De online advertentie-industrie staat op het punt een belangrijke verandering mee te maken, aangezien Google van plan is om cookies van derden voor 1% van de Chrome-gebruikers in het eerste kwartaal van 2024 uit te schakelen via het Privacy Sandbox-initiatief. Door een meer privacybewuste methode te implementeren, kunnen gebruikers hun interesses beheren en gegroepeerd worden in cohorten op basis van vergelijkbare browsepatronen, waardoor cookies van derden worden vervangen. Deze aankondiging volgt op recente discussies en experimenten in de branche.

Naast deze aankondiging heeft Google de lancering van de Chrome 115-release in juli gepland, waardoor de relevantie- en meet -API's van de Privacy Sandbox algemeen beschikbaar zullen zijn voor alle Chrome-gebruikers. Bijgevolg kunnen ontwikkelaars deze API's testen met live verkeer zonder na de lancering substantiële wijzigingen in de API te verwachten. Het primaire doel achter het beperken van cookies van derden voor een klein percentage Chrome-gebruikers is om ontwikkelaars te helpen evalueren in hoeverre ze in de praktijk klaar zijn voor de grotere wijzigingen die gepland zijn voor de tweede helft van 2024.

Vanaf het vierde kwartaal van 2023 kunnen ontwikkelaars hun gereedheid voor het beëindigen van cookies van derden simuleren door een configureerbaar percentage gebruikers naar Privacy Sandbox te verplaatsen en vervolgens hun oplossingen te testen. Victor Wong, die de productontwikkeling leidt voor private advertising-technologie binnen Privacy Sandbox, legt uit dat het stappenplan is opgesteld in nauw overleg met de Britse Competition and Markets Authority (CMA). Ontwikkelaars, evenals de industrie, zullen worden aangemoedigd om serieus te gaan experimenteren en testen met de 1% gebruikersafschrijving in Q1 2024.

Na de lancering van Chrome 115 kunnen adtech-ontwikkelaars hun oplossingen op grote schaal testen. Privacy Sandbox-functies, zoals Protected Audience, Attribution Reporting en de Topics API, worden op dit punt vergrendeld. Tot nu toe hebben gebruikers Privacy Sandbox-proefversies in Chrome kunnen activeren, waarbij de API's toegankelijk zijn voor testen vanaf de Chrome 101-bèta. De eerdere beschikbaarheid van API's was echter vooral gericht op een minderheid van gebruikers, en ontwikkelaars wilden graag toegang tot meer geschaalde beschikbaarheid voor testdoeleinden.

Hoewel Google aanvankelijk van plan was om tracking cookies tegen 2022 geleidelijk af te schaffen, werd de tijdlijn in 2021 en opnieuw in 2022 bijgesteld. Wong gelooft dat het belang van het Privacy Sandbox-initiatief een voorzichtige aanpak rechtvaardigt op basis van input van ontwikkelaars, toezichthouders, beleidsmakers en adverteerders. Veel ecosysteempartners vroegen om meer tijd om te testen en aan te passen, en met de naderende deadlines nemen verschillende spelers snel nieuwe maatregelen. Sommige van deze partners zijn mogelijk al toegerust om over te stappen naar de nieuwe privacystandaarden.

Ondanks de controversiële aard van Privacy Sandbox, blijft Google zich inzetten voor het voorkomen van zelfvoorkeurpraktijken die het een voordeel ten opzichte van concurrenten zouden kunnen geven. Nu de CMA het initiatief nauwlettend volgt, moeten de implicaties voor het ecosysteem van webadvertenties nog worden bepaald.

