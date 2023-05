Branża reklamy online czeka znacząca zmiana, ponieważ Google planuje wyłączyć pliki cookie innych firm dla 1% użytkowników Chrome w pierwszym kwartale 2024 r. w ramach inicjatywy Privacy Sandbox. Wdrażając metodę bardziej świadomą prywatności, użytkownicy będą mogli zarządzać swoimi zainteresowaniami i grupować się w kohorty na podstawie podobnych wzorców przeglądania, w konsekwencji zastępując pliki cookie stron trzecich. To ogłoszenie jest wynikiem ostatnich dyskusji i eksperymentów w branży.

Wraz z tym ogłoszeniem, Google zaplanowało uruchomienie wersji Chrome 115 w lipcu, dzięki czemu interfejsy API istotności i pomiarów Piaskownicy prywatności będą ogólnie dostępne dla wszystkich użytkowników Chrome. W związku z tym programiści będą mogli testować te interfejsy API na żywo, nie spodziewając się żadnych istotnych zmian w interfejsie API po uruchomieniu. Głównym celem ograniczenia plików cookie innych firm dla niewielkiego odsetka użytkowników Chrome jest pomoc programistom w ocenie ich rzeczywistej gotowości na większe zmiany planowane na drugą połowę 2024 r.

Począwszy od czwartego kwartału 2023 r. programiści będą mogli symulować gotowość do wycofania plików cookie innych firm, przenosząc konfigurowalny odsetek użytkowników do Privacy Sandbox, a następnie testując swoje rozwiązania. Victor Wong, który kieruje rozwojem produktów dla technologii reklamy prywatnej w ramach Privacy Sandbox, wyjaśnił, że etapowy plan został opracowany w ścisłej konsultacji z brytyjskim Urzędem ds. Konkurencji i Rynków (CMA). Deweloperzy, a także branża, zostaną zachęceni do rozpoczęcia poważnych eksperymentów i testów dzięki wycofaniu 1% użytkowników w pierwszym kwartale 2024 r.

Po uruchomieniu Chrome 115 programiści adtech będą mogli rozpocząć testowanie swoich rozwiązań na dużą skalę. Funkcje Privacy Sandbox, takie jak Protected Audience, Attribution Reporting i Topics API, zostaną w tym momencie zablokowane. Do tej pory użytkownicy mogli aktywować wersje próbne Privacy Sandbox w Chrome, z interfejsami API dostępnymi do testowania począwszy od Chrome 101 beta. Jednak wcześniejsza dostępność interfejsu API była przeznaczona głównie dla mniejszości użytkowników, a deweloperzy chcieli uzyskać dostęp do bardziej skalowalnej dostępności do celów testowych.

Chociaż Google początkowo planowało wycofać śledzące pliki cookie do 2022 r., harmonogram został ponownie dostosowany w 2021 r. i ponownie w 2022 r. Wong uważa, że znaczenie inicjatywy Privacy Sandbox uzasadnia ostrożne podejście oparte na informacjach od programistów, organów regulacyjnych, decydentów i reklamodawców. Wielu partnerów ekosystemu poprosiło o więcej czasu na przetestowanie i dostosowanie, a ponieważ zbliżają się terminy, kilku graczy szybko przyjmuje nowe środki. Niektórzy z tych partnerów mogą już być przygotowani do przejścia na nowe standardy prywatności.

Pomimo kontrowersyjnego charakteru Privacy Sandbox, Google pozostaje zdeterminowany, aby zapobiegać wszelkim praktykom samouprzywilejowania, które mogłyby dać mu przewagę nad konkurencją. Ponieważ CMA ściśle monitoruje inicjatywę, konsekwencje dla ekosystemu reklamy internetowej nie zostały jeszcze określone.

W odpowiedzi na te nadchodzące zmiany platforma AppMaster no-code umożliwia firmom i przedsiębiorstwom szybkie i wydajne tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza. Automatyzując proces rozwoju, AppMaster pomaga użytkownikom odkrywać lepsze możliwości w przestrzeni reklamowej online i dostosowywać się do nadchodzących zmian w branży. Platforma zapewnia skalowalność i eliminuje ciężar zarządzania długiem technicznym, ułatwiając firmom dostosowanie się do nowych technologii.