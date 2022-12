De kracht van het gebruik van technologie-apps en de digitale revolutie, die elk aspect van ons leven stroomlijnt, stelt mensen in staat om cashloos, kaartloos en toch bankabel te zijn. Technologie is zo ingeburgerd in ons dagelijks leven dat essentiële zaken als contant geld bijna overbodig zijn geworden. Nu hoeven mensen niet meer te zoeken naar de dichtstbijzijnde geldautomaat als ze geen geld meer hebben. Gebruikers kunnen gewoon een peer-to-peer betaling doen via hun mobiele p2p-app of digitale portemonnee. Bijna 70 miljoen mensen in de Verenigde Staten maken gebruik van mobiele p2p-betalingsapps of digitale portemonnees om te profiteren van order-in-one-click technologieën, het gebruik van creditcards te vermijden en een cashloze economie te ondersteunen. De app-industrie zal blijven groeien, en als u uw peer-to-peer betaalapps wilt maken, moet u eerst begrijpen wat p2p-betaling is en hoe het werkt.

Peer-to-peer app

Klanten kunnen een app gebruiken om geld over te maken van hun bankrekeningen of creditcards. Alles van het delen van een lunchrekening tot het betalen van huur kan onder de transacties vallen. Het is nauwelijks raketwetenschap om peer-to-peer betalingen te doen via een mobiele app. Het is een eenvoudige procedure met slechts enkele stappen die een klant moet volgen:

Stap 1: Alle gebruikers maken een account aan bij p2p-betalingsapps.

Stap 2: Alle gebruikers verbinden hun bankrekening of kredietkaart met de p2p-betaalapps.

Stap 3: Alle gebruikers vullen hun persoonlijke gegevens in, beantwoorden de veiligheidsvragen en maken een wachtwoord aan om de app te gebruiken.

Stap 4: Om geld te versturen, selecteren gebruikers de ontvanger, voeren het bedrag in en voltooien de transactie met de p2p betaalapps. (De app brengt de gebruikers op de hoogte nadat het geld van hun rekening is afgeschreven).

Waarom zou u een Peer-to-Peer Payment Apps Systeem ontwikkelen?

In de afgelopen jaren hebben peer-to-peer betaalapps het fintech landschap van gebruikers aanzienlijk beïnvloed. Smartphone gebruikers nemen toe, met meer dan 6 miljoen mensen die ze momenteel gebruiken. Naar verwachting zal het aantal gebruikers de komende jaren met enkele honderden miljoenen toenemen. Daardoor neemt de vraag naar cashloze, kaartloze en contactloze fintech toe, wat een zegen zal zijn voor de gebruikers. Het bedrag van directe client-to-client mobiele app transacties bereikt $ 785,19 miljard in 2021. U zult merken dat het maken van een client-to-client contactloze app een lonende investering is, aangezien dit volume in de komende jaren toeneemt. Met het succesvolle resultaat zult u met de juiste marketingstrategie de aandacht kunnen trekken van zowel de huidige softwaregebruikers als de niet-bancaire gebruikers.





Populaire Peer-to-Peer App (P2P)

Om met de hulp van uw technische team opvallende peer-to-peer betaalapps te maken, begint u met het onderzoeken van de concurrentie. De volgende peer-to-peer betaal-apps zou uw ontwikkelingsteam moeten overwegen als ideale toepassingen.

PayPal

PayPal app is een van de meest bekende peer-to-peer payment service providers en biedt opties voor zowel bedrijven als particulieren. Uw software team moet de functionaliteiten ervan bestuderen. Alle gebruikers kunnen wereldwijd geld overmaken naar mensen door hun bankrekening, bankpas of creditcard te koppelen aan hun PayPal-rekening. De totale waarde van PayPal groeit elk kwartaal, en meer dan 416 miljoen mensen gebruikten PayPal in het derde kwartaal van 2021. Naast de desktopinterface introduceerde PayPal ook een mobiele app met geavanceerde interfacefuncties voor de klant.

Venmo

Venmo app is eigendom van en wordt beheerd door PayPal, maar de twee peer two peer betalingen werken onafhankelijk, wat een spannende functie is die uw ontwikkelingstroep moet overwegen. Venmo app maakt betalingen socialer door gebruikers functies als het delen van emoji's en berichten samen met hun betalingen. Kaarten en bankrekeningen van klanten kunnen worden gekoppeld aan een Venmo-account. Er zijn geen kosten wanneer gebruikers geld versturen vanaf een betaalkaart of bankrekening, maar voor betalingen met een creditcard wordt 3% transactiekosten in rekening gebracht. Laat uw technisch team zich verdiepen in de geavanceerde functies.

