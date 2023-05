A indústria de publicidade online está prestes a testemunhar uma mudança significativa, já que Google planeja desativar cookies de terceiros para 1% dos usuários do Chrome no primeiro trimestre de 2024 por meio de sua iniciativa Privacy Sandbox. Ao implementar um método mais consciente da privacidade, os usuários poderão gerenciar seus interesses e se agrupar em coortes com base em padrões de navegação semelhantes, consequentemente substituindo os cookies de terceiros. Este anúncio vem na sequência de recentes discussões e experimentações na indústria.

Juntamente com este anúncio, Google agendou o lançamento de seu lançamento do Chrome 115 em julho, o que tornará as APIs de relevância e medição do Privacy Sandbox geralmente disponíveis para todos os usuários do Chrome. Consequentemente, os desenvolvedores poderão testar essas APIs com tráfego ao vivo sem esperar nenhuma alteração substancial no pós-lançamento da API. O principal objetivo por trás da restrição de cookies de terceiros para uma pequena porcentagem de usuários do Chrome é ajudar os desenvolvedores a avaliar sua prontidão no mundo real para as alterações maiores planejadas para o segundo semestre de 2024.

A partir do quarto trimestre de 2023, os desenvolvedores poderão simular a prontidão de descontinuação de cookies de terceiros movendo uma porcentagem configurável de usuários para o Privacy Sandbox, testando posteriormente suas soluções. Victor Wong, que lidera o desenvolvimento de produtos para tecnologia de publicidade privada dentro do Privacy Sandbox, explicou que o plano em fases foi elaborado em estreita consulta com a Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) do Reino Unido. Os desenvolvedores, assim como o setor, serão incentivados a começar a experimentar e testar seriamente com a descontinuação de 1% do usuário no primeiro trimestre de 2024.

Após o lançamento do Chrome 115, os desenvolvedores adtech poderão começar a testar suas soluções em grande escala. Os recursos do Privacy Sandbox, como Protected Audience, Attribution Reporting e Topics API, serão bloqueados neste ponto. Até agora, os usuários puderam ativar as avaliações do Privacy Sandbox no Chrome, com as APIs acessíveis para teste a partir do Chrome 101 beta. No entanto, a disponibilidade anterior da API atendia principalmente a uma minoria de usuários, e os desenvolvedores estavam interessados em acessar uma disponibilidade mais escalonada para fins de teste.

Embora Google inicialmente planejasse eliminar os cookies de rastreamento até 2022, o cronograma foi reajustado em 2021 e novamente em 2022. Wong acredita que a importância da iniciativa Privacy Sandbox justifica uma abordagem cautelosa com base em contribuições de desenvolvedores, reguladores, formuladores de políticas e anunciantes. Muitos parceiros do ecossistema solicitaram mais tempo para testar e se adaptar e, com os prazos se aproximando, vários players estão adotando novas medidas rapidamente. Alguns desses parceiros podem já estar preparados para mudar para os novos padrões de privacidade.

Apesar da natureza controversa do Privacy Sandbox, Google continua comprometido em impedir qualquer prática de autopreferência que possa lhe conceder uma vantagem sobre os concorrentes. Com o CMA monitorando de perto a iniciativa, as implicações para o ecossistema de publicidade na web ainda precisam ser determinadas.

