Come un distributore Autodesk ha automatizzato il sistema di gestione degli ordini con AppMaster.io

Informazioni sui sistemi CAD

CAD Systems è stato un distributore regionale di soluzioni software Autodesk Inc in Asia centrale negli ultimi 15 anni. Con misure interne, l'azienda copre oltre il 75% delle vendite e delle implementazioni di soluzioni СAD in Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan.

CAD Systems lavora con più di 50 partner in queste regioni e gestisce più di 1.000 ordini ogni anno.

Problema: avviare un sistema di ordinazione

L'azienda è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e il numero crescente di ordini ha messo sotto pressione il team relativamente piccolo. Gli ordini sono stati ricevuti manualmente dai partner ed elaborati a mano dai dipendenti. Anton, il CEO dell'azienda, era preoccupato che questo flusso di lavoro non fosse sostenibile e stava cercando modi per ridurre il carico sul personale.

Inoltre, voleva introdurre un nuovo processo di verifica per ogni ordine per garantire che i lavoratori non inviino accidentalmente un ordine ad Autodesk o attivino una licenza prima di una data prestabilita. L'ordine dovrebbe essere creato da un dipendente e quindi approvato da un manager.

Volevamo assicurarci di ridurre al minimo gli errori nel nostro sistema, sia umani che tecnici, e che il processo fosse semplificato per far risparmiare tempo ai nostri lavoratori. Anton Smirnov, amministratore delegato

All'inizio del 2021, CAD Systems ha iniziato a creare un sistema automatizzato di gestione degli ordini per migliorare i servizi dei partner e semplificare il lavoro con Autodesk. Anton prevedeva di assumere diversi sviluppatori per portare a termine il progetto utilizzando strumenti e tecniche di sviluppo software tradizionali. Tuttavia, dopo la fase di pianificazione del progetto, ad Anton sono stati presentati due problemi centrali che mettono a rischio la fase di sviluppo.

Budget n. 1

La società aveva un budget limitato per lo sviluppo e avrebbe avuto bisogno di più sviluppatori di software tradizionali per portare a termine il progetto. Il problema dei costi si è accentuato nell'ambiente post-Covid.

All'inizio del progetto, sapevamo che avremmo avuto bisogno di molti sviluppatori e di un budget decente per coprire i loro costi. Stavamo cercando modi per ridurre le nostre spese, per continuare lo sviluppo del progetto. Svetlana Enina, CF

# 2 Tempi

Lo sviluppo dovrebbe essere effettuato rapidamente per soddisfare le richieste dei clienti e non mettere a rischio il profitto dell'azienda. TOO CAD Systems sapeva che aspettare diversi mesi per vedere i primi risultati non sarebbe stata un'opzione.

AIl sistema di gestione degli ordini richiede flessibilità e la capacità di gestire un gran numero di casi aziendali diversi. Per implementare funzionalità così complesse, ci vorrebbero un paio di mesi solidi per fare almeno l'MVP. Ibraghim Ushurbakiyev, capo progetto

Soluzione: automazione dei processi aziendali su AppMaster.io

Progettazione di database

Il team ha iniziato con la progettazione del database. Sulla piattaforma, hanno creato più tabelle che rappresentano ordini, articoli dell'ordine, prodotti e altre informazioni rilevanti, come paesi, prezzi ed eventi. Hanno anche creato una tabella per memorizzare le informazioni sui partner che in seguito avrebbero effettuato l'accesso alla piattaforma e avrebbero creato gli ordini. Usando il visual designer, hanno collegato queste tabelle con relazioni (uno-a-uno e uno-a-molti). Hanno anche assegnato un tipo di dati per ciascuno dei campi.

Il motore di database su AppMaster.io utilizza PostgreSQL 13, il che significa che i sistemi CAD possono caricarlo su qualsiasi cloud compatibile con PostgreSQL, come AWS o Azure.

Logica di business

Il team ha quindi creato più di 40 processi aziendali personalizzati, che rappresentano diversi scenari nella loro logica di business. Ad esempio, hanno sviluppato processi per convalidare i dati in entrata dai loro partner, calcolare prezzi e sconti per i prodotti e archiviare nuovi ordini nel database.

CAD Systems ha chiesto agli sviluppatori di AppMaster.io di creare una nuova integrazione con l'API di Autodesk, che è stata prontamente sviluppata. Sono stati quindi in grado di collegare il modulo Autodesk e iniziare a utilizzare l'API in pochi clic.

