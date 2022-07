Yoga é uma prática de mente e corpo altamente benéfica e eficaz que oferece uma ampla gama de benefícios emocionais, físicos e espirituais. De acordo com as estatísticas, o número estimado de praticantes de ioga em todo o mundo é de 300 milhões, e a indústria global de ioga vale US $ 80 bilhões. Essas estatísticas apontam para a enorme popularidade do yoga. Pode haver muitas razões diferentes pelas quais você gostaria de começar a praticar ioga. Mesmo se você for um praticante de ioga experiente, deve começar a usar ferramentas e tecnologias modernas como um aplicativo de ioga móvel eficiente para melhorar sua forma física e bem-estar geral.

Portanto, se você está procurando um guia completo para criar um aplicativo de ioga sem codificação, está no lugar perfeito. No final deste artigo, você aprenderá as habilidades e conhecimentos essenciais necessários para usar o AppMaster para desenvolvimento de aplicativos de ioga e criar um aplicativo fácil de usar para acompanhar sua rotina de exercícios e condicionamento físico. Antes de mais nada, vamos começar com algumas noções básicas.

Como faço para iniciar o aplicativo Yoga em casa?



A popularidade do yoga está aumentando porque mais pessoas percebem seus benefícios físicos e psicológicos. A maioria das pessoas que praticam ioga dizem estar interessadas no autodesenvolvimento e no aprimoramento de sua espiritualidade. Tais fatores devem ser considerados no desenvolvimento de um aplicativo de ioga para garantir que os usuários se mantenham engajados e interessados em praticar ioga por meio do aplicativo.





Ao considerar fatores como como iniciar o yoga por meio de um aplicativo móvel, você deve considerar vários fatores, como o público-alvo, para determinar o que eles estão procurando. Diferentes tipos de público podem estar procurando praticar ioga por motivos variados, como eliminar maus hábitos de suas vidas, modificar seu estilo de vida, superar uma doença e melhorar sua saúde e bem-estar geral.

Recursos de um aplicativo de ioga



Quando se trata de adicionar recursos diferentes a um aplicativo de ioga móvel, você pode considerar muitos recursos e funcionalidades diferentes, dependendo de seus requisitos. Uma maneira confiável de garantir que você adicione todos os recursos essenciais é pensar em si mesmo como um público-alvo e considerar as funções que você esperaria de um aplicativo de ioga. A seguir estão alguns dos recursos mais importantes que você deve adicionar a um aplicativo de ioga.

Aulas de ioga



O objetivo de criar e baixar um aplicativo de ioga é garantir que você possa manter todos os registros das sessões ou aulas de ioga. Portanto, o aplicativo deve ter uma seção para aulas de ioga onde você pode adicionar uma variedade de fotos, vídeos e animações. Os instrutores de ioga também adoram esse recurso porque permite que eles mantenham um cronograma bem organizado de suas aulas. Há uma grande necessidade de um aplicativo que permita que os instrutores de ioga remarquem ou adiem facilmente as aulas de ioga em caso de emergência, portanto, você também deve adicionar esse recurso.

Blogue



Adicionar uma seção de blog ao seu aplicativo de ioga pode levar sua ideia para o próximo nível. Muitas pessoas querem adquirir conhecimento sobre yoga e aprender a praticá-lo. Um aplicativo móvel de ioga bem projetado é útil tanto para iniciantes quanto para especialistas em ioga. Portanto, integrar uma seção de ioga em seu aplicativo de ioga é uma ótima maneira de atender a um público mais amplo. Também aumentará as chances de seu aplicativo se tornar mais popular e bem-sucedido, pois as pessoas compartilharão os links do blog nas plataformas de mídia social. Da mesma forma, os instrutores também podem simplesmente encaminhar seus alunos de ioga para os blogs ou vídeos em seu aplicativo, o que é útil para obter reconhecimento e credibilidade.

Cadastro



Você não deve ignorar a importância de oferecer conteúdo personalizado, já que cada vez mais usuários exigem esse conteúdo. Além disso, se você planeja oferecer compras no aplicativo por meio de seu aplicativo de ioga, deve incluir as funcionalidades de registro e login. Certifique-se de que o processo de registro seja rápido e fácil para que qualquer pessoa possa se registrar em seu aplicativo fornecendo informações básicas como nome, idade, informações de contato e uma breve introdução. Atualmente, a integração com plataformas de mídia social é fácil, portanto, você deve fornecer a opção de criar uma nova conta pelo Facebook, Gmail e outras redes semelhantes.

