Soluzione fintech senza codice

Whilet è un abilitatore fintech che offre soluzioni finanziarie integrate per varie piattaforme, consentendo loro di integrare facilmente servizi finanziari come conti bancari e portafogli. Serviamo settori tra cui mercati, vendita al dettaglio, telecomunicazioni e assicurazioni, fornendo servizi chiave come programmi di fidelizzazione dei clienti, pagamenti suddivisi e comode soluzioni di pagamento per liberi professionisti.

Obiettivi

Sviluppa una soluzione SaaS completa per facilitare i trasferimenti di fondi tra i concessionari di automobili negli Stati Uniti.

Soluzione

Il lavoro è stato svolto per diversi mesi dal team di Whillet con la consulenza del team AppMaster ProService. Il progetto prevedeva l'integrazione diretta con diverse banche e sistemi analitici. Grazie all'utilizzo di Go per generare il backend e il DBMS PostgreSQL, ci sono opportunità di scalabilità molto ampie.

Vengono utilizzate molte funzionalità uniche della piattaforma: crittografia migliorata con crittografia AES e firme ECDSA, transazioni nel DBMS, connettori a sistemi di terze parti e un sistema avanzato di registrazione degli eventi, nonché WebSocket integrati per notifiche in tempo reale.

Risultato

Con la piattaforma no-code, potremmo implementare la soluzione BaaS 4 volte più velocemente rispetto a progetti simili, risparmiando oltre il 50% del budget stanziato. Abbiamo anche firmato con successo un contratto con un partner bancario, abilitato i binari di VISA, superato l'audit e lanciato il sistema.

La piattaforma no-code AppMaster ci consente di rilasciare diverse nuove versioni della nostra applicazione ogni giorno e di distribuirla automaticamente sui nostri server/cloud privati ​​utilizzando contenitori docker.