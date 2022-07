Aqui está uma comparação rápida do fluxo da Web e do Appmaster.io. Ambas são plataformas sem código, mas têm diferentes recursos, funcionalidades e capacidades.

Abaixo estão 7 diferenças entre Webflow e Appmaster.io:

Finalidade da plataforma

O Webflow é apenas para sites, ele é usado como uma ferramenta para construir e projetar sites totalmente responsivos desde o estágio inicial até o produto final pronto para publicação.

Appmaster.io destina-se à criação de aplicativos móveis e da web. Ele também cuida do desenvolvimento do projeto desde o início até o momento do lançamento e permite que os usuários mantenham seus aplicativos mesmo após a publicação.

Interface de usuário

A IU do Webflow é baseada em imagens e telas de arrastar e soltar que permitem que qualquer usuário estruture o site usando o aspecto gráfico. É claro e cada opção de arrastar e soltar contém uma descrição.

Appmaster.io UI tem uma estrutura semelhante. A única diferença é que existem várias telas, uma vez que a plataforma permite construir aplicativos da web e aplicativos móveis também.

Liberdade para projetar

Inicialmente, o Webflow foi criado para designers criarem sites com pixels perfeitos. Ele fornece uma ampla gama de animações, bem como muitos modelos para escolher. No entanto, às vezes a plataforma localizava automaticamente os elementos e trabalhava com estilos para obter consistência no design.

Ao contrário do Webflow, o Appmaster.io trata principalmente da função, e não do design. Não possui nenhum arranjo automático de elementos e uma grande variedade de templates pré-fabricados, o que torna os usuários responsáveis pelo design, localização dos elementos e decoração adicional.

Fluxos de Trabalho

O Webflow é focado no design, portanto, funciona apenas com desenvolvimento de front-end e gatilhos de evento. Isso torna difícil lidar com quaisquer situações condicionais e vincular o Webflow a qualquer back-end ou API. Além disso, para construir e conectar fluxos de trabalho com serviços de terceiros, o Webflow requer integração com outras plataformas.

Appmaster.io é sobre a funcionalidade, dá a capacidade de trabalhar com front-end, back-end e gatilhos de elemento, o que permite criar fluxos de trabalho avançados e lógica, conectar API, back-ends, gerenciar sistemas condicionais com facilidade e integrar serviços de terceiros de forma nativa.

Planos e preços

O Webflow oferece uma grande variedade de opções de assinatura mensal à sua escolha. Existem planos especiais de sites, assinaturas de contas e empresas e até opções gratuitas para todos os usuários. Todos os planos também contêm subdivisões e subplanos para assinatura.

Da mesma forma que o Webflow, o Appmaster.io oferece assinaturas mensais. No entanto, o número de opções é reduzido para Free, Startup, Professional e Enterprise. Há também uma alternativa em termos de oferta especial flexível que pode ser criada para clientes não padronizados relacionados a organizações sem fins lucrativos ou educacionais.

Facilidade de Aprendizagem

Em comparação com outras plataformas, é mais fácil dominar o Webflow primeiro, especialmente se você tiver experiência anterior de trabalho com Html e CSS. Ele não oferece essa quantidade abundante de opções de funcionalidade, no entanto, dá aos usuários a capacidade de criar sites de alta qualidade com design consistente.

Appmaster.io é uma plataforma na qual você pode gastar um pouco mais de tempo aprendendo todos os processos e lógicas, pois permite que os usuários criem aplicativos móveis e da web totalmente funcionais.

Publicação e manutenção

No Webflow, você pode publicar seu site em 10 segundos, bastando clicar no botão "Publicar". O usuário pode manter e realizar alterações no site em execução a partir da plataforma a qualquer momento e apenas republicá-lo novamente para atualizar.

Com o Appmaster, após a publicação, o usuário pode atualizar o aplicativo na plataforma, bem como modificar a folha de código real, fornecida a qualquer usuário após concluir o aplicativo construído. # Nbsp;

Prós e contras gerais - Webflow:

Prós:

cria sites responsivos

oferece uma variedade de animações e modelos pré-fabricados

interface amigável # nbsp;

funciona com frontend

aplica a técnica de construção de recursos visuais de arrastar e soltar

muitos planos de preços diferentes para uma assinatura mensal # nbsp;

publicação rápida e atualização do site

mais fácil de aprender do que outras plataformas # nbsp;

tutoriais disponíveis, documentação e descrição de ponteiros

Contras:

difícil criar fluxos de trabalho complexos com situações condicionais # nbsp;

sem backend # nbsp;

sem serviços terceirizados integrados

nenhuma folha separada de código

Prós e contras gerais - Appmaster.io :

Prós:

cria aplicativos da web e móveis

focado nas funções e recursos potenciais do aplicativo # nbsp;

Interface do usuário compreensível # nbsp;

funciona com frontend e backend

pode criar fluxos de trabalho avançados com condições e integrações de terceiros # nbsp;

construtor de arrastar e soltar

variedade de planos de preços # nbsp;

publicação rápida e atualização do site

fornece folha de código real do aplicativo # nbsp;

documentação disponível e descrição de ponteiros # nbsp;

Contras:

requer tempo para aprender # nbsp;

apenas alguns tutoriais em vídeo # nbsp;

sem modelos pré-fabricados