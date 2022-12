Cryptocurrencies hebben enorm aan populariteit gewonnen sinds hun ontstaan als digitale valuta in 2009. Ondernemers en kansenzoekers staan te popelen om te profiteren van deze opwindende industrie door een cryptoproduct te lanceren en een handelsplatform voor cryptocurrency's te runnen. Zal het een uitstekende optie zijn om een cryptobeurs te ontwikkelen met alle opwinding die we kunnen ervaren?

Crypto-handel is sinds 2017 de meest winstgevende vorm van het bedrijfsmodel. Veel mensen hebben misschien geen idee over cryptocurrency exchange en hoe ze verschillende crypto trade exchange applicaties gebruiken. Ondernemers kunnen veel geld verdienen door op te treden als tussenpersonen en transacties snel en nauwkeurig te voltooien via cryptobeurzen. Het bouwen van high-end crypto exchange trade software heeft meer zin dan het vinden van methoden om digitale tokens te mijnen.

Crypto-uitwisselingen worden populairder

Bedrijven over de hele wereld zijn op zoek naar methoden om crypto's uit te wisselen sinds ze beroemd zijn geworden. De crypto-uitwisselingsmarkt heeft veel mogelijkheden geopend voor mensen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van crypto-uitwisselingen. Het is gemakkelijk om crypto te kopen of te verkopen op een platform, waardoor het voor iedereen mogelijk is om snel en op lange termijn winst te maken. Cryptobeurzen vergemakkelijken ook het gebruik van fiatvaluta's om cryptomunten te kopen.

Belangrijkste kenmerken van Cryptocurrency Exchange:

Kopers verwachten specifieke kenmerken van een crypto-uitwisseling wanneer ze een digitale munt willen kopen.

Onboarding

Om een crypto exchange account te beginnen en te handelen in cryptocurrency, moet een consument eerst een account aanmaken. Een social login optie is helaas niet genoeg voor crypto exchange. Uw KYC-procedure (Know Your Customer) vereist dat u het ID van de crypto-gebruiker en andere door AML-vereisten vereiste informatie verkrijgt. In plaats van enige input van de gebruiker te vereisen (misschien alleen een e-mailadres), kan de KYC-procedure voor cryptobeurstransacties worden gestart wanneer de gebruiker een deal op crypto wil uitvoeren via de beurs.

Cryptowallet

Als u werkt aan een gecentraliseerde digitale activa, moet u een cryptowisselportemonnee in de app bouwen voor klanten om hun munten te bewaren. Het ontvangen en verplaatsen van crypto in en uit hun exchange account saldi zal gebeuren met behulp van de wallet in het crypto platform. Het beheren van meerdere cryptowallets (of adressen) voor verschillende digitale munten is moeilijk, omdat elk verschillende wallets in een exchange vereist.

Grafieken

Klanten zullen het grootste deel van hun tijd doorbrengen in de mobiele app van de cryptocurrency exchange om te handelen en te zoeken naar cryptoprijzen, trends en andere grafieken die gewoonlijk worden weergegeven op het primaire dashboard van de crypto exchange applicatie.



Een boek kan hier worden gekocht

De mobiele app gebruikt voor crypto trading exchange zal een lijst van actuele biedingen en aanbiedingen van crypto-kopers en -verkopers weergeven op hun displayscherm, het orderboek. Gebruikers van het cryptoplatform verwachten dat de mobiele app van de cryptocurrency exchange de algemene vraag en aanbod van elke cryptomunt weergeeft. Dat is niet iets wat we zouden aanraden voor gebruikers van crypto-uitwisselingsapplicaties. In de vroegere UI van Kraken schrokken de cryptoklanten de eerste keer dat ze deze crypto-grafiek zagen. Desondanks hebben verschillende crypto handelaren en crypto gebruikers de kunst van crypto orderboeken nog niet onder de knie.

Transactiegeschiedenis

Een lijst van alle cryptotransacties, misschien opgesplitst in details naar werkelijk bedrag en gerelateerde vergoedingen, moet beschikbaar zijn voor de crypto-gebruikers tijdens het creëren van een uitwisseling voor cryptogeld. Crypto-gebruikers zijn enthousiast over het controleren van cirkeldiagrammen op het applicatiedashboard. De grafiek kan helpen begrijpen hoeveel crypto ze bezitten, de waarde van de crypto-activa van welke uitwisseling het meest is gestegen, en alle andere inzichten die gebruikers kunnen helpen met een bepaalde cryptomunt om te gaan en een deal te sluiten.

