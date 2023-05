Die Online-Werbebranche wird voraussichtlich einen erheblichen Wandel erleben, da Google im Rahmen seiner Privacy Sandbox-Initiative plant, im ersten Quartal 2024 Drittanbieter-Cookies für 1 % der Chrome-Nutzer zu deaktivieren. Durch die Implementierung einer datenschutzbewussteren Methode können Benutzer ihre Interessen verwalten und sich auf der Grundlage ähnlicher Surfmuster in Kohorten gruppieren lassen, wodurch Cookies von Drittanbietern ersetzt werden. Diese Ankündigung erfolgt im Zuge der jüngsten Diskussionen und Experimente in der Branche.

Parallel zu dieser Ankündigung hat Google die Veröffentlichung seiner Chrome 115-Version im Juli geplant, die die Relevanz- und Mess -APIs der Privacy Sandbox für alle Chrome-Benutzer allgemein verfügbar machen wird. Folglich können Entwickler diese APIs mit Live-Verkehr testen, ohne nach dem Start wesentliche Änderungen an der API zu erwarten. Das Hauptziel hinter der Beschränkung von Drittanbieter-Cookies für einen kleinen Prozentsatz der Chrome-Nutzer besteht darin, Entwicklern dabei zu helfen, ihre tatsächliche Bereitschaft für die größeren Änderungen zu bewerten, die für die zweite Hälfte des Jahres 2024 geplant sind.

Ab dem vierten Quartal 2023 können Entwickler ihre Bereitschaft zur Abschaffung von Drittanbieter-Cookies simulieren, indem sie einen konfigurierbaren Prozentsatz der Benutzer in die Privacy Sandbox verschieben und anschließend ihre Lösungen testen. Victor Wong, der die Produktentwicklung für private Werbetechnologie innerhalb von Privacy Sandbox leitet, erklärte, dass der Stufenplan in enger Absprache mit der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (CMA) entworfen wurde. Entwickler und die Industrie werden ermutigt, mit der 1-prozentigen Benutzerabwertung im ersten Quartal 2024 ernsthaft zu experimentieren und zu testen.

Mit der Einführung von Chrome 115 können Adtech-Entwickler damit beginnen, ihre Lösungen in großem Maßstab zu testen. Privacy Sandbox-Funktionen wie Protected Audience, Attribution Reporting und die Topics API sind zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Bisher konnten Benutzer Privacy Sandbox-Testversionen in Chrome aktivieren, wobei die APIs ab der Betaversion von Chrome 101 zum Testen zugänglich waren. Die frühere API-Verfügbarkeit richtete sich jedoch hauptsächlich an eine Minderheit von Benutzern, und Entwickler waren daran interessiert, zu Testzwecken auf eine skaliertere Verfügbarkeit zuzugreifen.

Obwohl Google ursprünglich geplant hatte, Tracking-Cookies bis 2022 auslaufen zu lassen, wurde der Zeitplan 2021 und erneut 2022 angepasst. Wong ist davon überzeugt, dass die Bedeutung der Privacy Sandbox-Initiative einen vorsichtigen Ansatz rechtfertigt, der auf Beiträgen von Entwicklern, Regulierungsbehörden, politischen Entscheidungsträgern und Werbetreibenden basiert. Viele Ökosystempartner forderten mehr Zeit zum Testen und Anpassen, und angesichts der immer näher rückenden Fristen ergreifen mehrere Akteure schnell neue Maßnahmen. Einige dieser Partner sind möglicherweise bereits für die Umstellung auf die neuen Datenschutzstandards gerüstet.

Trotz des umstrittenen Charakters von Privacy Sandbox setzt sich Google weiterhin dafür ein, alle selbstbevorzugenden Praktiken zu verhindern, die ihm einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen könnten. Da die CMA die Initiative genau beobachtet, müssen die Auswirkungen auf das Web-Werbe-Ökosystem noch ermittelt werden.

Als Reaktion auf diese bevorstehenden Änderungen ermöglicht no-code Plattform von AppMaster Unternehmen und Unternehmen die schnelle und effiziente Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen. Durch die Automatisierung des Entwicklungsprozesses hilft AppMaster den Benutzern, bessere Möglichkeiten im Online-Werbebereich zu erkunden und sich an bevorstehende Branchenveränderungen anzupassen. Die Plattform gewährleistet Skalierbarkeit und eliminiert die Belastung durch die Verwaltung technischer Schulden, wodurch es für Unternehmen einfacher wird, sich an neue Technologien anzupassen.