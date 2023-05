La piattaforma di lavoro Arc, specificamente pensata per gli sviluppatori di software che cercano lavoro da remoto, mira a semplificare il processo di reclutamento con l'introduzione di HireAI. Utilizzando il GPT-4 di OpenAI, HireAI automatizza una parte significativa del carico di lavoro di reclutamento, compreso lo screening dei curriculum e il raggiungimento di potenziali candidati, analizzando i profili dei 250.000 sviluppatori disponibili su Arc.

Le aziende possono utilizzare HireAI caricando semplicemente le loro descrizioni del lavoro. La piattaforma compila quindi una rosa di candidati, perfezionando il proprio algoritmo di selezione a ogni incontro positivo, consentendo così alle aziende di ottenere risultati più accurati nel tempo. Il fondatore e amministratore delegato di Arc, Weiting Liu, fondatore anche di Codementor, una piattaforma di apprendimento a distanza per sviluppatori di software, ritiene che il tasso di rumore e di segnale sia considerevolmente alto per i candidati globali a distanza. Ha condiviso con TechCrunch la sua osservazione sul fatto che i responsabili delle assunzioni e i reclutatori spesso si sentono sopraffatti dalla quantità di tempo necessaria per esaminare centinaia di curriculum e condurre ricerche manuali per identificare i candidati giusti.

Prima dell'introduzione di HireAI, le aziende che utilizzavano Arc dovevano presentare i loro requisiti di lavoro compilando un modulo completo. Arc utilizzava quindi il suo algoritmo proprietario di apprendimento automatico per identificare i candidati migliori o, in alternativa, i candidati si candidavano autonomamente alle posizioni. I reclutatori di Arc avrebbero poi selezionato i candidati da sottoporre all'esame dei clienti. HireAI, a cui i datori di lavoro possono scegliere di aderire o meno, o anche di utilizzarlo insieme allo screening manuale, automatizza il processo di onboarding producendo descrizioni del lavoro attraverso conversazioni assistite dall'intelligenza artificiale e fornendo corrispondenze immediate tra i candidati.

Automatizzando compiti come la stesura di descrizioni di lavoro, lo screening dei candidati e l'attività di outreach, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale come HireAI consentono ai selezionatori di concentrarsi su aspetti più strategici del processo di reclutamento. Tra questi, l'incontro con i candidati per valutarne l'idoneità culturale, lo sviluppo di relazioni e l'allineamento delle posizioni con le aspirazioni di carriera individuali. Liu suggerisce anche che strumenti alimentati dall'intelligenza artificiale come HireAI potrebbero potenzialmente promuovere la diversità, l'uguaglianza e l'inclusione, in quanto i selezionatori non sono a conoscenza dell'età, dell'etnia o del sesso dei candidati fino a quando non vengono identificati i candidati più adatti.

Nonostante i progressi degli strumenti di IA, Liu chiarisce che non devono essere visti come un sostituto dei reclutatori umani. HireAI è stato lanciato internamente su Arc pochi giorni fa, e i primi dati mostrano che le aziende hanno il doppio delle probabilità di intervistare gli sviluppatori abbinati a loro utilizzando HireAI. Sarà interessante vedere come piattaforme basate sull'intelligenza artificiale come HireAI possano aiutare le aziende a semplificare i processi di reclutamento, analogamente a quanto già avviene con piattaforme no-code come AppMaster.

No-code Strumenti di sviluppo come AppMaster hanno già rivoluzionato il settore dello sviluppo del software, consentendo a privati e aziende di creare applicazioni backend, web e mobili senza soluzione di continuità, senza avere conoscenze approfondite di codifica. Con l'introduzione di piattaforme di reclutamento basate sull'intelligenza artificiale come HireAI, il futuro dell'industria tecnologica appare più efficiente e inclusivo.