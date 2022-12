2 settimane invece di 8 mesi: Automazione per un servizio dati online da AppMaster.io

EMIS è un servizio online per il trasferimento automatico dei dati dei visitatori degli hotel al Servizio federale per la migrazione della Federazione Russa. Il progetto è stato lanciato nel 2019 per semplificare le operazioni degli hotel con la procedura di trasferimento dei dati alla Direzione principale per le questioni migratorie del Ministero degli Affari interni. Oggi conta più di 500 clienti in tutto il Paese e gestisce più di 2.000 richieste al giorno.

Problema: trattare con gli sviluppatori

Per un certo periodo di tempo, il servizio EMIS è stato sviluppato utilizzando i soliti metodi di assunzione di sviluppatori. Tuttavia, questo metodo presentava degli inconvenienti. Era difficile trovare sviluppatori di qualità nell'ambiente post-pandemia, il budget veniva spesso superato ed era difficile tenere il passo con il debito tecnico.

Durante il processo di sviluppo del progetto, abbiamo incontrato problemi piuttosto frequenti, come la competizione per i migliori sviluppatori, la mancanza di fondi e il debito tecnico, a causa della costante necessità di apportare modifiche al piano iniziale del prodotto. Dopo 8 mesi, è emersa la necessità di semplificare e accelerare lo sviluppo del servizio EMIS. Nataliya Egorova, COO

Soluzione: automazione della logica aziendale su AppMaster.io

All'inizio del 2021, il team di sviluppo di EMIS ha provato la piattaforma no-code AppMaster.io.

Ci sono volute circa due settimane per capire le funzionalità di AppMaster.io e assemblare autonomamente il prototipo, vicino a quello che avevamo sviluppato negli ultimi otto mesi. Dmitry Reyson, CTO

L'azienda ha sviluppato diversi flussi di lavoro con processi aziendali personalizzati per analizzare, analizzare e inviare dati al Servizio federale di migrazione senza scrivere alcun codice.

Risultati: un backend flessibile e veloce a un prezzo irrisorio

Dopo diverse settimane di test, il servizio è stato certificato sulla piattaforma AppMaster.io e lanciato. EMIS aveva bisogno di distribuire l'applicazione sui propri server per superare i requisiti normativi, e questo era l'elemento che contraddistingueva la piattaforma.

Con AppMaster.io possiamo esportare il codice sorgente e i file binari, superare le certificazioni necessarie e collocare il prodotto finale su server sicuri. È anche fantastico poter modificare la logica aziendale in qualsiasi momento e pubblicare la nuova versione in pochi minuti senza preoccuparsi del controllo qualità. Dmitry Reyson, CTO

Attualmente, solo il backend di EMIS è generato da AppMaster.io. Tuttavia, man mano che la piattaforma migliora e aggiunge altri componenti, il team del progetto prevede di trasferire anche il frontend su AppMaster.io.