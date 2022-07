Muitas empresas descobriram que adicionar uma aplicação móvel ao seu conjunto de serviços pode melhorar a sua marca, fidelizar os seus clientes e aumentar a sua margem de lucro. Talvez isto o tenha inspirado a construir a sua aplicação móvel! Embora a sua ideia de aplicação seja louvável, há algumas coisas importantes a lembrar quando se trata de desenvolvimento de aplicações.

Não faz sentido desenvolver apenas qualquer ideia de aplicação para ganhar direitos de gabarolice simplesmente! É muito mais sensato dedicar tempo à criação de uma aplicação eficiente e útil que satisfaça as necessidades do seu público-alvo! Embora algumas empresas tenham cometido erros semelhantes na sua abordagem à construção de aplicações, não é necessário! Este guia inclui passos simples para construir uma aplicação eficiente. Seguindo esta lista de passos, encontrará as ferramentas certas para criar uma aplicação móvel de sucesso para o seu negócio.

Passos a considerar para Construir uma Aplicação Eficiente



A fase de descoberta ou investigação é o primeiro lugar a começar quando se constrói uma aplicação. Durante a fase de descoberta da construção de uma aplicação móvel, alguns factores importantes determinarão a sua verdadeira eficiência.

Quem são os seus utilizadores?



As empresas precisam de responder à pergunta de quem no início do processo de criação de uma aplicação. As empresas precisam de determinar quem é o público-alvo da sua aplicação para decidir quais as características da aplicação móvel mais apropriadas para os utilizadores. Ao tornar o público-alvo da sua aplicação tão específico quanto possível, as empresas podem criar uma aplicação que resolva os problemas dos seus potenciais utilizadores.

O perfil dos potenciais utilizadores de aplicações pode ser reduzido a factores sociais, demográficos, ou geográficos. Os comportamentos, motivações, hábitos e pontos de dor dos seus utilizadores podem também ser incluídos nas métricas relevantes da aplicação. É primordial que as empresas decidam o seu público-alvo ideal antes de iniciarem o processo de criação da aplicação. Decida o público ideal do seu negócio. Isto assegura que a sua aplicação móvel é eficiente e que os seus utilizadores finais a apreciarão.

Quem é o Seu Concurso?



Como uma extensão da fase de descoberta, a questão de "quem" inclui também os seus concorrentes! Antes de construir a sua aplicação, é necessária uma pesquisa exaustiva sobre a sua concorrência. Esta fase de desenvolvimento da aplicação não se trata de copiar outra empresa ou 'reinventar a roda'. Para que a sua aplicação seja mais eficiente e útil para o seu público-alvo, terá de resolver as necessidades dos seus utilizadores de uma forma única. A sua aplicação móvel deverá destacar-se por resolver os pontos de dor dos seus utilizadores de uma forma que os seus concorrentes não resolveram.

As empresas precisam de fazer uma pesquisa de mercado aprofundada sobre as características das aplicações concorrentes. Isto é essencial para identificar as soluções certas para o seu público-alvo de aplicações. Não faz sentido criar mais uma aplicação que resolva os mesmos problemas ou que tenha as características exactas dos seus concorrentes. Os utilizadores não serão capazes de identificar o seu ponto de venda único. Além disso, uma cópia a papel químico da aplicação móvel de outra empresa não é um aspecto muito bom para a sua marca! Ao analisar a sua concorrência, pode construir aplicações com características melhores, mais rápidas, ou mais convenientes do que as dos seus concorrentes!

Passos adicionais a considerar para construir uma aplicação eficiente



Quais são as características da sua aplicação?



As principais características da sua aplicação definem o que é a aplicação. O seu perfil de utilizador pode determinar as características mais úteis da sua aplicação móvel. Antes de começar a construir a sua aplicação, o seu negócio precisa de identificar o quê do seu produto. Estas características da aplicação devem ser específicas do ponto de dor, problema, ou "o que" a sua aplicação se destina a resolver. Deseja construir uma aplicação móvel de aluguer? Em caso afirmativo, os seus utilizadores apreciariam características precisas de geolocalização, galerias de fotos, plataformas de mensagens, e ferramentas de comparação de preços.