Meldingen

Bijna elke crypto online of mobiele exchange app heeft deze functies. Wanneer alles gedaan moet worden door de gebruiker, moet er een visuele aanwijzing zijn in het crypto platform om hen eraan te herinneren om dit te doen zal ideaal zijn om te hebben in de crypto exchange mobiele app. Terwijl het creëren van een crypto website voor de uitwisseling moet de typische kennisgeving functie hebben. Het moedigt consumenten aan om meer veiligheidsmaatregelen te gebruiken of nieuwe account cryptocurrency exchange tiers te ontgrendelen door extra informatie te vragen voor verificatie. Om het vertrouwen van de gebruikers te winnen, is het een must om in de cryptocurrency exchange functies op te nemen.

Geavanceerde beveiligingsfuncties

Ten slotte kan geen enkele cryptocurrency exchange mobiele app voor handel overleven zonder robuuste beveiligingsfuncties. Zonder beveiligingsfuncties kunt u de steun van cryptocurrency-gebruikers niet krijgen. Als de cryptocurrency mobiele app betere beveiligingsfuncties heeft, zal dat meer gebruikers voor een langere periode lijmen. Biometrische en twee-factor authenticatie zijn niet genoeg voor de exchange applicatie. De recente gecompromitteerde multi-factor authenticatie kwestie van CoinBase blijft nog steeds hangen in de gedachten van het publiek. Dus, geavanceerde beveiligingsfuncties zijn een must in een exchange die zich met crypto bezighoudt.

Geavanceerde functies Cryptocurrency Exchange

Hier zijn een paar extra geavanceerde keuzes die u kunt opnemen in uw crypto exchange ontwikkelingsproject dat zich onderscheidt van de rest van het peloton.

Code delen

Het vastzetten van crypto is vergelijkbaar met een bankdeposito in die zin dat u een vaste hoeveelheid munten kunt vastzetten en begint met het opbouwen van rente over het bedrag. De tarieven komen qua waarde niet eens in de buurt van de andere DeFi-alternatieven. Het cryptoplatform moet dus een code-sharing functie hebben, wat een geweldige back-up optie zal zijn voor degenen die niet de hele tijd willen handelen.

De integratie van koude zones

Het zou mooi zijn als tech-savvy individuen hun online crypto wallets kunnen koppelen aan offline hardware wallets, waardoor ze grote hoeveelheden crypto in de wallet kunnen opslaan. Zolang je beveiligingen op orde zijn, kunnen hackers geen toegang krijgen tot een cryptosteun of een andere inactieve digitale valuta op je cryptocurrency exchange.

Integratie van kredietkaarten

Klanten van toonaangevende cryptobeurzen kunnen hun creditcards gebruiken om dagelijkse aankopen met elektronische valuta te betalen. Crypto cashback en andere voordelen moeten deel uitmaken van het pakket.

P2P Crypto Handel

Uw ontwikkelingsprogramma voor cryptobeurzen kan een tussenpersoon zijn voor directe handel in cryptocurrency tussen gebruikers. Gebruikers geloven dat het alternatief zinvol is in de context van zeldzame crypto-waarden die mensen in hun elektronische portefeuilles kunnen opslaan. U wordt belast met het bevriezen van betalingen in uw functie totdat beide partijen hebben ingestemd en een uitwisseling hebben voorzien van gebruikersbeoordelingen, beoordelingen en andere informatie. Als eigenaar moet u de architectuur van de crypto-uitwisseling begrijpen. Je moet je realiseren dat het al dan niet geven van p2p crypto trading opties aan gebruikers via de crypto app geen keuze is voor jou-het is een vereiste voor het functionele voordeel dat de gebruikers graag willen hebben.

Wat te overwegen tijdens het ontwikkelen van een Crypto Exchange:

Het vermogen van een organisatie om haar missie uit te voeren en het werkingsgebied in te stellen om antwoorden op te lossen die verband houden met de crypto exchange ontwikkelingsvragen is noodzakelijk. De operationele capaciteit dicteert dat u de vereiste machtigingen voor de crypto-platform uitwisseling moet krijgen. U zult de crypto-uitwisseling moeten registreren en een licentie moeten verlenen door lokale of wereldwijde wetgeving.

