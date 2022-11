Task Scheduler w backendzie aplikacji AppMaster, jak w klasycznym przypadku backendu, tworzy powtarzające się scenariusze. Na przykład wtedy, gdy trzeba wykonać określoną czynność zgodnie z harmonogramem. Klasycznym przykładem takich zadań jest przykład czyszczenia plików tymczasowych na serwerze, cotygodniowe tworzenie kopii zapasowych, generowanie raportów według określonego algorytmu itp.

Rozważmy przykład wykorzystania harmonogramu zadań w backendzie aplikacji AppMaster. Załóżmy, że chcesz zbudować proces, który codziennie rano o godzinie 9.00 będzie wysyłał użytkownikowi pogodę na jego numer telefonu komórkowego.

Zadanie jest więc podzielone na kilka logicznych etapów:

Zainstalowanie i skonfigurowanie modułu do wysyłania wiadomości na telefony komórkowe

Stworzenie i skonfigurowanie procesu API z zewnętrznym żądaniem

Skonfigurowanie schedulera w backendzie aplikacji.

1. Instalacja i konfiguracja modułu do wysyłania wiadomości mobilnych.Moduł Nexmo pozwala na zintegrowanie z aplikacją AppMaster możliwości wysyłania wiadomości SMS na wybrany numer.





API Key - klucz API, który można uzyskać na koncie Nexmo(https://dashboard.nexmo.com/settings);

API Secret - klucz prywatny, który w połączeniu z kluczem API służy do identyfikacji użytkownika. Możesz go również uzyskać w swoim koncie Nexmo(https://dashboard.nexmo.com/settings);

Z numeru - numer podany podczas rejestracji w koncie Nexmo.

Wraz z instalacją modułu automatycznie instalowane są następujące procesy biznesowe:

Nexmo.Wyślij SMS - umożliwia wysyłanie wiadomości na podany numer poprzez.

moduł Nexmo:

Phone [telefon] - numer telefonu, na który zostanie wysłana wiadomość;

Treść [string] - wiadomość tekstowa;

2. Jako źródło danych pogodowych wykorzystany zostanie darmowy zasób internetowy OpenWeather API(https://openweathermap.org/api).Pierwszym krokiem jest stworzenie zewnętrznego szablonu API request. Szablony żądań API są prezentowane w sekcji Business Process na karcie External API Requests. Aby utworzyć nowy szablon, kliknij przycisk Create API request.

Typ żądania: GET

Adres żądania: https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather

Query Params:

Lat [string] - szerokość geograficzna

Lon [string] - długość geograficzna

Appid [string] - klucz API OpenWeather

W ramach tego zadania interesuje nas tylko kilka pól ciała odpowiedzi w main(https://openweathermap.org/api/one-call-3).

Temp [float] - temperatura

Temp_min [float] - temperatura min.

Temp_max [float] - temperatura maksymalna

Ciśnienie [float] - ciśnienie

Humidity [float] - wilgotność

3. Przed skonfigurowaniem harmonogramu zadań należy stworzyć Business Process, który będzie odbierał informacje o pogodzie poprzez API. Proces biznesowy wygląda następująco:

Make Weather Query Model In - tworzy wirtualny model parametrów żądania. Lon, lat - współrzędne żądanej lokalizacji, appid - klucz API serwisu OpenWeather;

API Request: Weather - proces biznesowy odpowiedzialny za interakcję z API OpenWeather

Expand Weather: Body Model Out - potrzebny do wdrożenia modelu odpowiedzi Body

Expand Weather: Body Model Out_main - rozszerza główny model ciała odpowiedzi Body w celu uzyskania temperatury (temp).

To String - konwertuje wartość pola temp na typ string;

Nexmo: Send SMS - wysyła wiadomość z informacją o temperaturze (Content) na wskazany numer telefonu (Phone)

Ustawienie harmonogramu w sekcji procesu biznesowego w zakładce Scheduler.

Ustawienia harmonogramów w zakładce Harmonogram różnią się w zależności od ich typu.

Przeanalizujmy szczegółowo każdy z nich

1. Dzienny - umożliwia konfigurację harmonogramów dziennych

Godzina - definiuje godzinę w UTC+0, o której harmonogram będzie uruchamiał wybrany BP;

Dni tygodnia - definiuje dni tygodnia, w których ma pracować scheduler;

Automatycznie rozpoczynaj - jeśli ustawione na True, nowy BP nie zostanie rozpoczęty, jeśli poprzedni nie został zakończony. Wartość domyślna: False.

