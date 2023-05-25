تهدف Job platform Arc ، المصممة خصيصًا لمطوري البرامج الذين يبحثون عن عمل عن بُعد ، إلى تبسيط عملية التوظيف من خلال تقديم HireAI. باستخدام GPT-4 من OpenAI ، تقوم HireAI بأتمتة جزء كبير من عبء التوظيف ، بما في ذلك فحص استئناف العمل والوصول إلى المرشحين المحتملين ، من خلال تحليل ملفات تعريف 250000 مطور متاح على Arc.

يمكن للشركات الاستفادة من HireAI ببساطة عن طريق تحميل الوصف الوظيفي الخاص بهم. تقوم المنصة بعد ذلك بتجميع قائمة مختصرة للمرشحين ، وتنقيح خوارزمية الاختيار الخاصة بها مع كل مطابقة ناجحة ، وبالتالي تمكين الشركات من الحصول على نتائج أكثر دقة بمرور الوقت. يعتقد Weiting Liu ، مؤسس Arc ومديرها التنفيذي ، وهو أيضًا مؤسس Codementor ، وهي منصة تعليمية عن بُعد لمطوري البرمجيات ، أن معدل الضوضاء إلى الإشارة مرتفع بشكل كبير بالنسبة للمتقدمين العالميين عن بُعد. شارك ملاحظاته مع TechCrunch بأن مديري التوظيف والقائمين بالتوظيف غالبًا ما يشعرون بالإرهاق من مقدار الوقت المطلوب لمراجعة مئات السير الذاتية وإجراء التوعية اليدوية لتحديد المرشحين المناسبين.

قبل تقديم HireAI ، كان على الشركات التي تستخدم Arc تقديم متطلبات وظيفتها عن طريق ملء نموذج عمل شامل. ستستخدم Arc بعد ذلك خوارزمية التعلم الآلي الخاصة بها لتحديد أفضل المرشحين ، أو بدلاً من ذلك ، سيتقدم المرشحون للوظائف بشكل مستقل. سيقوم مسؤولو التوظيف في Arc بعد ذلك بقائمة مختصرة لمقدمي الطلبات للعملاء لمراجعتها. HireAI ، التي يمكن لأصحاب العمل اختيار الاشتراك فيها أو إلغاء الاشتراك فيها ، أو حتى استخدامها جنبًا إلى جنب مع الفحص اليدوي ، تعمل على أتمتة عملية الإعداد من خلال إنتاج توصيف وظيفي من خلال المحادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتوفير مطابقات مرشح فورية.

من خلال أتمتة المهام مثل صياغة توصيفات الوظائف ، وفحص المرشحين ، وإجراء التوعية ، فإن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل HireAI تمكن مسؤولي التوظيف من التركيز على جوانب أكثر استراتيجية لعملية التوظيف. ويشمل ذلك مقابلة المرشحين لتقييم ملاءمتهم الثقافية ، وتطوير العلاقات ، ومواءمة المواقف مع التطلعات المهنية الفردية. يقترح ليو أيضًا أن الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل HireAI يمكن أن تعزز التنوع والمساواة والشمول ، حيث يظل القائمون بالتوظيف غير مدركين للعمر أو العرق أو الجنس لمقدمي الطلبات حتى يتم تحديد أنسب التطابقات.

على الرغم من التقدم في أدوات الذكاء الاصطناعي ، يوضح ليو أنه لا ينبغي اعتبارها بديلاً عن شركات التوظيف البشرية. تم إطلاق HireAI داخليًا على Arc منذ بضعة أيام ، حيث أظهرت البيانات الأولية أن الشركات أكثر عرضة بمرتين لمقابلة المطورين المتطابقين معهم باستخدام HireAI. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن للمنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل HireAI أن تساعد الشركات على تبسيط عمليات التوظيف ، على غرار الطريقة التي لديهم بالفعل مع الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster.

لقد أحدثت أدوات التطوير No-code مثل AppMaster ثورة بالفعل في صناعة تطوير البرمجيات ، مما مكن الأفراد والشركات من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بسلاسة ، دون معرفة واسعة بالشفرة. مع إدخال منصات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل HireAI ، يبدو مستقبل صناعة التكنولوجيا أكثر كفاءة وشمولية.