Google, Privacy Sandbox girişimi aracılığıyla 2024'ün ilk çeyreğinde Chrome kullanıcılarının %1'i için üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakmayı planladığından, çevrimiçi reklamcılık sektörü önemli bir değişikliğe tanıklık edecek. Gizliliğe daha fazla önem veren bir yöntem uygulayarak, kullanıcılar ilgi alanlarını yönetebilecek ve benzer göz atma modellerine göre gruplar halinde gruplandırılabilecek ve sonuç olarak üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin yerini alacaktır. Bu duyuru, sektördeki son tartışmaların ve deneylerin ardından geldi.

Google, bu duyurunun yanı sıra, Privacy Sandbox alaka düzeyi ve ölçüm API'lerini genel olarak tüm Chrome kullanıcıları tarafından kullanılabilir hale getirecek olan Chrome 115 sürümünün Temmuz ayında piyasaya sürülmesini planladı. Sonuç olarak, geliştiriciler, lansman sonrasında API'de herhangi bir önemli değişiklik beklemeden bu API'leri canlı trafikle test edebilecektir. Chrome kullanıcılarının küçük bir yüzdesi için üçüncü taraf tanımlama bilgilerini kısıtlamanın ardındaki temel amaç, geliştiricilerin 2024'ün ikinci yarısı için planlanan daha büyük değişiklikler için gerçek dünyadaki hazırlıklarını değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

2023'ün 4. çeyreğinden itibaren geliştiriciler, yapılandırılabilir bir kullanıcı yüzdesini Gizlilik Korumalı Alanı'na taşıyarak ve ardından çözümlerini test ederek üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin kullanımdan kaldırılmasına hazır olma durumlarını simüle edebilecekler. Privacy Sandbox içinde özel reklamcılık teknolojisi için ürün geliştirmeye liderlik eden Victor Wong, aşamalı planın Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA) ile yakın istişare içinde tasarlandığını açıkladı. Sektörün yanı sıra geliştiriciler, 2024'ün ilk çeyreğinde %1'lik kullanıcı kullanımdan kaldırma ile ciddi şekilde denemeler yapmaya ve test etmeye teşvik edilecek.

Chrome 115'in kullanıma sunulmasıyla birlikte, adtech geliştiricileri çözümlerini geniş ölçekte test etmeye başlayabilecek. Korumalı Kitle, Atıf Raporlama ve Konular API'sı gibi Gizlilik Korumalı Alanı özellikleri bu noktada kilitlenecektir. Şimdiye kadar kullanıcılar, Chrome 101 beta sürümünden başlayarak test için erişilebilen API'lerle Chrome'da Gizlilik Korumalı Alan denemelerini etkinleştirebildi. Bununla birlikte, önceki API kullanılabilirliği, öncelikle kullanıcıların küçük bir kısmına hitap ediyordu ve geliştiriciler, test amacıyla daha ölçeklendirilmiş kullanılabilirliğe erişme konusunda istekliydiler.

Google başlangıçta izleme çerezlerini 2022'ye kadar aşamalı olarak kaldırmayı planlasa da, zaman çizelgesi 2021'de ve 2022'de yeniden düzenlendi. Wong, Gizlilik Korumalı Alanı girişiminin öneminin geliştiricilerden, düzenleyicilerden, politika yapıcılardan ve reklamcılardan gelen girdilere dayalı olarak temkinli bir yaklaşımı garanti ettiğine inanıyor. Pek çok ekosistem ortağı, test etmek ve uyum sağlamak için daha fazla zaman talep etti ve son tarihler yaklaşırken, birkaç oyuncu hızla yeni önlemler alıyor. Bu iş ortaklarından bazıları yeni gizlilik standartlarına geçiş yapacak donanıma sahip olabilir.

Privacy Sandbox'ın tartışmalı doğasına rağmen Google, kendisine rakipleri karşısında avantaj sağlayabilecek her türlü kendi kendini tercih etme uygulamalarını önleme taahhüdünü sürdürmektedir. Girişimi yakından izleyen CMA ile, web reklamcılığı ekosistemi üzerindeki etkileri henüz belirlenmedi.

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