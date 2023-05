Platforma pracy Arc, specjalnie dostosowana do potrzeb programistów poszukujących pracy zdalnej, ma na celu usprawnienie procesu rekrutacji poprzez wprowadzenie HireAI. Wykorzystując GPT-4 OpenAI, HireAI automatyzuje znaczną część pracy rekrutacyjnej, w tym przeglądanie CV i docieranie do potencjalnych kandydatów, analizując profile 250 000 programistów dostępnych na Arc.

Firmy mogą korzystać z HireAI po prostu przesyłając swoje opisy stanowisk. Następnie platforma tworzy krótką listę kandydatów, udoskonalając swój algorytm selekcji z każdym udanym dopasowaniem, umożliwiając firmom uzyskiwanie dokładniejszych wyników w czasie. Założyciel i dyrektor generalny Arc, Weiting Liu, który jest również założycielem Codementor, platformy do zdalnego uczenia się dla programistów, uważa, że wskaźnik szumów do sygnałów jest znacznie wysoki w przypadku globalnych zdalnych kandydatów. Weiting Liu podzielił się swoimi obserwacjami z TechCrunch, że menedżerowie ds. rekrutacji i rekruterzy często czują się przytłoczeni ilością czasu potrzebnego na przejrzenie setek CV i ręczne dotarcie do odpowiednich kandydatów.

Przed wprowadzeniem HireAI, firmy korzystające z Arc musiały przedstawić swoje wymagania dotyczące pracy, wypełniając obszerny formularz rekrutacyjny. Następnie Arc wykorzystywał swój zastrzeżony algorytm uczenia maszynowego do identyfikacji najlepszych kandydatów lub alternatywnie, kandydaci samodzielnie aplikowali na stanowiska. Następnie rekruterzy Arc przygotowywali krótką listę kandydatów do sprawdzenia przez klientów. HireAI, z którego pracodawcy mogą zrezygnować, a nawet korzystać w połączeniu z ręczną selekcją, automatyzuje proces wdrażania, tworząc opisy stanowisk za pomocą rozmów wspomaganych przez sztuczną inteligencję i zapewniając natychmiastowe dopasowanie kandydatów.

Dzięki automatyzacji zadań, takich jak przygotowywanie opisów stanowisk, sprawdzanie kandydatów i prowadzenie działań informacyjnych, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak HireAI, umożliwiają rekruterom skupienie się na bardziej strategicznych aspektach procesu rekrutacji. Obejmuje to spotkania z kandydatami w celu oceny ich dopasowania kulturowego, rozwijanie relacji i dostosowywanie stanowisk do indywidualnych aspiracji zawodowych. Liu sugeruje również, że narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak HireAI, mogą potencjalnie promować różnorodność, równość i integrację, ponieważ rekruterzy pozostają nieświadomi wieku, pochodzenia etnicznego lub płci kandydatów, dopóki nie zostaną zidentyfikowane najbardziej odpowiednie dopasowania.

Pomimo rozwoju narzędzi AI, Liu wyjaśnia, że nie powinny one być postrzegane jako zamiennik dla ludzkich rekruterów. HireAI zostało wewnętrznie uruchomione w Arc kilka dni temu, a wczesne dane pokazują, że firmy są dwukrotnie bardziej skłonne do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z programistami dopasowanymi do nich za pomocą HireAI. Ciekawie będzie zobaczyć, w jaki sposób platformy oparte na sztucznej inteligencji, takie jak HireAI, mogą pomóc firmom usprawnić procesy rekrutacji, podobnie jak ma to już miejsce w przypadku platform no-code, takich jak AppMaster.

No-code Narzędzia programistyczne, takie jak AppMaster, już zrewolucjonizowały branżę tworzenia oprogramowania, umożliwiając osobom fizycznym i firmom płynne tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez rozległej wiedzy na temat kodowania. Wraz z wprowadzeniem platform rekrutacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, takich jak HireAI, przyszłość branży technologicznej wygląda na bardziej wydajną i integracyjną.