Notificações



A razão mais provável pela qual alguém instalará um aplicativo de ioga em seu celular é que deseja desenvolver uma rotina de ioga para alcançar seus benefícios máximos. Você pode ajudá-los a fazer isso por meio de notificações push. Esse recurso é essencial porque, como usuários, tendemos a esquecê-lo se não estivermos usando um aplicativo regularmente. Portanto, as notificações diárias ajudarão você a estabelecer uma conexão com os usuários do seu aplicativo de ioga. Existem várias maneiras de usar notificações push para aumentar seu envolvimento com os usuários. Por exemplo, você pode enviar citações motivacionais diárias ou discutir brevemente os benefícios da ioga para inspirar os usuários a participar de aulas de ioga. Além disso, as notificações também são benéficas para lembrar os usuários das próximas atividades e eventos nas proximidades.

Loja online



A tendência de oferecer compras no aplicativo está se tornando mais comum e popular, especialmente após a pandemia do COVID-19, quando o setor de comércio eletrônico está em alta. Existem muitos produtos e serviços diferentes para vender na indústria do yoga. Por exemplo, um vestido para ioga, tapetes, bolsas, toalhas, ofertas de produtos para criar uma área de meditação e muitos outros produtos que potencializam os benefícios da ioga. Se você optar por adicionar uma loja online ao seu aplicativo de ioga, terá que se concentrar na implementação de gateways de pagamento eficientes e seguros. Os usuários preferem aplicativos e lojas com uma variedade de opções de pagamento, como o tradicional cartão de crédito/débito e várias opções de mobile banking, como PayPal e Apple Pay. Ao contrário dos recursos desta lista, adicionar uma loja online ao seu aplicativo de ioga é um recurso totalmente opcional, pois é provável que você não queira vender nenhum produto. Portanto, você deve considerar seus próprios requisitos primeiro e depois decidir os recursos que deseja oferecer ao seu público-alvo.

Desafios



Adicionar desafios diários e semanais ao seu aplicativo é outra maneira confiável de aumentar o envolvimento com os usuários do aplicativo. Tais desafios levarão as pessoas a praticarem yoga regularmente e terão motivação intrínseca para completar os desafios. Além disso, se você deseja reter os usuários do aplicativo, deve recompensá-los por concluir os desafios. Uma recompensa pode ser na forma simples de um crachá digital ou alguns cupons para sua loja online, se você tiver um. Uma sensação de realização trará grande satisfação aos usuários.

Eventos



Eventos de ioga são populares em todo o mundo. Pode haver muitos eventos como workshops de ioga ao ar livre, seminários de gurus de ioga, aulas de ioga locais e vários outros eventos. Você deve adicionar um recurso para criar e gerenciar eventos de ioga para que os usuários possam acompanhar todas as atividades relacionadas a ioga. Também aumentará o envolvimento com seu aplicativo por meio de várias campanhas e eventos.

Design e layout



A estrutura geral e o layout, ou em termos técnicos, o design de UX e UI do aplicativo, pode ser o fator decisivo quando se trata do sucesso e da popularidade de qualquer aplicativo móvel. Todos os recursos acima devem ser apresentados de maneira lógica e amigável. Os usuários tendem a julgar a credibilidade de um site ou aplicativo móvel com base em seu design. Portanto, você deve se concentrar especialmente em tornar o aplicativo atraente, envolvente e fácil de usar, para que todos os tipos de usuários possam usar recursos diferentes.

Quanto custa fazer um aplicativo de Yoga?



A quantidade de tempo e dinheiro necessários para desenvolver um aplicativo de ioga depende diretamente do tipo e do número de recursos que você deseja nele. Outros fatores como o público-alvo, complexidade do design de UI/UX, funcionalidades específicas, escalabilidade e plataforma de destino (iOS ou Android) também afetam o orçamento de desenvolvimento de um aplicativo de ioga. Um custo estimado necessário para desenvolver um aplicativo profissional de ioga é de US $ 15.000 a US $ 35.000. É evidente que a maneira tradicional de desenvolver um aplicativo de ioga móvel é cara e complicada. O bom é que o AppMaster permite que você economize uma quantidade significativa de dinheiro, tempo e energia usando sua plataforma sem código para criar um aplicativo confiável, eficiente e fácil de usar.

Como fazer um aplicativo para suas aulas de ginástica e ioga?



