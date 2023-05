Il settore della pubblicità online è destinato a assistere a un cambiamento significativo poiché Google prevede di disabilitare i cookie di terze parti per l'1% degli utenti di Chrome nel primo trimestre del 2024 attraverso la sua iniziativa Privacy Sandbox. Implementando un metodo più attento alla privacy, gli utenti potranno gestire i propri interessi e raggrupparsi in coorti basate su modelli di navigazione simili, sostituendo di conseguenza i cookie di terze parti. Questo annuncio arriva sulla scia delle recenti discussioni e sperimentazioni nel settore.

Oltre a questo annuncio, Google ha programmato il lancio della sua versione di Chrome 115 a luglio, che renderà le API di pertinenza e misurazione di Privacy Sandbox generalmente disponibili a tutti gli utenti di Chrome. Di conseguenza, gli sviluppatori saranno in grado di testare queste API con traffico in tempo reale senza aspettarsi modifiche sostanziali all'API dopo il lancio. L'obiettivo principale alla base della limitazione dei cookie di terze parti per una piccola percentuale di utenti di Chrome è aiutare gli sviluppatori a valutare la loro preparazione nel mondo reale per le modifiche più ampie pianificate per la seconda metà del 2024.

A partire dal quarto trimestre del 2023, gli sviluppatori saranno in grado di simulare la disponibilità alla deprecazione dei cookie di terze parti spostando una percentuale configurabile di utenti in Privacy Sandbox, testando successivamente le loro soluzioni. Victor Wong, che guida lo sviluppo del prodotto per la tecnologia pubblicitaria privata all'interno di Privacy Sandbox, ha spiegato che il piano graduale è stato progettato in stretta consultazione con la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito. Gli sviluppatori, così come il settore, saranno incoraggiati a iniziare a sperimentare e testare seriamente con la deprecazione dell'utente dell'1% nel primo trimestre del 2024.

Al lancio di Chrome 115, gli sviluppatori adtech potranno iniziare a testare le loro soluzioni su larga scala. Le funzionalità di Privacy Sandbox, come Protected Audience, Attribution Reporting e Topics API, saranno bloccate a questo punto. Finora, gli utenti sono stati in grado di attivare le prove di Privacy Sandbox in Chrome, con le API accessibili per i test a partire dalla versione beta di Chrome 101. Tuttavia, la precedente disponibilità dell'API si rivolgeva principalmente a una minoranza di utenti e gli sviluppatori desideravano accedere a una disponibilità più scalata a scopo di test.

Sebbene inizialmente Google avesse pianificato di eliminare gradualmente i cookie di tracciamento entro il 2022, la sequenza temporale è stata riadattata nel 2021 e di nuovo nel 2022. Wong ritiene che l'importanza dell'iniziativa Privacy Sandbox giustifichi un approccio cauto basato sui contributi di sviluppatori, regolatori, responsabili politici e inserzionisti. Molti partner dell'ecosistema hanno richiesto più tempo per testare e adattarsi e, con le scadenze incombenti, diversi attori stanno rapidamente adottando nuove misure. Alcuni di questi partner potrebbero essere già attrezzati per passare ai nuovi standard sulla privacy.

Nonostante la natura controversa di Privacy Sandbox, Google rimane impegnata a prevenire qualsiasi pratica di autopreferenza che potrebbe garantirle un vantaggio rispetto ai concorrenti. Con la CMA che monitora da vicino l'iniziativa, le implicazioni per l'ecosistema della pubblicità web devono ancora essere determinate.

