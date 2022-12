Het is een uitdaging om alle afspraken met artsen, regelmatige observaties en analyses bij te houden om gezond te blijven en niet veel tijd te nemen voor medische zorg. Gelukkig leven we in een tijdperk waarin je alleen maar een specifieke medische app hoeft te downloaden, te openen op je smartphone en daar je gegevens in te laden.

Persoonlijke medische toepassingen kwamen te hulp. U kunt elke analyse en elk resultaat, elke afspraak met een arts en elke voorgeschreven bon bijhouden, in uw agenda en notities zetten, en het beheer van persoonlijke medische zorg naar een heel nieuw niveau tillen. Laten we eens kijken naar de afzonderlijke medische toepassingen die beschikbaar zijn en wat er nodig is om er een te ontwikkelen.

Wat is een medische app?

De term "gezondheidsapp" of "medische app" verwijst naar toepassingen voor smartphones en tablet-pc's die gezondheidsgerelateerde diensten aanbieden. Omdat ze voor patiënten thuis en onderweg beschikbaar zijn, vormen medische apps een onderdeel van mobiele gezondheid (mHealth) in de gezondheidszorg. Er zijn verschillende soorten medische apps te downloaden in app stores.

Veel van deze apps zijn bedoeld om consumenten te helpen betere levensstijlkeuzes te maken door informatie te verstrekken over gezondheid en voeding. Andere technologieën helpen artsen en patiënten om op afstand te communiceren, zoals apps voor mensen met diabetes die glucosewaarden onmiddellijk doorsturen naar hun huisarts. Verschillende medische toepassingen zijn bedoeld voor artsen - veel apps integreren mHealth met elektronische medische dossiers (EMR), waardoor artsen hun patiënten efficiënter kunnen volgen.

Er zijn verschillende soorten medische apps:

Patiënt gezondheid tracking apps;

Doktersafspraken & klinische assistentie apps;

Medische referentie- en database-apps;

Apps voor professionele netwerken;

Arts-on-demand apps.

Een van de populairste medische apps voor artsen is bijvoorbeeld Medscape. Het is een geweldige bron van actuele medische informatie, niet alleen omdat het een handig naslagwerk voor medicijnen is. Het is ook een waardevol hulpmiddel om op de hoogte te blijven van actueel nieuws en ontwikkelingen in de geneeskunde.

Gebruikers moeten alle gegevens handmatig invoeren in eenvoudige medische apps, en de app wordt doorgaans alleen gebruikt voor het bijhouden van analyses of lichaamsparameters zoals de bloeddruk. Er zijn niet veel functies, en het proces is veel minder ingewikkeld. Medische basistoepassingen zijn echter inefficiënt of tijdrovend omdat alles handmatig wordt gedaan.

Bij meer geavanceerde medische toepassingen kunt u gebruik maken van automatisering, integraties, uitgebreide medische rapporten en zelfs medisch advies. De creatie van een dergelijke applicatie kan meer kosten en vereist een meer geavanceerde tech stack met API's en een verbeterd UX-ontwerp. Daarom is het cruciaal om de verwachtingen van uw consumenten te begrijpen terwijl u een persoonlijke medische applicatie ontwikkelt.

Wat verwachten mensen van medische apps?

Persoonlijke medische toepassingen moeten verschillende basismogelijkheden bieden. Hier volgen enkele voorbeelden.

Eenvoudige manieren om de app te gebruiken

Het is nuttig om onderscheidende mogelijkheden in uw app te hebben, maar de fundamentele functies moeten gemakkelijk beschikbaar zijn voor gebruikers. Patiënten zullen geen app gebruiken die hun reeds aan zorg bestede tijd vergroot.

Patiënten zijn op zoek naar een smartphone-app die hen helpt tijd te besparen bij het plannen, wijzigen of annuleren van hun doktersbezoek. Patiënten zullen uw mobiele app verlaten als het hen veel tijd kost om uit te zoeken hoe het werkt. Zo eenvoudig is het.

Dus, of het nu gaat om het boeken van een afspraak of het plannen van een online diagnose, een succesvolle mobiele gezondheidszorg app is degene die alles toegankelijk maakt zonder complicaties.

Het zal het proces versnellen voor artsen, maar het kan ook veel tijd en werk besparen voor patiënten. Het moet veel tijd en moeite besparen voor patiënten in plaats van het toe te voegen.

Gedetailleerde, bruikbare informatie

Volgens statistieken over het downloaden van apps blijken patiënten zeer geïnteresseerd te zijn in mobiele gezondheidstoepassingen en -platforms. Patiënten downloaden deze applicaties omdat er een voordeel tegenover staat.

Het verstrekken van informatie omwille van de informatie zal uw app niet succesvol maken.