Zelle

Een verzameling grote Amerikaanse banken is eigenaar van de Zelle-app. Deze app verwerkt peer-to-peer betalingstransacties uitsluitend via Amerikaanse bankrekeningen (geen zakelijke profielen). Met behulp van een dergelijke "bank-centrische" client-to-client contactloze software kan geld rechtstreeks over bankrekeningen worden verstuurd. De functionaliteit van de betaalapp is vrij eenvoudig: gebruikers geven het e-mailadres of telefoonnummer van de ontvanger op, en het geld wordt rechtstreeks naar hun rekening gestuurd. Er zijn geen kosten en geen oponthoud bij het gebruik van de interface. Deze innovatieve zaken moeten uw teamleden inspireren, wat de gebruikers ten goede zal komen.

Een veilige en compliant Peer-to-Peer App Locatie bouwen?

Om een succesvolle klant-tot-klant contactloze betaling met optimale functies te creëren, moet u zowel de commerciële als de technologische kenmerken van de app in overweging nemen. Want uitsluitend focussen op de technische kenmerken van de app zal resulteren in een goed product maar een lage verkoop en kan geen klant aantrekken. En uitsluitend focussen op de commerciële functies zou resulteren in veel dynamiek bij de lancering van de app, maar het product zal snel van de markt verdwijnen vanwege de slechte functies. De applicatie moet klantvriendelijk zijn. Naast functies als transactiemogelijkheden en een beveiligde gateway om gegevens te beschermen, moet uw ontwikkelteam nog een paar andere onderdelen in overweging nemen, zoals het bepalen van de benodigde functies om ervoor te zorgen dat uw app voor contactloze verwerking van klant tot klant soepel verloopt.

Kenmerken die in uw P2P App Systeem moeten worden opgenomen

Registratie

Na het downloaden van de app is het eerste wat u moet doen de aanmeldingsprocedure voltooien. Dit houdt in dat u alle basisgegevens van de klant moet verzamelen, zoals naam, e-mailadres en contactgegevens. Dit zijn allemaal belangrijke factoren waarmee uw ontwikkelingsteam rekening moet houden.

Digitale portemonnee

Uw ontwikkelingsgroep moet overwegen functies zoals een digitale portemonnee op te nemen in de client-to-client apps, die gebruikers de mogelijkheid bieden hun elektronische valuta op te slaan en te maken met behulp van een digitale portemonnee. De betalingsapplicatie wordt vaak gekoppeld aan de creditcard of bankrekening van de klant voor maximale functionaliteit.

Real-time meldingen

Uw ontwikkelingstroep moet ervoor zorgen dat p2p-apps dergelijke functies hebben om real-time informatie over al hun activiteiten te kunnen leveren. Na installatie van de app moeten gebruikers push-notificaties ontvangen die hen informeren over ontvangen betalingen, vervaldata, loyaliteitspunten, enz.

Valuta omrekenen

Met functies zoals deze op de applicatie kan een klant grensoverschrijdende transacties uitvoeren met p2p als u deze functionaliteit van de betaalapplicatie implementeert. De ontwikkelploeg moet een duidelijk inzicht hebben in deze materie. De ideale methode om deze functie te gebruiken is om uw p2p betaal app te laten synchroniseren met de valutakoers van de bank op het moment van de transactie.

Unieke ID of OTP

Een van de meest cruciale functies van p2p-betalingsapps is veiligheid, een ander belangrijk punt waar het ontwikkelingsteam rekening mee moet houden. Met een OTP kunnen gebruikers een transactie valideren voordat deze wordt afgeschreven, en zo beschermt p2p hen tegen onbedoelde transacties, fraude, enzovoort tijdens het gebruik van de applicatie. Je kunt overgaan tot het maken van software voor je p2p-betalingsapps zodra je hebt besloten welke functies je in je p2p-betalingsapp wilt opnemen.

Stap 1: Kies een P2P App Locatie Type

Peer to peer apps zijn er in verschillende vormen. Bank- en stand-alone oplossingen zijn de meest voorkomende keuzes. U kunt een bankgebaseerde software kiezen waarbij een bank als een van de deelnemers aan transacties betrokken is. U kunt ook stand-alone oplossingen gebruiken in de applicatie, zoals de Venmo app en de PayPal app, die goede aanbieders zijn in de huidige financiële app wereld.

Stap 2: Selecteer de beste softwaretechnologie

De fintech software applicatie ondergaat een digitale transitie, waarbij dagelijks nieuwe technologieën worden geïntroduceerd. Het kiezen van de juiste technologie applicatie voor uw contactloze p2p betaal apps is erg belangrijk. Het zou helpen als u niet bang bent om geavanceerde technologische toepassingen en tools te omarmen om uw betaalapp te bouwen, want hoe sneller, handiger en winstgevender uw product is, hoe beter. Daarom moet u onderzoek doen naar fintech p2p-ontwikkelingen en een lijst met functies voor de toepassing, en de meest kosteneffectieve p2p-technologieoplossing voor uw behoeften overwegen. NFC, Blockchain, Kunstmatige Intelligentie, Biometrische ID en andere technologieën zijn momenteel de meest populaire functies die in de applicatie worden gebruikt.

