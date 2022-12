In het verleden waren de diensten van een app-ontwikkelteam nodig om een mobiele applicatie te maken. Het zou meestal tijdrovend zijn en weken, maanden of zelfs jaren duren om het te perfectioneren. Tegenwoordig zijn we niet meer afhankelijk van een ingewikkeld app-ontwikkelingsproces om onze eigen mobiele applicaties te bouwen. Met no-code, low-code app-ontwikkeling kan een burger-ontwikkelaar of gebruiker een app maken in enkele minuten! Deze optie voor het maken van apps kan zeer nuttig zijn in het geval van personen die hun eigen mobiele dieet en voeding app willen maken.

Hoe maak je een dieet en voeding app?

Heb je ooit overwogen om een mobiele dieet en voeding app te maken? De ontwikkeling van een mobiele dieet- en voedingsapp zou zeer nuttig zijn voor gezondheidsbewuste gebruikers die onderweg willen profiteren van voedingsinformatie. Gezien het toenemende aantal gebruikers van mobiele dieet voedingsapps, is er duidelijk een gezonde vraag naar mobiele dieet app ontwikkeling. Of de applicatie nu no-code of low-code ontwikkeling vereist, er zijn stappen die u moet nemen om een dieet en voeding app te maken waar uw gebruikers van zullen profiteren.

Google Android Studio

Android Studio is een softwaretool voor app-ontwikkeling, gemaakt door de techgigant Google, die kan worden gebruikt om mobiele dieet- en voedingstoepassingen voor gebruikers te maken. De app-ontwikkelingssoftware is gratis, dus het kost weinig tot niets om uw mobiele dieet- en voedingsapp te maken. Deze mobiele app ontwikkelingstool is veelzijdig omdat het kan interfacen met Windows, macOS, Linux en ChromeOS.

Stap 1: Download Android Studio van de Android Developer Website van Google's app-ontwikkelingsconsole.

Stap 2: Wanneer de download is voltooid, in de veronderstelling dat gebruikers Windows gebruiken, opent u het .exe-bestand om het programma op uw apparaat te installeren. In het venster op het taakpaneel geeft u het programma toestemming om uit te voeren door op "ja" te klikken en volgt u de instructies om de installatie te voltooien. Als de burgerontwikkelaar een macOS-gebruiker is, verschijnt de download als een .dmg-bestand. Sleep het Android Studio-pictogram gewoon naar het Mac-toepassingsmenu. Klik er met de rechtermuisknop op en selecteer Openen om het downloaden en installeren van het Android Studio-programma te beginnen.

Stap 3: Selecteer op het scherm de optie "start een ander Android Studio-project" om de module te kiezen van waaruit gebruikers van plan zijn te beginnen met het maken van de dieet- en voedingsapp.

Stap 4: Wijs een geschikte naam toe aan de dieet- en voedingsapplicatie in ontwikkeling. Het zou het beste zijn als de bedachte naam uniek is, betekenisvol voor de eindgebruikers en gemakkelijk uit te spreken en te spellen. Dit zou ervoor zorgen dat de naam van uw mobiele dieet- en voedingsapp gemakkelijk te vinden is en hoger scoort in Google SEO.

Stap 5: Selecteer het type Software Development Kit (SDK) dat moet worden gebruikt. Kies uit de beschikbare vooraf ingestelde formaten voor app-ontwikkeling. Een SDK is een compilatie van softwaretools voor de ontwikkeling van mobiele voedingsapps.

Stap 6: Selecteer in het dashboard van de programmamanager de app-ontwikkelingsfuncties die moeten worden gecreëerd voor de dieet- en voedingsapplicatie. Dit deel van de app ontwikkelingsconsole omvat de ontwerpfuncties, menubalken en elementen. Gebruikers kunnen hier objecten insluiten, stukken code invoegen en andere app ontwikkelingsfuncties uitvoeren.

