Индустрию онлайн-рекламы ждут значительные изменения, поскольку Google планирует отключить сторонние файлы cookie для 1% пользователей Chrome в первом квартале 2024 года в рамках инициативы Privacy Sandbox. Внедрив метод, более ориентированный на конфиденциальность, пользователи смогут управлять своими интересами и группироваться в когорты на основе схожих шаблонов просмотра, что, следовательно, заменит сторонние файлы cookie. Это объявление сделано после недавних дискуссий и экспериментов в отрасли.

Наряду с этим объявлением, Google запланировал выпуск версии Chrome 115 в июле, что сделает релевантность Privacy Sandbox и API-интерфейсы измерения общедоступными для всех пользователей Chrome. Следовательно, разработчики смогут тестировать эти API с реальным трафиком, не ожидая каких-либо существенных изменений в API после запуска. Основная цель ограничения сторонних файлов cookie для небольшого процента пользователей Chrome — помочь разработчикам оценить их реальную готовность к более масштабным изменениям, запланированным на вторую половину 2024 года.

Начиная с четвертого квартала 2023 года, разработчики смогут моделировать готовность своих сторонних файлов cookie к устареванию, перемещая настраиваемый процент пользователей в Privacy Sandbox, а затем тестируя свои решения. Виктор Вонг, возглавляющий разработку продуктов для технологий частной рекламы в рамках Privacy Sandbox, пояснил, что поэтапный план был разработан в тесном сотрудничестве с Управлением по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA). Разработчикам, а также отрасли будет предложено начать серьезно экспериментировать и тестировать устаревшие версии на 1% в первом квартале 2024 года.

После запуска Chrome 115 разработчики рекламных технологий смогут приступить к масштабному тестированию своих решений. На этом этапе функции Privacy Sandbox, такие как защищенная аудитория, отчеты об атрибуции и API тем, будут заблокированы. До сих пор пользователи могли активировать пробные версии Privacy Sandbox в Chrome, а API-интерфейсы были доступны для тестирования, начиная с бета-версии Chrome 101. Однако более ранняя доступность API в основном обслуживала меньшинство пользователей, и разработчики стремились получить доступ к более масштабируемой доступности для целей тестирования.

Хотя изначально Google планировал отказаться от файлов cookie для отслеживания к 2022 году, сроки были скорректированы в 2021 году и снова в 2022 году. Вонг считает, что важность инициативы Privacy Sandbox требует осторожного подхода, основанного на мнениях разработчиков, регулирующих органов, политиков и рекламодателей. Многие партнеры по экосистеме запросили больше времени для тестирования и адаптации, и с приближением сроков несколько игроков быстро принимают новые меры. Некоторые из этих партнеров уже могут быть готовы к переходу на новые стандарты конфиденциальности.

Несмотря на противоречивый характер Privacy Sandbox, Google по-прежнему стремится предотвращать любые методы самоотдачи, которые могут дать ему преимущество перед конкурентами. Поскольку CMA внимательно следит за этой инициативой, последствия для экосистемы веб-рекламы еще предстоит определить.

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