Patiënten willen alles begrijpen wat er te weten valt over hun aandoening, de redenen daarvoor en hoe ze deze kennis kunnen gebruiken om hun gezondheid te verbeteren. Uw zorg-app moet informatie verstrekken over een specifieke situatie en patiënten door de verzameling kennis leiden.

Zorg ervoor dat uw applicatie aantrekkelijk is door gebruik te maken van interactieve tools en niet-technische taal.

Professionele hulp is altijd toegankelijk

Patiënten moeten gemakkelijk kunnen communiceren met zorgverleners via de mobiele zorg-app. Volgens het onderzoek zijn 75% van de ziekenhuisbezoeken "elementair" en kunnen ze via de telefoon of video worden afgehandeld.

Het aanbieden van een plek waar patiënten en artsen kunnen interageren zou beide partijen ten goede komen. Dankzij telegezondheidsdiensten kunnen patiënten tijd en geld besparen op ziekenhuisbezoeken, terwijl artsen hen ook persoonlijker kunnen verzorgen.

Nogmaals, zorg ervoor dat deze functies eenvoudig zijn voor de eindgebruikers.

Sociaal netwerk van patiënten

Patiënten willen met elkaar communiceren. Het is essentieel om een sociaal netwerkelement in uw zorgsoftware op te nemen.

Het opnemen van sociale aspecten in uw app heeft verschillende voordelen. Wanneer bij iemand een specifieke ziekte of aandoening wordt vastgesteld, zal hij of zij over het algemeen willen communiceren met anderen die op dezelfde manier zijn getroffen.

Het geeft patiënten het gevoel welkom te zijn en deel uit te maken van een zorgzame gemeenschap. Het is mogelijk dat patiënten meer geïnteresseerd zijn in uw zorg-app als ze op de hoogte worden gebracht van nieuwe versies wanneer ze deze downloaden.

Eenvoudige maar unieke digitale ervaringen

Consumenten in de wereld van vandaag willen een eenvoudige en aantrekkelijke gebruikerservaring. Volgens statistieken wordt 90% van de mHealth-applicaties niet vaak gebruikt nadat ze zijn gedownload. Een slechte gebruikerservaring kan de reden zijn waarom zoveel mobiele gezondheidstoepassingen geen uitstekende eerste indruk maken.

Uit gegevens blijkt dat ongeveer 21% van de millennials een app zou verwijderen als deze een slechte digitale ervaring biedt.

Daarom moet uw mobiele app een intuïtieve gebruikersinterface hebben. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze apps voor de gezondheidszorg nuttig en boeiend zijn, vooral als het gaat om datavisualisatie.

Patiënten zijn veel meer geneigd om ze op te slaan en te gebruiken als ze opvallende visualisaties hebben.

Gebruikers geven over het algemeen de voorkeur aan websites en ontwerpen met rustgevende tinten. Zorg er daarnaast voor dat u uw doelgroep in gedachten houdt bij het ontwikkelen van het algemene uiterlijk. Als u zich bijvoorbeeld richt op oudere mensen, moet uw software meer opvallende pictogrammen en grotere exemplaren hebben.

Draagbare verbonden apparaten

Draagbare technologieën, zoals gezondheidstrackers en smartwatches, zijn de rage. Volgens Juniper Research zal de sector van wearables voor de gezondheidszorg in 2023 een waarde van 20 miljard dollar bereiken.

De snellere adoptie biedt een unieke kans om een app voor de gezondheidszorg te ontwikkelen die gemakkelijk kan worden gekoppeld aan wearable technologie.

Het draagbare apparaat kan vitale informatie monitoren, zoals hartslag, bloedsuikerspiegel, tremoren, houdingscontrole, slaapcycli en fysieke activiteit. Deze informatie kan patiënten helpen een beter inzicht te krijgen in hun bewegingsroutines en hen meer controle geven over hun gezondheid.

Waarom hebben mensen medische apps nodig?

Er zijn enkele belangrijke redenen:

Patiënten en zorgverleners kunnen de app gebruiken om hen te helpen hun gezondheidstoestanden, zoals hartaandoeningen, diabetes, zwangerschap, geestelijke gezondheid, en meer, in de gaten te houden. Zorgverleners kunnen de gezondheidsdossiers van een patiënt overal delen en erover rapporteren. Medicijnen bijhouden.

Belangrijkste stappen in het maken van een medische app

Het ontwikkelingsproces van een persoonlijke medische app begint, net als elke andere app, met het bepalen van de doelgroep en omvat typische fasen zoals onderzoek naar concurrenten, selectie van functies, selectie van een technologiestack en codering.