Stap 7: Voltooi de ontwikkeling van de functies van de mobiele dieet- en voedingsapp en sla de wijzigingen in de dieet- en voedingsapplicatie op. Gebruikers kunnen de Android Studio software ontwikkelingshandleiding raadplegen voor oplossingen als er zich problemen voordoen tijdens het ontwikkelingsproces van de app.

Stap 8: Testen van de gebruikerservaring van de mobiele dieetvoeding-app om ervoor te zorgen dat de functies de gebruikers ten goede komen.

Stap 9: Debuggen en problemen oplossen voor fouten, vertragingen, trage zoekresultaten, bugs en andere problemen met de app-ontwikkeling die de gebruikerservaring beïnvloeden. Upgrade en doe extra ontwikkeling van de mobiele dieet app functies indien nodig.

Stap 10: Promoot en lanceer je mobiele dieet- en voedingsapp bij de gebruikers!

Hoe kan ik een voedingsapp maken zonder codering?

AppMaster

Met deze app builder kunnen gebruikers Windows, iOS en Android dieet en voeding app functies bouwen. Er zijn geen beperkingen op het aantal verschillende dieet- en voedingsapps die gebruikers kunnen maken. Ook zijn er geen beperkingen op de schaalbaarheid, omdat gebruikers een willekeurig aantal mobiele dieet- en voedingsapps kunnen toevoegen of bijwerken. Gebruikers kunnen gezonde dieet- en voedingsapps maken, ongeacht hun programmeerervaring. Deze dieetvoedingsapp scoort zeer hoog en behoort tot een aantal van de beste mobiele dieet- en voedingsapp-makers vanwege de vele functies.

AppMaster helpt beginners dieet en voeding apps te maken met de vaardigheid van een ervaren ontwikkelaar met zijn intuïtieve drag and drop interface. Het is een van de meest geprefereerde app ontwikkel tools voor het maken van mobiele dieet voeding applicaties. U kunt gezonde nutritionele inzichten en dieet tracking die gebruikers helpen begrijpen wat werkt en wat niet. Andere functies van de dieet en voeding app builder omvatten gebruikersonderzoeken, loyaliteitsprogramma's, aangepaste lay-outs, sociale media interfaces, aangepaste maaltijd plannen, en in-app messaging. De kosten variëren van $5 tot ongeveer $165 per maand.

Is er een app voor voeding?

Het voordeel van dieet- en voedingsapps kan niet genoeg benadrukt worden! Dieetvoedingsapps zijn essentieel om hun gebruikers te helpen hun gewicht en gezonde calorie-inname te behouden en te beheren. Het geeft hen waardevolle gezondheidsgegevens waarmee ze hun calorieën, voeding en fitnessdoelen nauwkeurig kunnen bijhouden om gezond te blijven. Laten we de vijf beste mobiele dieetvoedingsapps bespreken die beschikbaar zijn op de markt en de meest voordelige functies voor hun gebruikers.

Aqualert: Water Tracker

BMI rekenmachine

Edo

MyFitnessPal

Nuna

Aqualert: Watermeter

Gezonde voeding richt zich niet alleen op de voedingsmiddelen die we eten, maar is ook gebaseerd op onze hydratatie of waterinname. Water drinken is waarschijnlijk de eenvoudigste manier om de algemene gezondheid en fitheid te behouden, maar velen van ons hebben de hulp nodig van water tracking apps om dit te doen. Aqualert is compatibel met Android en iOS en past zich voortdurend aan de hydratatiebehoeften van de gebruiker aan. Het waarschuwt gebruikers om te drinken volgens een schema dat is gemaakt om maximale hydratatie te garanderen. Op deze manier kunnen gebruikers deze dieet app ook gebruiken als een interactief waterinname dagboek voor het bijhouden van hun waterinname in de tijd.

BMI Rekenmachine

BMI (Body Mass Index) Calculators helpen gebruikers gezond te worden met hun innovatieve manier om de gezondheidsgegevens van gebruikers te meten. Gebruikers van BMI calculators bereiken gezonde gewichtsdoelen door hun body mass index te controleren en bij te houden. Gebruikers voeren hun gewicht, leeftijd, lengte en geslacht in en de app berekent hun ideale BMI. De ingebouwde BMI-calculator is compatibel met mobiele telefoons met Android- en iOS-besturingssystemen en is een waardevolle app die kan worden toegevoegd aan verschillende fitnesstoepassingen.