Se deseja construir uma aplicação de fitness, uma calculadora de IMC, um rastreador de peso e um scanner nutricional tornariam a sua aplicação mais eficiente. As aplicações de comércio electrónico beneficiariam de um processamento seguro de pagamentos, publicidade em publicidade, e funcionalidades de monetização da aplicação. Deseja rentabilizar as funcionalidades da aplicação para os utilizadores-alvo da sua aplicação? Estas funcionalidades de monetização seriam conceptualizadas durante o processo de desenvolvimento. A lista poderia continuar, mas o objectivo é tornar as funcionalidades das suas aplicações móveis tão úteis e eficientes quanto possível para os utilizadores.

Como Vai Criar a Sua Viagem de Utilizador?



Uma viagem do utilizador é uma experiência e interacção global de um utilizador com uma aplicação, do princípio ao fim. Define o processo de interface do utilizador com a sua aplicação para receber algum valor da mesma. A eficiência desta viagem do utilizador para o seu público-alvo da aplicação depende da forma como constrói a sua aplicação. A viagem do utilizador ideal deve ser conveniente e fácil de usar.

O público-alvo da sua aplicação aprecia uma viagem de utilizador precisa e fiável que lhe dá acesso rápido à informação de que necessita. A sua aplicação deve facilitar a sua viagem de utilizador de uma forma agradável, sem problemas, e sem complicações. A viagem do utilizador da sua aplicação deve também ser consistente e fiável na resolução dos problemas do seu público-alvo de aplicação. Aplicações fiáveis criam confiança, tornando-a a aplicação móvel de eleição pelos utilizadores apreciadores. Devido ao seu eficiente percurso de utilizador, o público-alvo da sua aplicação terá mais probabilidades de utilizar a sua aplicação em vez da concorrência.

Quanto Custa Construir uma Aplicação?



O custo da construção de uma solução de aplicação móvel depende do seu orçamento, das características do código da aplicação e da sua equipa de desenvolvimento de aplicações. Quanto mais complexa for a personalização de uma aplicação, mais caro será o custo de construção da aplicação. No entanto, é de notar que uma solução sem código custa significativamente menos do que uma solução móvel mais genérica.

Posso construir a minha aplicação de graça?



Absolutamente! Com tantas opções disponíveis, mesmo nenhum codificador pode construir as suas aplicações gratuitamente sem os serviços dos criadores de aplicações. Basta seleccionar a plataforma de construção de aplicações que deseja utilizar para desenvolver a sua aplicação. Depois de ter seleccionado a sua plataforma de construção de aplicações. Os utilizadores podem modificar as características e layout da aplicação utilizando uma conveniente "interface de arrastar e largar". Depois, finalmente, disponibilize a sua aplicação na sua loja de aplicações com um simples carregamento!

A Google Play Store é a loja de aplicações mais popular, com mais de 2,7 milhões de aplicações na sua plataforma até à data (Fonte: Wikipedia). Uma vez que a sua nova aplicação tenha sido carregada na loja de aplicações Google, tem o potencial de ser vista e descarregada por milhões de utilizadores da loja de aplicações em todo o mundo. Estes simples passos permitem aos não-codificadores construir as suas aplicações gratuitas sem programadores de aplicações. A utilização de plataformas sem código reduz significativamente o custo de construção de uma aplicação. Também acelera o tempo de entrega para preparar estas aplicações para serem lançadas dentro da loja de aplicações! Devido às suas vantagens, as plataformas sem código de aplicação são uma boa opção para os principiantes no desenvolvimento de aplicações para construir as suas aplicações.

Como é que as aplicações gratuitas geram dinheiro?