Begrijp uw gebruiker

Toen we het hadden over consumentenverwachtingen, betekende dit dat je je klanten beter moet leren kennen. Veel activiteiten worden vereenvoudigd als u uw gebruiker begrijpt:

Het ontwikkelen van een superieur product;

Het identificeren van producteigenschappen;

Een strategisch en gunstig promotieplan opstellen zijn daar voorbeelden van.

Verzamel de nodige informatie voor een gebruikerspersona door onderzoek te doen en kritische demografische criteria vast te stellen.

Denk na over beveiliging

Een betere beveiliging is een zinvolle manier om de informatie van gebruikers te beschermen. Wat u kunt doen:

Tweefactorauthenticatie, ook bekend als tweestapsverificatie, is een vorm van multifactorbeveiliging die gebruikmaakt van zowel een wachtwoord als een eenmalige code die naar uw telefoon wordt gestuurd; Om uzelf te beschermen tegen mogelijke veiligheidsrisico's, verkort u de sessiemodus tot een bepaalde tijd; Persoonlijke informatie moet met zorg worden behandeld. Het is niet goed om kleurrijke en aandachttrekkende lettertypes te gebruiken in medische apps. Daarom kan het veiliger zijn om ze op openbare plaatsen te gebruiken.

Welke functies moeten in een medische app worden opgenomen?

Begin met de essentiële functies van elke persoonlijke medische applicatie.

Accountautorisatie: maak dit proces snel en gemakkelijk, maar vergeet niet dat het veilig moet zijn omdat u met veel privégegevens werkt.

Gebruikersprofiel: voor gebruikers om de algemene informatie over hen in te voeren met de mogelijkheid deze te wijzigen.

Volgen: gebruikers kunnen al hun gegevens controleren, er snel toegang toe krijgen en filteren op periode en medische categorieën.

Categoriseren: gebruikers moeten hun medische documenten en afspraken met artsen categoriseren.

Meldingen: laat ze op de hoogte brengen van komende afspraken.

Daarnaast kunt u geavanceerde functies toevoegen aan uw medische app.

Kies een tech stack

Zodra je aankomt met de lijst van functies en het algemene beeld van je medische app, beslis je over de tools en technologieën die je gaat gebruiken om de app te bouwen. Deze tools en instrumenten omvatten bibliotheken, programmeertalen, frameworks, enz.

Voor het front-end gedeelte zijn dat ReactJS, en NextJS.

De backend stack omvat vaak NestJS, Hasura, en AWS Lambda.

Databases moeten veilig zijn en snel queries kunnen verwerken. Een van de beste opties is Postgres.

Afhankelijk van de complexiteit van uw medische app, moet u mogelijk API's functionaliteit en AI-oplossing integraties overwegen.

Het is ook essentieel om te beslissen of u voor een native applicatie of een cross-platform gaat, omdat u dan de technische stapel moet aanpassen.

Maak een handig UX-ontwerp

Gegevensbeheer moet eenvoudig zijn met de persoonlijke medische app. Denk aan de user flow en het schakelen tussen schermen. Toon alleen noodzakelijke informatie op één moment om gebruikers niet te overweldigen.

We raden aan eenvoudige taal te gebruiken om alles goed begrijpelijk te maken. De medische app hoeft niet verstrikt te raken in onbekende terminologie.

Testen en lanceren

Wanneer de ontwikkelingsfase van de medische app bijna voltooid is en klaar om de eerste MVP te presenteren, laat uw QA-team dan alles goed testen. Het zal nuttig zijn om mensen gerelateerd aan de geneeskunde bij het proces te betrekken.

Zodra alles gecontroleerd en verbeterd is, lanceer je je medische app. Houd in gedachten dat lancering niet betekent dat je het product gewoon in de winkels plaatst. Er zit een marketingstrategie achter de succesvolle uitvoering van de applicatie.

Tips voor het maken van een krachtige medische app

Samenvattend volgt hier een lijst met tips om u te helpen een overtuigende persoonlijke medische applicatie te ontwikkelen:

Houd rekening met uw klanten en hun eisen. Houd het ontwerpproces altijd in lijn met de behoeften en verwachtingen van uw gebruikers om een bruikbare medische gadget te krijgen. Houd het eenvoudig. Gebruikers zullen blij zijn met UX-ontwerp en datavisualisatie die gemakkelijk te gebruiken zijn. Klantenzorg is een must. Zorg ervoor dat uw klanten weten dat hun gegevens veilig zijn.

Een medische app maken in 2022 is een uitstekend concept. Wees niet bang voor de grote concurrentie. Gebruikers willen hun gezondheidstoestand kunnen beheren via de mobiele app. U kunt proberen uw eerste no-code medische app te bouwen op ons AppMaster.io platform.