Come l'impresa industriale Metiz-Prom ha ottimizzato la produzione e istituito un sistema di allerta via Telegram

Metiz-Prom è un'impresa industriale della Repubblica del Kazakistan che produce un'ampia gamma di articoli in metallo, plastica e materiali compositi.

L'azienda utilizza linee di produzione automatizzate. Quasi tutte le attrezzature sono controllate da programmi (CNC) e funzionano e producono prodotti senza l'intervento umano.

Le attrezzature richiedono una manutenzione e un'ottimizzazione continue, per questo Metiz-Prom cerca sempre di trovare il modo migliore per:

ottimizzare i processi di manutenzione e gestione delle attrezzature;

automatizzare le operazioni logistiche.

L'utilizzo di una risorsa umana per questi compiti non si giustificava e la soluzione migliore era l'implementazione di un software.

Aleksey Bazhin, amministratore delegato dell'azienda, ha dichiarato che nel tentativo di lanciare un software di questo tipo, l'azienda ha dovuto affrontare alcuni problemi comuni:

costi di sviluppo elevati;

un lungo processo di selezione e assunzione di un team di sviluppo;

continui cambiamenti nelle apparecchiature che causano corrispondenti modifiche alle API.

Quest'ultima è la chiave per collegare i sistemi.

Obiettivi

Il software doveva eliminare la necessità di ampliare il team di ingegneri, accelerare i processi di manutenzione delle apparecchiature e consentire un monitoraggio costante della linea.

Il team doveva raggiungere diversi obiettivi:

creare un sistema di notifica per le emergenze sulle linee di produzione; ottimizzare i processi di stoccaggio e acquisto delle forniture.

La soluzione

Come soluzione alla domanda di Metiz-Prom, sulla piattaforma AppMaster.io abbiamo realizzato un'applicazione server per il monitoraggio e la manutenzione delle linee di produzione di un'azienda. Abbiamo inoltre creato un servizio per l'ordinazione automatica dei materiali di consumo dai magazzini e per la previsione del fabbisogno di materiali.

Applicazione server

L'applicazione funziona come segue: le apparecchiature della linea di produzione trasmettono in tempo reale la telemetria all'applicazione. In altre parole, l'applicazione effettua misurazioni a distanza e raccoglie le informazioni fornite dalle linee.

Una parte delle apparecchiature della linea è stata configurata per inviare i dati all'indirizzo webhook dell'applicazione server. L'altra parte trasmetteva la telemetria attraverso richieste all'API di questa apparecchiatura.

Metiz-Prom è stato il primo progetto in cui sono stati utilizzati gli endpoint aggiornati dell'applicazione su AppMaster.io, che supportano il formato XML e i WebSocket (WSS) quando sono collegati alle apparecchiature industriali.

I requisiti e le restrizioni del carico hanno causato alcune difficoltà, ma siamo riusciti a superare il problema ospitando l'applicazione server su server aziendali in container isolati in modalità cluster.

Sistema di monitoraggio

Un altro compito importante è stato quello di creare un sistema di monitoraggio delle condizioni delle apparecchiature, in modo da poter eseguire sistematicamente e rapidamente la manutenzione, monitorare i materiali di consumo rimanenti e rifornire i magazzini in tempo.

A tal fine, abbiamo creato un pannello che visualizza lo stato di tutti i componenti della linea di produzione e la risorsa residua di materiali di consumo. Il pannello consente di accedere alle informazioni sullo stato dei processi tecnici, sugli errori della linea e sulle notifiche importanti e di prevedere la necessità di manutenzione delle apparecchiature.

Il sistema stima il consumo di materiali considerando i periodi precedenti, concentrandosi sul numero di operazioni eseguite per la lavorazione dei prodotti e sulle loro tipologie. Inoltre, consente di rivedere i vecchi dati con le tendenze per un certo periodo di tempo.

Sistema di notifica

Per fornire notifiche tempestive in caso di emergenze sulle linee e di imminente necessità di rifornimento, abbiamo creato un sistema di notifica che funziona tramite il bot Telegram. In questo modo il team poteva ricevere messaggi istantanei ogni volta che si verificava un'emergenza.

L'implementazione di tali funzionalità è piuttosto semplice su AppMaster.io grazie ai moduli integrati e alla facilità di integrazione di servizi di terze parti con la piattaforma.

I risultati

Dopo l'implementazione dell'applicazione server, l'azienda è riuscita a ridurre i rischi di interruzione delle linee di produzione. Ha ottimizzato in modo significativo i processi di acquisto e stoccaggio dei materiali di consumo. Di conseguenza, le scorte non si sono accumulate e le consegne per la produzione sono arrivate in tempo senza ritardare il lavoro.

Il team ha iniziato a ricevere notifiche di emergenza in tempo reale. Inoltre, si è ridotta la necessità di ampliare l'organico dei tecnici di assistenza e del personale in servizio.

Componenti: backend, applicazione web, modulo Telegram, ganci web, socket web, cluster applicativo.