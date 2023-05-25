Платформа для трудоустройства Arc, специально предназначенная для разработчиков программного обеспечения, ищущих удаленную работу, стремится упростить процесс найма благодаря внедрению HireAI. Используя GPT-4 от OpenAI, HireAI автоматизирует значительную часть работы по подбору персонала, включая отбор резюме и рассылку потенциальным кандидатам, анализируя профили 250 000 разработчиков, доступных на Arc.

Компании могут воспользоваться HireAI, просто загрузив описание своих вакансий. Затем платформа составляет короткий список кандидатов, совершенствуя свой алгоритм отбора с каждым успешным совпадением, что позволяет компаниям со временем получать более точные результаты. Основатель и генеральный директор Arc, Вайтинг Лю, также основатель Codementor, платформы удаленного обучения для разработчиков программного обеспечения, считает, что коэффициент "шум/сигнал" для удаленных соискателей в мире значительно выше. Он поделился с TechCrunch своим наблюдением, что менеджеры по подбору персонала и рекрутеры часто чувствуют себя перегруженными из-за количества времени, необходимого для просмотра сотен резюме и проведения ручного обхода для выявления подходящих кандидатов.

До появления HireAI компании, использующие Arc, должны были представить свои требования к вакансии, заполнив подробную форму. Затем Arc использовала запатентованный алгоритм машинного обучения для выявления лучших кандидатов, или же кандидаты самостоятельно подавали заявки на вакансии. Затем рекрутеры Arc составляют короткий список кандидатов для рассмотрения клиентами. Система HireAI, которую работодатели могут выбрать для участия или отказа от участия, или даже использовать в сочетании с ручным отбором, автоматизирует процесс приема на работу, составляя описания вакансий с помощью искусственного интеллекта и обеспечивая немедленный подбор кандидатов.

Автоматизируя такие задачи, как составление описаний вакансий, отбор кандидатов и проведение разъяснительной работы, такие инструменты на базе ИИ, как HireAI, позволяют рекрутерам сосредоточиться на более стратегических аспектах процесса подбора персонала. К ним относятся встречи с кандидатами для оценки их культурного соответствия, развитие отношений и согласование позиций с карьерными устремлениями человека. Лю также считает, что такие инструменты на базе ИИ, как HireAI, потенциально могут способствовать многообразию, равенству и инклюзии, поскольку рекрутеры не знают о возрасте, этнической принадлежности или поле кандидатов до тех пор, пока не будут определены наиболее подходящие кандидаты.

Несмотря на развитие инструментов ИИ, Лю уточняет, что их не следует рассматривать как замену человеческим рекрутерам. HireAI был запущен на Arc несколько дней назад, и первые данные показывают, что компании в два раза чаще проводят собеседования с разработчиками, подобранными с помощью HireAI. Будет интересно посмотреть, как платформы, управляемые искусственным интеллектом, такие как HireAI, помогут компаниям оптимизировать процессы подбора персонала, подобно тому, как это уже происходит с платформами no-code, такими как AppMaster.

No-code Инструменты разработки, такие как AppMaster, уже произвели революцию в индустрии разработки программного обеспечения, позволяя частным лицам и компаниям создавать внутренние, веб- и мобильные приложения без особых знаний кодирования. С появлением платформ для подбора персонала на основе ИИ, таких как HireAI, будущее технологической индустрии выглядит более эффективным и инклюзивным.