Automatically retry - automatycznie wznawia proces, jeśli został on przerwany/nie został pomyślnie rozpoczęty.

Retry failed items processing - liczba prób ponownego uruchomienia procesu;

Wait before each retry attempt - czas opóźnienia przed każdym strzałem do ponownego uruchomienia procesu;

Force quit - wymuszaj zakończenie procesu, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu kilku sekund. True - domyślnie. Liczba sekund do zakończenia wynosi 3 sekundy, domyślnie.

2. Monthly - planer miesięczny

Time - określa godzinę w UTC+0, o której scheduler rozpocznie wybrany BP;

Dni tygodnia - składają się z dwóch ustawień:

Częstotliwość powtarzania:

Co pierwszy

Co drugi

Co trzeci

Co czwarty

Ten dzień

Dzień tygodnia - określa dzień tygodnia

Month - określany jest miesiąc

Auto Start - Jeśli ustawione na True, nowy PSU nie będzie uruchamiany jeśli nie zostanie ukończony wkrótce. Wartość domyślna: False.

Automatycznie ponawiaj próbę - automatycznie wznawia proces jeśli został przerwany/nie uruchomiony

Retry processing failed items - liczba ponownych uruchomień procesu;

Wait before each retry - czas opóźnienia przed każdą próbą ponownego uruchomienia procesu;

Force Quit - kończy proces, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu kilku sekund. Domyślnie True. Liczba sekund do zakończenia wynosi domyślnie 3 sekundy.

3. Periodically - pozwala na elastyczne skonfigurowanie częstotliwości działania schedulera

Every - możliwość ustawienia powtarzalności co N sekund/minut/godzin/dni. Domyślnie: co 1 godzinę.

Automatycznie rozpoczynaj - jeśli ustawione na True, nowy BP nie rozpocznie się, jeśli poprzedni nie został zakończony. Wartość domyślna: False.

Automatically retry - automatycznie wznawia proces, jeśli został przerwany/nie został uruchomiony pomyślnie

Retry failed items processing - liczba prób ponownego uruchomienia procesu;

Wait before each retry attempt - czas opóźnienia przed każdym strzałem do ponownego uruchomienia procesu;

Force quit - wymuszaj zakończenie procesu, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu kilku sekund. True - domyślnie. Liczba sekund do zakończenia wynosi 3 sekundy, domyślnie.

4. Po uruchomieniu aplikacji - planista zadań jednorazowych.

Delay - definiuje opóźnienie pomiędzy startem aplikacji a uruchomieniem. Domyślnie - 0 sek.

Automatically retry - automatyczne ponowne uruchomienie procesu, jeśli został on przerwany/nie został pomyślnie uruchomiony

Retry failed items processing - liczba prób ponownego uruchomienia procesu;

Wait before each retry attempt - czas opóźnienia przed każdym strzałem do ponownego uruchomienia procesu;

Force quit - wymuszaj zakończenie procesu, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu kilku sekund. True - domyślnie. Liczba sekund do zakończenia wynosi 3 sekundy, domyślnie.

5. Przed zakończeniem aplikacji - uruchamiaj scheduler za każdym razem, gdy aplikacja się kończy

Automatically retry - automatycznie wznawia proces, jeśli został on przerwany/nie został uruchomiony pomyślnie

Retry failed items processing - liczba prób ponownego uruchomienia procesu;

Wait before each retry attempt - czas opóźnienia przed każdą próbą ponownego uruchomienia procesu;

Force quit - wymuszaj zakończenie procesu, jeśli nie zostanie zakończony w ciągu kilku sekund. True - domyślnie. Liczba sekund do zakończenia wynosi 3 sekundy, domyślnie.

W zakładce Params w ustawieniach schedulera można również przekazać parametry do wejścia BP, gdy jest ono uruchamiane przez scheduler:

W naszym przykładzie ustawienia schedulera wyglądają następująco:

Wiadomości będą wysyłane codziennie o 9 rano UTC+0

Automatycznie próbuje ponownie uruchomić proces 3 razy z opóźnieniem 10 minut między próbami, jeśli proces nie rozpoczął się natychmiast;

Siłowo kończy proces, jeśli nie został zakończony w ciągu trzech sekund.

Nasza aplikacja żyje i działa w backendzie, więc aby działała, wystarczy ją opublikować.