Stap 3: Ontwerp een gebruikersvriendelijke interface

U mag het ontwerp van uw app niet over het hoofd zien in de zoektocht naar functionaliteit. De software-app voor het overmaken van geld moet eenvoudig zijn en zo weinig mogelijk klikken vereisen. Gebruikers moeten kunnen interageren met de applicatie-interface op een manier die zowel visueel mooi als intuïtief is in de lijst van functies. U kunt de betrokkenheid verhogen door de klanteninterface van de software correct te structureren en een aangenaam gevoel te geven.

Stap 4: Beveiligingsproblemen en -naleving

In de app moeten de rekeninginformatie van de klant, de transactiegeschiedenis en het proces van geldovermaking beveiligd worden in de p2p-technologie. De klant kan in de p2p-app gebruik maken van een vingerafdrukscanner, gezichtsherkenning, twee-factor authenticatie en andere functies op de beveiligingslijst. Uw p2p-betalingsapp moet kenmerken bevatten die voldoen aan de normen van het land waarin hij wordt gebruikt om geld over te maken. Omdat het creëren van een universele p2p-betalingsapp die kan voldoen aan de betalingscriteria van alle locaties een buitengewone uitdaging is. U moet een betalingsdoelgebied kiezen en een P2P betalingsapplicatie ontwerpen die voldoet aan de wetten en richtlijnen van dat gebied.

Stap 5: Werf een software-ontwikkelingsteam

Nadat u de voorbereidende stadia van de peer 2 peer betalingsapplicatie hebt voltooid, is het essentieel om een ervaren ontwikkelingsteam aan te werven om u te helpen uw ideeën tot leven te brengen. U moet kiezen voor een software-ontwikkelingsteam met de nodige technische kennis om de p2p betalingsapp te ontwikkelen en ook een digitale portemonnee om uw geld te bewaren. U moet kijken naar al hun eerdere succesvolle fintech peer 2 peer betalingsapplicatie projecten die vergelijkbaar zijn met de uwe. Verder is het noodzakelijk om te kijken naar hun klantgetuigenissen en andere informatie over het ontwikkelingsteam.

Stap 6: De testfase

Maak een lijst van de parameters en test uw p2p apps in de laatste fase wanneer u klaar bent met softwareontwikkeling voor betaling. Het is beter om vroegtijdig bugs in de peer 2 peer betaalapplicatie op te sporen en ze op te lossen dan een gebrekkig product op de markt te brengen. Testen kan je helpen om erachter te komen of je p2p betaal app werkt zoals het hoort en of het handig is om te gebruiken. Herhaal de tests tot je tevreden bent met het resultaat. Vergeet niet dat een paar klikken en swipes alles zijn wat een klant nodig heeft om een mening te vormen over uw peer 2 peer betaal app en te beslissen of hij deze verder zal gebruiken of niet. Nadat ze voor de eerste keer prestatieproblemen met een betaal-app hebben ervaren, gebruiken veel consumenten de betaal-app nooit meer.

Wat zijn de kosten van het ontwikkelen van een aangepaste Peer-to-Peer betaal app?

De bouw van een peer-to-peer betaal-app is tijdrovend en vereist veel kennis en ervaring. De kosten van een P2P betaal-app en de softwareprijzen zijn afhankelijk van verschillende criteria, waaronder de lanceringsdatum, het aantal lijstfuncties, de geografische locatie van het bedrijf, en meer. Om u een schatting te geven, de kosten van een peer-to-peer software met basisfuncties, nadat de hele softwareontwikkeling is afgerond, kunnen oplopen van 15.000 tot 40.000 dollar. De investering voor een betalingssoftware kan oplopen tot 100.000 dollar of meer met geavanceerde functionaliteiten, afhankelijk van de lijst van structuren die in de software moeten worden opgenomen.





Conclusie

Het ontwikkelingsteam moet een goed begrip hebben van contactloze peer-to-peer betalingsapps of p2p-betalingssystemen, die momenteel een nichesegment vormen. Maar ze staan op het punt een enorme omwenteling te ondergaan in de komende jaren. De groeiende populariteit ervan wijst erop dat individuen geleidelijk afstappen van contante betalingen en betalingen met kaarten en overgaan op transacties met elektronische middelen. Dus, bij het ontwikkelen van client-to-client software voor betalingen en transacties, moet uw software ontwikkelings team zich richten op de laatste trend van de gebruikers. Dus, het verwerven van het first-mover voordeel is het belangrijkste moment om uw tijd en geld te investeren in het ontwikkelen van solide P2P betaal apps.