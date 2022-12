No-code são concebidos para facilitar a vida aos seus utilizadores e lançar o produto o mais rapidamente possível sem custos adicionais para os criadores. Infelizmente, acontece frequentemente que após algum tempo, o produto ganha impulso e necessita de uma actualização séria, enquanto as capacidades da plataforma em que foi criado são limitadas e simplesmente não suficientes para implementar as tarefas.

Para resolver tais problemas, optam frequentemente por não transferir completamente o produto para uma nova plataforma, mas sim integrá-lo com soluções mais profissionais e modernas que possam completar as tarefas. Assim, com a ajuda da integração, pode actualizar significativamente o seu produto ao mais baixo custo e combinar as melhores das diferentes soluções nele existentes.

Vantagens da integração com serviços de terceiros

A integração com serviços de terceiros é uma das formas mais fáceis e rápidas de melhorar o seu produto. Além disso, a integração não se limita à escolha de um serviço, pelo que as características da plataforma não atrasarão o desenvolvimento da sua aplicação; pode expandir a funcionalidade sem ter de procurar uma ferramenta mais moderna de tempos a tempos, pode escolher com segurança os chips de que necessita e implementá-los no seu projecto em fases conforme a necessidade.

Através da integração com serviços de terceiros, pode:

configurar a autenticação do utilizador;

ligar módulos de pagamento e serviços de entrega;

ligar serviços de correio electrónico;

integrar aplicações e websites com sistemas CRM;

estender a lógica das suas aplicações;

E muito mais.

Para iniciar o processo de integração do seu produto com serviços de terceiros, é necessário identificar as tarefas que precisam de ser resolvidas. Além disso, após o conjunto de tarefas, seleccione um ou mais serviços para integração. AppMaster Também lhe permite integrar-se com construtores de websites e aplicações populares e não só.

Bubble e AppMaster

Bubble é uma espécie de no-code mastodonte de desenvolvimento. Permite-lhe criar aplicações web, tem um vasto conjunto de ferramentas e tem a capacidade de expandir utilizando plugins.

Bubble existe há mais de 10 anos, durante os quais foi criado um grande número de soluções de pequena e grande escala sobre ele. Contudo, durante este tempo, as tecnologias desenvolveram-se com a mesma rapidez, e os requisitos para a funcionalidade de novas soluções cresceram. Agora as capacidades de back-end de Bubble podem precisar de ser melhoradas, e aqui a capacidade de integração com ferramentas mais modernas e poderosas sem transferir o seu projecto virá em seu auxílio. Uma dessas soluções é a integração de Bubble com AppMaster.

AppMaster, ao contrário de BubbleA sua actividade centra-se no trabalho com o back-end e na construção de lógica complexa para aplicações web e móveis. Permite construir processos empresariais complexos utilizando um editor visual e tem também um editor incorporado para pedidos API externos.

Bubble a integração com AppMaster permitir-lhe-á:

Utilize AppMaster como back-end para Bubble projectos.

como back-end para projectos. ligar uma base de dados profissional(PostgreSQL) ao seu projecto.

Implementar uma lógica complexa de processamento de consultas (análise de dados, operações de ramificação).

Criar e integrar rapidamente micro-serviços adicionais no projecto.

Veja um exemplo detalhado da integração de AppMaster com Bubble.

Adalo e AppMaster

Adalo é uma das mais populares no-code plataformas para a criação de aplicações móveis. Muitos utilizadores escolhem Adalo pela sua simplicidade e concisão.

Adalo é uma boa opção para um início rápido, pois permite trabalhar não só com o front-end, mas também com o back-end, a base de dados e a lógica empresarial. Contudo, as capacidades da plataforma são bastante limitadas, todas as funcionalidades são concebidas para um arranque rápido, e estas limitações não lhe permitirão criar uma solução profissional complexa.

Se já tiver uma solução pronta em AdaloNão é necessário transferi-lo completamente para outra plataforma ou contratar uma equipa de desenvolvimento dispendiosa; neste caso, é possível expandir a funcionalidade da aplicação utilizando integrações.

A integração de Adalo com AppMaster permitir-lhe-á:

Construir sobre AppMaster back-end para aplicações móveis construídas sobre Adalo .

back-end para aplicações móveis construídas sobre . Ligar uma base de dados mais poderosa (PostgreSQL) à sua aplicação.

Realizar um processamento de consultas mais complexo (análise de dados, operações de filiais, etc.)

Ampliar a funcionalidade das suas aplicações utilizando microserviços.

O AppMaster O canal YouTube tem um tutorial detalhado sobre integração Adalo com AppMaster utilizando pedidos API externos.

Tilda e AppMaster

Tilda é um excelente construtor modular de websites com uma configuração mínima que lhe permite criar websites num par de horas literalmente.

Com Tilda pode criar:

Páginas de aterragem de bens ou serviços;

Sítios de promoção e apresentação;

Sítios de pequenas empresas;

Lojas em linha simples;

Blogs ou sites de portfólio.

Basicamente, todos os produtos criados em Tilda são concebidos para recolher chumbo, mas o seu processamento posterior é mais difícil. Tilda tem um CRM incorporado, que inclui todos os pedidos recebidos do site, mas não pode substituir as ferramentas profissionais de gestão de leads.

Mas isto não é motivo de desespero; Tilda tem a capacidade de se integrar com serviços de terceiros, através do envio de dados utilizando webhooks. Neste caso, pode criar o seu próprio CRM, por exemplo, utilizando um no-code ou utilizar uma solução pronta e, utilizando a integração, enviar todos os pedidos recebidos de um site existente feitos em Tilda directamente para o seu sistema CRM. Assim, com a ajuda de no-code ferramentas, fechará completamente a tarefa de recolha e processamento de pistas.

Um exemplo de como fazer isto pode ser encontrado no portal de aprendizagemAppMaster .

Tilda A integração com AppMaster permitir-lhe-á:

Utilizar AppMater como plataforma para a aceitação de formulários preenchidos.

Armazenar os pedidos numa base de dados para processamento posterior.

Analisar os dados dos formulários e executar a lógica de processamento necessária (filtragem, controlo de spam, funções matemáticas).

Lançar automaticamente acções adicionais (envio de SMS, e-mail, mensagens para mensageiros instantâneos).

Conclusão

O mercado está em constante crescimento e desenvolvimento, bem como os serviços existentes, e para não se afogar no oceano da concorrência, as limitações da plataforma que utiliza para criar a sua aplicação não devem tornar-se um obstáculo para si. A integração de soluções prontas com serviços de terceiros é uma óptima opção para poupar tempo e dinheiro e ao mesmo tempo melhorá-la significativamente, tornando-a segura, moderna, e tecnologicamente avançada. Além disso, a integração permitir-lhe-á automatizar processos empresariais complexos, o que lhe permitirá libertar tempo para implementar novas soluções.