As empresas podem rentabilizar as aplicações mesmo que tenham sido promovidas aos utilizadores gratuitamente na loja de aplicações. As estratégias de monetização podem incluir a cobrança de taxas de subscrição para utilizar os serviços da aplicação. Esta é uma forma simples de monetização de aplicações. Os utilizadores seriam obrigados a pagar uma taxa de monetização da aplicação aquando da inscrição ou registo para receberem acesso aos seus serviços. Estas taxas de monetização da aplicação são normalmente cobradas semanalmente, mensalmente, ou anualmente através da renovação da subscrição da aplicação.

As empresas que rentabilizam aplicações ocasionalmente seduzem os utilizadores com preços promocionais e incentivos de marketing em fichas. Os pontos de monetização de aplicações incluem aplicações de notícias, aplicações de fitness, ou mesmo aplicações de produtividade e agendamento. Estas empresas rentabilizam as ofertas de aplicações cobrando aos utilizadores uma taxa de utilização. Os utilizadores têm o prazer de pagar pela monetização de aplicações, assim que vejam o valor dos serviços in-app.

A monetização inapp é uma forma menos directa de cobrar aos utilizadores por serviços e produtos in-app. Uma vez que os utilizadores tenham sido "ligados" à aplicação através de uma oferta inicial gratuita, são "enganchados" pela publicidade no sistema de apostas. As empresas que rentabilizam aplicações com publicidade inapp comercializam directamente produtos e serviços aos seus utilizadores dentro da aplicação. A publicidade inapp utiliza banners, pop-ups, mensagens, vídeos, ou mesmo mini-jogos dentro de aplicações que facilitam a monetização. As empresas que rentabilizam aplicações beneficiam gerando dinheiro do seu público-alvo no interior da aplicação.

Posso construir uma aplicação móvel por Mim mesmo?

Com plataformas sem código disponíveis, é possível desenvolver e construir você mesmo ideias de aplicações móveis. As plataformas App-builder permitem aos utilizadores construir as suas aplicações móveis sem os serviços dos criadores de aplicações. Uma vez construídas, as aplicações podem ser facilmente carregadas para uma loja de aplicações. Nenhuma plataforma de código simplifica o processo de construção de aplicações, utilizando o simples arrastar e largar. Estes construtores de aplicações sem código são de base visual e fáceis de utilizar.

Mas com base na complexidade das suas características de aplicação, pode ser demasiado para um não-codificador resolver. As características complexas da sua ideia de aplicação podem exigir os serviços de um programador sem código (engenheiro especializado em trabalhar com plataformas sem código) para construir as suas características personalizadas. Um programador de aplicações tem os conhecimentos necessários para desenvolver a sua ideia de aplicação e criar a aplicação mais eficiente para os seus utilizadores. A sua perícia pode tirar o incómodo de construir uma aplicação a partir do zero. Pode pedir ao AppMaster uma lista de parceiros oficiais com engenheiros licenciados que podem criar a sua aplicação pelo AppMaster. Portanto, a verdadeira questão não é: pode construir uma aplicação móvel sozinho, mas sim, quer fazê-lo?

Posso construir uma aplicação sem codificação?

Então, tem esta incrível ideia de aplicação que gostaria de construir, mas não é um programador! Ainda é possível construir aplicações que os utilizadores considerem úteis? A resposta é sim! A sua brilhante ideia de aplicação é possível com plataformas sem código, tais como o AppMaster.

A construção de uma aplicação sem código é sem problemas com a plataforma AppMaster. O sucesso da construção da sua aplicação móvel depende da selecção da melhor equipa e plataforma de desenvolvimento de aplicações. A AppMaster dá às empresas os benefícios do desenvolvimento de aplicações sem o incómodo de o fazer!

Qualquer que seja a sua ideia de aplicação, a AppMaster pode construir soluções de aplicação para satisfazer as necessidades do seu negócio. Construímos aplicações que são fiáveis, eficientes, e satisfazem convenientemente as necessidades dos seus utilizadores. A AppMaster tem também um excelente suporte e manutenção contínua ao cliente. Agende hoje mesmo a sua consulta com a nossa equipa de especialistas sem código, hoje mesmo!