Regelgevers en naleving van regels

Bijna elk land in de wereld is streng over het gebruik van cryptocurrencies en het runnen van cryptobeurzen, gericht op de belangen van gebruikers. Als je een cryptocurrency exchange trade app wilt maken, moet je de KYC-richtlijnen volgen om de eisen van de gebruikers veilig te stellen. Het houdt in dat je documentatie moet krijgen en bijhouden die de identificatie van klanten verifieert tijdens het gebruik van de uitwisseling. Cryptocurrency uitwisseling handel kan niet worden toegestaan voor het witwassen van geld. De focus moet dus liggen op KYC-richtlijnen en mazen dichten die het witwassen van geld begunstigen, wat een onvermijdelijk kenmerk van uw uitwisseling moet zijn. Het uitwisselingsprotocol moet een API voor klantverificatie bevatten en een back-end database ontwikkelen om nauwkeurige records bij te houden en aan de regels te voldoen.

De uitwisseling van geld

Crypto-uitwisselingsarchitectuur zou helpen als u een betalingsverwerkingspartner zoals een bank had om betalingen in fiatvaluta om te zetten naar een cryptocurrency-uitwisseling. Wees je bewust van de handelsafwikkelingscycli van banken in verschillende naties om de beste diensten te leveren aan crypto-gebruikers. De crypto trading app moet gebruikers in staat stellen naar eigen inzicht gelden toe te voegen en te verwijderen met een efficiënte betalingsverwerkingspartner en een payment gateway API.

Controle over de geldstroom

Het vermogen van een cryptoplatform om snel en gemakkelijk geld over te maken is cruciaal voor de levensvatbaarheid op lange termijn vanuit het oogpunt van de gebruikers. Geen enkel cryptoplatform kan gedijen zonder een constante stroom van transacties. De liquiditeitspositie van uw cryptocurrency-platform moet worden geïntegreerd met die van andere cryptobeurzen als u de liquiditeit op uw cryptoplatform wilt beheren. Met behulp van een moderne API-interface kunnen twee cryptobeurzen informatie over liquiditeit en handelsvolume communiceren. Het is ook nuttig om lid te zijn van een crypto-uitwisselingsnetwerk.

Ondersteuning voor cryptocurrency-uitwisseling

De hoeveelheid cryptocurrencies die een crypto-beurs zal ondersteunen is cruciaal in de huidige concurrerende omgeving. CoinMarketCap schat dat er ongeveer 1500 cryptocurrencies in omloop zijn. De komst van de Ethereum-beurs heeft geleid tot een toename van het aantal nieuwe cryptocurrencies dat wordt gelanceerd, omdat het gemakkelijker werd om een nieuwe munt te beginnen vandaar voor nieuwe cryptobeurzen. Als een crypto-uitwisselingsarchitectuurplatform meer dan een paar cryptocurrencies ondersteunt, zou het investeren in API's om historische prijzen, realtime weergaven en het plaatsen van koop- en verkooporders te krijgen aanzienlijk zijn.

Meest essentiële functies van een cryptocurrency Exchange App

Het is essentieel dat zodra u alle vitale selecties over uw crypto exchange architectuur bedrijf heeft gemaakt, u het fundamentele van crypto exchange architectuur begrijpt. De cryptocurrency exchange software moet bliksemsnel zijn, gemakkelijk te gebruiken voor de gebruikers, en vol met functies. De app moet de volgende functies bevatten om aan de verwachting en doelstellingen van de gebruikers te voldoen.

Een handelsuitwisselingsplatform

Gebruikersinterface aan de voorkant

Portemonnee voor cryptocurrencies

Het beheerderspaneel

De crypto-app moet extra functies toevoegen om met elke digitale munt de fundamentele functies uit te voeren op basis van de input van gebruikers of de analyse van de populairste uitwisselingsapplicaties wereldwijd. Laten we de meest kritieke onderdelen van de app eens nader bekijken:

Een handelsplatform

De handelsmotor is verantwoordelijk voor alle dagelijkse activiteiten en is het hart van elke uitwisseling. Alle koop-/verkooptransacties op een bedrijf moeten worden uitgevoerd, berekend, benaderd vanuit het orderboek en gematcht; andere kritieke functies die u moet opnemen op de uitwisselingsapp. Het opzetten van een cryptocurrency exchange trading engine moet een topprioriteit zijn bij het ontwikkelen van een app. Een digitale valuta app is niets meer dan een holle huls als het geen werkende machine heeft.

De gebruikersinterface aan de voorkant

Een uitstekende handelservaring kan alleen worden geboden door een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en minimalistische interface. Zorg er dus voor dat je cryptocurrency exchange trading app aan alle eisen voldoet. De interface die aan het begin van een programma verschijnt, is primair verantwoordelijk voor hoe uw exchange zichtbaar is voor de gebruikers, d.w.z. hoe zij deze waarnemen. Houd de rommel tot een minimum beperkt, en het zal voor gebruikers eenvoudiger zijn om transacties te plaatsen. Zorg er bij het maken van dit onderdeel voor dat het de volgende functies heeft:

Inloggen en registreren voor nieuwe gebruikers

Geld storten/opnemen voor alle gebruikers

Voor alle gebruikers, het orderboek, transacties, saldo, statistieken, grafieken, enz.