Agora que você está familiarizado com os recursos essenciais de um aplicativo móvel de ioga, está em uma boa posição para entender como criar um aplicativo para sua academia, centro de fitness ou aulas pessoais de ioga. Siga estas três etapas para criar um aplicativo fácil de usar:

Passo 1 – Planejamento

O planejamento é sem dúvida a parte mais importante de qualquer projeto, incluindo o desenvolvimento de aplicativos móveis. Você deve realizar uma pesquisa completa antes de selecionar um tipo específico de aplicativo de ioga que deseja criar. A fase de planejamento inclui identificar o público-alvo, avaliar uma participação de mercado esperada e criar soluções modernas para superar os concorrentes. Os dados coletados e analisados durante esta etapa são importantes durante todo o processo de desenvolvimento. Ele também estabelece a base das funcionalidades, escala, orçamento, plataforma e design geral do aplicativo de ioga.

Passo 2 – Selecione uma solução de desenvolvimento

O desenvolvimento de aplicativos móveis é uma indústria de grande escala que oferece uma ampla gama de soluções na forma de pilhas de desenvolvimento como MEAN e MERN. Você deve escolher uma tecnologia adequada dependendo dos recursos esperados do seu aplicativo e considerando o custo que está disposto a gastar para desenvolver o aplicativo. Uma das maneiras mais eficientes e econômicas de desenvolver um aplicativo de ioga é confiar na solução de desenvolvimento sem código da AppMaster. Isso tornará todo o processo de desenvolvimento mais fácil, rápido, acessível e mais limpo. Caso contrário, contratar desenvolvedores profissionais para usar tecnologias avançadas de desenvolvimento, como React Native, Swift e JavaScript, provavelmente será complexo e muito caro. Como o custo de desenvolvimento é um fator decisivo importante no desenvolvimento de aplicativos de ioga, é recomendável que você confie em uma solução de desenvolvimento sem código.

Passo 3 – Construído e Testado



A terceira e última etapa no desenvolvimento de um aplicativo de ioga fácil de usar é criar o aplicativo com todas as funções necessárias e funcionalidades essenciais, conforme discutido acima. Geralmente, funções comuns como registro, opções de pesquisa, integração com redes de mídia social e implementação de gateways de pagamento são fáceis de alcançar. A maior parte do tempo de desenvolvimento é normalmente dedicada a recursos exclusivos em um aplicativo. Por exemplo, seções para sessões e eventos de ioga são uma parte exclusiva de um aplicativo móvel de ioga. Depois de criar o aplicativo, você deve testá-lo completamente antes de iniciá-lo. O processo de teste inclui detectar e eliminar diferentes tipos de erros, falhas e possíveis deficiências em um aplicativo. Você deve realizar testes de usabilidade antes do lançamento em massa para garantir que o público-alvo possa interagir com o aplicativo com facilidade e eficiência.

Qual aplicativo de ioga é totalmente gratuito?



Estamos vivendo na era digital, então você definitivamente pode encontrar uma ampla variedade de aplicativos móveis de ioga gratuitos na Google Play Store e na App Store. Aplicativos como Yoga for Beginners Mind + Body, Simply Yoga, Grokker e Underbelly deixaram sua marca na indústria de aplicativos de ioga. Um dos aplicativos móveis gratuitos de ioga mais proeminentes é o Asana Rebel. Você pode acessar todos os seus recursos importantes gratuitamente e usá-lo para fazer mudanças significativas no estilo de vida por meio de planos de dieta, dicas de exercícios e sessões regulares de ioga. Inclui uma seção de desafios diários através da qual você pode manter um registro de seu treino diário e aulas de ioga. No geral, o Asana Rebel é um aplicativo de ioga gratuito útil para usar até desenvolver seu próprio aplicativo de ioga usando o AppMaster.





Conclusão



Apesar da presença de vários aplicativos de ioga, ainda há um espaço significativo para que mais aplicativos e negócios surjam na indústria de ioga, porque é uma indústria em constante crescimento. A pandemia global também tornou as pessoas mais interessadas em aplicativos de saúde e bem-estar, portanto, você deve aproveitar essa oportunidade e desenvolver um aplicativo de ioga seguindo as dicas e truques discutidos ao longo deste artigo. Uma aplicação de ioga bem-sucedida pode trazer grandes mudanças para a sociedade, incentivando as pessoas a se tornarem mais saudáveis e em forma. Da mesma forma, pode ser uma grande oportunidade financeira para as pessoas envolvidas no desenvolvimento e marketing de um aplicativo de ioga para incentivar as pessoas a praticar ioga e obter seus inúmeros benefícios.