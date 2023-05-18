من المقرر أن تشهد صناعة الإعلان عبر الإنترنت تغييرًا كبيرًا حيث تخطط Google لتعطيل ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث لـ 1٪ من مستخدمي Chrome في الربع الأول من عام 2024 من خلال مبادرة Privacy Sandbox. من خلال تطبيق طريقة أكثر وعيًا بالخصوصية ، سيتمكن المستخدمون من إدارة اهتماماتهم وتجميعهم في مجموعات بناءً على أنماط تصفح مماثلة ، وبالتالي استبدال ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث. يأتي هذا الإعلان في أعقاب المناقشات والتجارب الأخيرة في الصناعة.

إلى جانب هذا الإعلان ، حددت Google موعدًا لإطلاق إصدار Chrome 115 في يوليو ، والذي سيجعل Privacy Sandbox ذات الصلة وواجهات برمجة التطبيقات للقياس متاحة بشكل عام لجميع مستخدمي Chrome. وبالتالي ، سيتمكن المطورون من اختبار واجهات برمجة التطبيقات هذه باستخدام حركة المرور المباشرة دون توقع أي تغييرات جوهرية على واجهة برمجة التطبيقات بعد الإطلاق. الهدف الأساسي من تقييد ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث لنسبة صغيرة من مستخدمي Chrome هو مساعدة المطورين على تقييم استعدادهم في العالم الحقيقي للتغييرات الأكبر المخطط لها في النصف الثاني من عام 2024.

بدءًا من الربع الرابع من عام 2023 ، سيتمكن المطورون من محاكاة استعدادهم لإيقاف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية عن طريق نقل نسبة قابلة للتكوين من المستخدمين إلى Privacy Sandbox ، ثم اختبار حلولهم لاحقًا. أوضح فيكتور وونغ ، الذي يقود تطوير المنتجات لتقنية الإعلان الخاص ضمن Privacy Sandbox ، أن الخطة المرحلية تم تصميمها بالتشاور الوثيق مع هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA). سيتم تشجيع المطورين ، وكذلك الصناعة ، على بدء التجارب والاختبار بجدية مع إيقاف المستخدم بنسبة 1٪ في الربع الأول من عام 2024.

عند إطلاق Chrome 115 ، سيتمكن مطورو adtech من بدء اختبار حلولهم على نطاق واسع. سيتم تأمين ميزات Privacy Sandbox ، مثل Protected Audience و Attribution Reporting و Topics API ، في هذه المرحلة. حتى الآن ، تمكن المستخدمون من تنشيط تجارب Privacy Sandbox في Chrome ، مع إمكانية الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات للاختبار بدءًا من الإصدار التجريبي من Chrome 101. ومع ذلك ، فإن التوافر السابق لواجهة برمجة التطبيقات (API) كان يخدم في المقام الأول أقلية من المستخدمين ، وكان المطورون حريصين على الوصول إلى المزيد من التوافر الموسع لأغراض الاختبار.

على الرغم من أن Google خططت في البداية للتخلص التدريجي من ملفات تعريف الارتباط للتتبع بحلول عام 2022 ، فقد تم تعديل الجدول الزمني في عام 2021 ومرة أخرى في عام 2022. ويعتقد وونج أن أهمية مبادرة Privacy Sandbox تستدعي نهجًا حذرًا يعتمد على المدخلات من المطورين والمنظمين وواضعي السياسات والمعلنين. طلب العديد من شركاء النظام البيئي مزيدًا من الوقت للاختبار والتكيف ، ومع اقتراب المواعيد النهائية ، يتبنى العديد من اللاعبين بسرعة إجراءات جديدة. قد يكون بعض هؤلاء الشركاء مجهزين بالفعل للتبديل إلى معايير الخصوصية الجديدة.

على الرغم من الطبيعة المثيرة للجدل لـ Privacy Sandbox ، تظل Google ملتزمة بمنع أي ممارسات تفضيل ذاتي يمكن أن تمنحها ميزة على المنافسين. مع مراقبة هيئة السوق المالية للمبادرة عن كثب ، لم يتم بعد تحديد الآثار المترتبة على النظام البيئي للإعلان على شبكة الإنترنت.

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