Aan- en verkooporders voor alle gebruikers.

Kenmerken van bijstand, toegankelijk voor alle gebruikers.

Een portemonnee voor digitaal geld voor alle gebruikers.

Elektronische valuta uitwisseling kan niet functioneren zonder de mogelijkheid om betalingen te accepteren via de digitale portemonnee van een gebruiker. Tokens/munten worden bewaard in de portemonnee van de gebruiker. Het vertrouwen tussen gebruikers en uw digitale valuta-uitwisseling zal groeien als uw wallet-oplossing veiliger is. Met een script of API kan de portemonnee van de exchange verbinding maken met de app voor het uitwisselen van cryptocurrencies.

Werkstation van de beheerder

Verschillende onderdelen van de activiteiten van een cryptocurrency exchange kunnen efficiënter worden beheerd met behulp van een admin-interface. Het is mogelijk om de functies van een exchange console aan te passen aan de behoeften van een bepaald bedrijf, en waarschijnlijk zijn gebruikers zich daar niet van bewust. Toch moet elke exchange admin console in het algemeen de mogelijkheid hebben om handelskosten aan te passen, elektronische valutalijsten te beheren, nieuwe valuta toe te voegen, geld te crediteren/debiteren naar wallets, en supportproblemen op te lossen. Al deze functies moeten openstaan voor alle gebruikers. Een cryptocurrency exchange trading software met alle bovenstaande functies zal een uitgemaakte zaak zijn. Professionals kunnen helpen om vragen over de ontwikkeling van digitale valuta/crypto-uitwisseling te beantwoorden. Dus, zoek ervaren handen uit om uw bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Bekijk de crypto exchange ontwikkeling vraag voor meer duidelijkheid

Wat zijn de kenmerken van een cryptocurrency exchange app?

Hoe is het gerelateerd aan de exchange ontwikkelingsvraag?

Wat zijn de ontwikkelingsvraag banner en handel?

Beslis over de handelsapp die u wilt gebruiken, dan is het kiezen van een jurisdictie van vitaal belang voor de ontwikkelingsvraagbanner.

Denk na over de architectuur, de technologiestapel en de API's. Deze zijn van vitaal belang met betrekking tot het maken van uitwisselingsvragen.

Het vinden van een aanbieder van liquiditeit is een primaire zorg van de uitwisseling creatie vraag.

Zorg voor Veiligheid en Transparantie, een vitale factor voor de banner van de ontwikkelingsvraag.

Controleer uw crypto-uitwisselingsplatform.

Zorg ervoor dat bedrijfsprocessen duurzaam zijn, een essentieel aspect van de banner van de ontwikkelingsvraag.

Kan ik een cryptobeurs ontwikkelen?

Het zal duur zijn om uw crypto handelsproject te bouwen vanwege de uitdagende situatie die u zult moeten overwinnen als u de traditionele ontwikkelingsaanpak kiest. U zult een open geest en overvloedige ondernemersenergie moeten hebben om uw crypto-beursbedrijf op de rails te krijgen.

Hoeveel kost het om een cryptobeurs te bouwen?

Een minimum van $ 135.000 is nodig om een crypto exchange ontwikkeling op te zetten en uit te voeren. Technologie, hosting, eerste juridisch advies, overheidsregistratie en initiële reclame zijn allemaal inbegrepen in deze prijsklasse. Maar u kunt veel besparen op ontwikkeling als u kiest voor de no-code benadering en verwijst naar het AppMaster-platform.

Conclusie

Hoe maak je een crypto-uitwisselingsproject? De vraag is direct gerelateerd aan uw middelen, ondernemerschap, duurzaamheid om in de markt te blijven, en uw kennis van cryptocurrency en blockchaintechnologie. Al het bovenstaande moet synchroon lopen met een goede marketingplanning die het nieuwe crypto-uitwisselingsontwikkelingsproject inderdaad in een rijk van een succesvolle onderneming kan plaatsen. Het succesvol runnen van een cryptobeurs en het op zichzelf laten staan is niet alleen een geldkwestie, maar een mix van alle typische zakelijke elementen. Met een groep gekwalificeerde en ervaren mensen, kunt u uw droom crypto-project, het hebben van een cryptocurrency exchange, een succesvolle onderneming maken.