Edo

Edo is een uiterst handige en informatieve dieet- en voedingsapplicatie die gebruikers helpt gezonde voedingsdoelen te stellen. Het gebruikt barcodescanners of lezers om de voedingsgegevens op etiketten van voedingsproducten te controleren. Het vergemakkelijkt ook het bijhouden van de gezondheid en beoordeelt de huidige voedingsbehoeften en het voedingsprofiel van de gebruiker. Gebruikers kunnen een aangepast dieet en voedingsprofiel creëren op basis van hun caloriebehoeften, persoonlijke voorkeuren, leeftijdsgroep, religie en reeds bestaande gezondheidstoestand. Edo is compatibel met zowel Android als iOS.

MyFitnessPal

Van de beste mobiele dieetvoedingsapps heeft MyFitnessPal waarschijnlijk de meeste voorkeur van alle gebruikers. De uitgebreide voedingsdatabase bevat nauwkeurige gegevens over meer dan 6 miljoen voedingsmiddelen wereldwijd en wordt voortdurend bijgewerkt. Deze dieet applicatie gebruikt barcodelezers om voedselproducten te onderzoeken via de camera van de app om toegang te krijgen tot gegevens over calorieën en voeding. Deze mobiele dieet app wordt gebruikt om een aangepast gebruikersprofiel te creëren op basis van de geconsumeerde voedingsmiddelen. Deze dieet app gegevens zijn toegankelijk op tal van apparaten, zoals mobiele telefoons en tablets. De MyFitnessPal dieet app maakt ook gebruik van de aangepaste gezondheidsprofielen van haar gebruikers en matcht deze met gerelateerde fitness doelen en activiteiten. De gratis app is toegankelijk op iOS en Android.

Nuna

Nuna is meer dan een basis dieet- en voedingsapp en meer een gezondheidscoach. Het is ontwikkeld om gebruikers goede eetgewoonten aan te leren en hen te helpen voedzame voedingsproducten te kiezen. Het is een goede mobiele dieet- en voedingsapp voor het bijhouden van voedingsdoelen, calorie-inname en algemene gezondheid. Nuna is compatibel met iOS en Android en geeft gebruikers volledige voedingsgegevens van de geconsumeerde voedingsproducten.

Hoe werken dieet- en voedingsapps?

Gebruikers van voedingsapps moeten de app downloaden of naar de online registratiepagina gaan, waar ze:

Toegang krijgen tot de voedings- en caloriegegevens van de gebruiker

Foto's van de voedingsproducten toevoegen

Actuele workouts en gezonde activiteiten toevoegen

Inspirerende fitness quotes toevoegen

Doelen voor het bijhouden van de gezondheid instellen

Hoe registreert de gebruiker zijn trainingen?

De gebruiker tikt op de trainingsknop

Selecteer de oefeningen

Voer de duur in

Trainingen worden geregistreerd als ze zijn voltooid

Hoe werkt de Visuele Voedingsregistratie?

De app vereist dat gebruikers de calorieën registreren van voedingsmiddelen die zij gedurende de dag hebben gegeten. Ze kunnen de caloriegegevens handmatig invoeren of foto's maken van de geconsumeerde voedingsmiddelen. Met de tracking app kunnen gebruikers vervolgens de voedings- en caloriegegevens van deze voedingsmiddelen chronologisch opslaan. Afhankelijk van uw caloriebehoeften is er een gezonde mobiele voedings- en dieet-app beschikbaar voor uw bedrijf! Uiteindelijk beslist u wat het beste past bij uw behoeften of die van uw gebruikers. Onze suite van professionals biedt no-code app-diensten volgens uw behoeften en kan u helpen uw dieet- en voedingsapp te bouwen vanaf de overlegfase tot de voltooiing. Maak contact met AppMaster. Laten we aan de slag gaan!