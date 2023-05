La plateforme d'emploi Arc, spécialement conçue pour les développeurs de logiciels à la recherche d'un emploi à distance, vise à rationaliser le processus de recrutement avec l'introduction de HireAI. Utilisant le GPT-4 d'OpenAI, HireAI automatise une grande partie de la charge de travail liée au recrutement, notamment la sélection des CV et la prise de contact avec les candidats potentiels, en analysant les profils des 250 000 développeurs disponibles sur Arc.

Les entreprises peuvent utiliser HireAI en téléchargeant simplement leurs descriptions de postes. La plateforme établit ensuite une liste de candidats, en affinant son algorithme de sélection à chaque correspondance réussie, ce qui permet aux entreprises d'obtenir des résultats plus précis au fil du temps. Le fondateur et PDG d'Arc, Weiting Liu, également fondateur de Codementor, une plateforme d'apprentissage à distance pour les développeurs de logiciels, estime que le taux de bruit par rapport au signal est considérablement élevé pour les candidats à distance au niveau mondial. Il a fait part à TechCrunch de son observation selon laquelle les responsables de l'embauche et les recruteurs se sentent souvent dépassés par le temps nécessaire pour examiner des centaines de CV et mener des actions manuelles de sensibilisation afin d'identifier les bons candidats.

Avant l'introduction de HireAI, les entreprises qui utilisaient Arc devaient soumettre leurs exigences en matière d'emploi en remplissant un formulaire complet. Arc utilisait ensuite son algorithme exclusif d'apprentissage automatique pour identifier les meilleurs candidats, ou bien les candidats postulaient indépendamment. Les recruteurs d'Arc présélectionnent ensuite les candidats pour que les clients les examinent. HireAI, que les employeurs peuvent choisir d'intégrer ou non, ou même d'utiliser en conjonction avec une sélection manuelle, automatise le processus d'intégration en produisant des descriptions de postes par le biais de conversations assistées par l'IA et en fournissant des correspondances immédiates entre les candidats.

En automatisant des tâches telles que la rédaction des descriptions de poste, la sélection des candidats et la sensibilisation, les outils alimentés par l'IA comme HireAI permettent aux recruteurs de se concentrer sur des aspects plus stratégiques du processus de recrutement. Il s'agit notamment de rencontrer les candidats pour évaluer leur adéquation culturelle, de développer des relations et d'aligner les postes sur les aspirations professionnelles individuelles. Liu suggère également que les outils alimentés par l'IA comme HireAI pourraient potentiellement promouvoir la diversité, l'égalité et l'inclusion, car les recruteurs ignorent l'âge, l'origine ethnique ou le sexe des candidats jusqu'à ce que les correspondances les plus appropriées soient identifiées.

Malgré les progrès des outils d'IA, M. Liu précise qu'ils ne doivent pas être considérés comme un substitut aux recruteurs humains. HireAI a été lancé en interne sur Arc il y a quelques jours, et les premières données montrent que les entreprises ont deux fois plus de chances d'interviewer les développeurs qui leur ont été proposés en utilisant HireAI. Il sera intéressant de voir comment les plateformes basées sur l'IA comme HireAI peuvent aider les entreprises à rationaliser leurs processus de recrutement, de la même manière qu'elles l'ont déjà fait avec les plateformes no-code comme AppMaster.

No-code Les outils de développement tels qu'AppMaster ont déjà révolutionné le secteur du développement logiciel, en permettant aux particuliers et aux entreprises de créer des applications dorsales, web et mobiles de manière transparente, sans connaissances approfondies en matière de codage. Avec l'introduction de plateformes de recrutement alimentées par l'IA comme HireAI, l'avenir de l'industrie technologique s'annonce plus efficace et plus inclusif.