在线广告行业将见证重大变化，因为Google计划在 2024 年第一季度通过其隐私沙盒计划为 1% 的 Chrome 用户禁用第三方 cookie。通过实施一种更加注重隐私的方法，用户将能够管理他们的兴趣并根据相似的浏览模式被分组，从而取代第三方 cookie。该公告是在行业最近的讨论和实验之后发布的。

除此公告外， Google还计划在 7 月发布其 Chrome 115 版本，这将使所有 Chrome 用户普遍可以使用 Privacy Sandbox 相关性和测量API 。因此，开发人员将能够使用实时流量测试这些 API，而无需在发布后对 API 进行任何实质性更改。限制一小部分 Chrome 用户使用第三方 cookie 的主要目的是帮助开发人员评估他们在现实世界中对计划于 2024 年下半年进行的更大规模变更的准备情况。

从 2023 年第四季度开始，开发人员将能够通过将可配置百分比的用户转移到隐私沙盒来模拟他们的第三方 cookie 弃用准备情况，随后测试他们的解决方案。 Privacy Sandbox 私人广告技术产品开发负责人 Victor Wong 解释说，分阶段计划是在与英国竞争与市场管理局 (CMA) 密切协商后设计的。 2024 年第一季度 1% 的用户弃用率将鼓励开发人员以及整个行业开始认真地进行试验和测试。

Chrome 115 发布后，广告技术开发人员将能够开始大规模测试他们的解决方案。隐私沙盒功能，如受保护的受众、归因报告和主题 API，将在此时锁定。到目前为止，用户已经能够在 Chrome 中激活 Privacy Sandbox 试用版，从 Chrome 101 beta 开始可以使用 API 进行测试。然而，早期的 API 可用性主要迎合了少数用户，开发人员一直热衷于访问更大规模的可用性以进行测试。

尽管Google最初计划在 2022 年之前逐步淘汰跟踪 cookie，但在 2021 年和 2022 年重新调整了时间表。Wong 认为隐私沙盒计划的重要性需要根据开发人员、监管机构、政策制定者和广告商的意见采取谨慎的做法。许多生态系统合作伙伴要求有更多时间进行测试和适应，随着最后期限的临近，一些参与者正在迅速采取新措施。其中一些合作伙伴可能已经准备好切换到新的隐私标准。

尽管隐私沙盒具有争议性， Google仍然致力于防止任何可能使其比竞争对手更具优势的自我偏好做法。随着 CMA 密切关注该计划，其对网络广告生态系统的影响尚待确定。

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