitanten totdat de meest geschikte matches zijn geïdentificeerd.

Ondanks de vooruitgang van AI-tools verduidelijkt Liu dat ze niet moeten worden gezien als vervanging van menselijke recruiters. HireAI werd een paar dagen geleden intern soft gelanceerd op Arc, met vroege gegevens waaruit blijkt dat bedrijven twee keer zoveel kans hebben om ontwikkelaars te interviewen die aan hen zijn gekoppeld door HireAI te gebruiken. Het zal interessant zijn om te zien hoe AI-gestuurde platforms zoals HireAI bedrijven kunnen helpen hun wervingsprocessen te stroomlijnen, vergelijkbaar met de manier waarop ze al hebben met no-code platforms zoals AppMaster.

No-code Ontwikkelingstools zoals AppMaster hebben al een revolutie teweeggebracht in de softwareontwikkelingsindustrie, waardoor particulieren en bedrijven naadloos backend-, web- en mobiele toepassingen kunnen creëren, zonder uitgebreide kennis van codering. Met de introductie van AI-gestuurde wervingsplatforms zoals HireAI ziet de toekomst van de tech-industrie er efficiënter en inclusiever uit.