Hanno anche incapsulato diverse operazioni comunemente utilizzate, come la consultazione dell'API di Autodesk per aggiornare le informazioni sui clienti o attivare una nuova licenza, in processi aziendali separati (comunemente chiamati "refactoring del codice per astrazione" nello sviluppo del software). Hanno quindi potuto utilizzare queste operazioni come blocchi in altri processi aziendali, senza dover ricreare tutte le funzioni ogni volta.

Cruscotto web

Per quanto riguarda il frontend, il team doveva sviluppare 2 applicazioni web: una per il distributore (gli stessi sistemi CAD) e un'altra per i suoi partner.

Il portale dei distributori conteneva una dashboard con tutte le principali metriche, come il numero totale di ordini e partner, e una tabella con gli ordini in elaborazione. Sono state create molte altre pagine: visualizzazione di tutti gli ordini, gestione di prodotti, prezzi e paesi e anche una pagina per l'amministrazione dell'accesso dei partner al sistema.

Il team ha anche creato una pagina per visualizzare tutti i dettagli di un ordine. Hanno collegato diversi pulsanti al processo aziendale personalizzato per la modifica dell'ordine, l'aggiunta di una nuova posizione dell'ordine, l'aggiornamento dei prezzi tramite l'API di Autodesk e l'attivazione delle licenze.

CAD Systems ha quindi utilizzato il modulo Autenticazione per impostare rapidamente la dashboard dei partner. Aveva la funzionalità di mostrare tutti gli ordini creati da un partner, creare nuovi ordini e aggiornare il listino prezzi.

Il team ha anche definito due ruoli utente nel modulo Autenticazione: amministratori e utenti standard, limitando alcune funzioni (tramite il middleware degli endpoint nelle impostazioni dell'API) al solo personale specificato.

Distribuzione

CAD Systems ha quindi creato 2 piani di implementazione sul cloud di AppMaster.io: uno per lo sviluppo e l'altro per la produzione. Il piano di sviluppo viene ora utilizzato per testare nuove funzionalità, mentre il piano di produzione sta già servendo più di 20 dei loro partner. Possono monitorare le prestazioni della loro applicazione con il dashboard delle statistiche.

Anton può anche dormire sonni tranquilli sapendo che i sistemi CAD rimangono totalmente indipendenti dal cloud AppMaster.io. In qualsiasi momento, il team può spostare i binari su qualsiasi altro cloud provider o server interno, esportare il codice sorgente e continuare lo sviluppo da solo se necessario (il backend viene generato con il linguaggio Go, mentre il frontend è costruito con il framework Vue 2).

Risultati: 10 volte più economico e in meno di 1 mese

Con il supporto degli specialisti di AppMaster.io , CAD Systems ha completato il progetto e lanciato la soluzione in meno di un mese. L'azienda ha ridotto i costi, il personale e il tempo per questo progetto con l'aiuto di funzionalità di automazione, moduli e rilevamento degli errori sulla piattaforma.

Funzionalità n. 1

Nel processo di gestione degli ordini, abbiamo bisogno di una grande flessibilità per gestire un gran numero di casi aziendali diversi, che siamo stati in grado di implementare in un progetto sulla piattaforma AppMaster.io. È inoltre estremamente facile modificarne e duplicarne uno qualsiasi in qualsiasi momento, anche per i dipendenti non tecnici. Ibraghim Ushurbakiyev, capo progetto

# 2 All-in-one

Ciò che distingue per noi la piattaforma AppMaster.io, rispetto ad altre soluzioni senza codice, come Integromat o Zapier, è stata la possibilità di sviluppare tutto in un unico posto. Non dovevamo capire come collegare diversi strumenti e temere che una di queste integrazioni si interrompesse a un certo punto. Abbiamo anche apprezzato molto la possibilità di distribuire l'applicazione sui nostri server locali ed esportare il codice sorgente. Anton Smirnov, amministratore delegato

#3 Entro la scadenza e il budget

Guardando il progetto nel suo insieme, è ovvio che abbiamo ridotto il budget di sviluppo più di 10 volte e lanciato la soluzione in tempi record utilizzando la piattaforma AppMaster.io. Senza questa piattaforma senza codice, lo sviluppo avrebbe richiesto almeno sei mesi. Svetlana Enina, CFO

Tutto sommato, il team CAD Systems è stato in grado di ridurre significativamente il carico sui propri dipendenti con un nuovo sistema automatizzato di gestione degli ordini e di non perdere nessuna nuova opportunità di business nel processo.