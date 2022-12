Come un integratore di sistemi ha costruito un'applicazione per il monitoraggio della garanzia e dell'assistenza su AppMaster.io senza assumere sviluppatori

Informazioni su GSE

GSE LLP è un system integrator che opera sul territorio della Repubblica del Kazakistan da oltre dieci anni. L'azienda è specializzata nella fornitura di soluzioni server e di rete, produce computer, unità di sistema, monoblocchi e server.

Problema: aumento dei costi di manutenzione di un sistema legacy

L'azienda ha dovuto affrontare un forte aumento dei costi di manutenzione di un sistema obsoleto.

Prima di implementare la soluzione di AppMaster.io, GSE utilizzava Microsoft Excel e registrava manualmente le garanzie dei clienti, ne teneva traccia e forniva assistenza. Questo approccio ha iniziato a richiedere più tempo e impegno a causa dell'aumento dei volumi di produzione. È nata quindi l'esigenza di strumenti più robusti e affidabili.

Il team era limitato e il monitoraggio manuale richiedeva molto tempo ai dipendenti. Il nuovo sistema doveva essere realizzato il più rapidamente possibile per semplificare il processo, mantenere il team produttivo e non far aspettare i clienti.

Avevamo bisogno di un sistema urgente e senza grandi spese. Non avevamo tempo per assumere sviluppatori, spiegare l'idea e far passare mesi prima del lancio del progetto. I clienti avevano bisogno di un servizio migliore e noi dovevamo sbrigarci a tenerli con noi. Nurtay Saudzhanov, responsabile del servizio clienti

Soluzione: dashboard web e applicazioni mobili realizzate con AppMaster.io

Utilizzando la piattaforma AppMaster.io, l'azienda ha sviluppato e lanciato un servizio che ha semplificato la sostituzione e la manutenzione delle apparecchiature per i clienti in base ai termini di garanzia previsti.

L'ampia funzionalità della piattaforma e la possibilità di lavorare con logiche complesse nell'editor dei processi aziendali hanno reso possibile la costruzione di un backend multifunzionale, la creazione di un'interfaccia web per i dipendenti del servizio, di un'applicazione web per i clienti e di applicazioni mobili native per iOS e Android.

Tutte le soluzioni create sono state integrate con i sistemi interni dell'azienda attraverso endpoint personalizzabili.

Lo scopo dell'applicazione era quello di velocizzare il lavoro dell'assistenza e l'elaborazione delle richieste dei clienti. Scansionando il numero di serie dell'apparecchiatura acquistata, i clienti potevano contattare l'assistenza tecnica in caso di problemi attraverso l'applicazione. Potevano fornire immagini e informazioni dettagliate sul problema, in modo che il team di assistenza clienti potesse comprenderlo meglio. Il team di assistenza aveva un accesso rapido alle richieste e poteva immediatamente elaborarle e risolvere il problema.

Con AppMaster.io siamo riusciti ad assemblare una soluzione completamente funzionante per il servizio di garanzia per i nostri clienti in poche settimane. Non abbiamo assunto nuovi sviluppatori e l'abbiamo costruita interamente da soli. Alikhan Kenzhebayev, responsabile dello sviluppo software

Risultati: 40% di risparmio di tempo ed elevata adattabilità

Il nuovo sistema GSE ha ridotto del 40% il tempo dedicato dai dipendenti al monitoraggio della garanzia e all'assistenza.

Dopo l'implementazione del nuovo sistema, il team ha ridotto al minimo il rischio di errori accidentali nel lavoro con i dati, come la cancellazione di un foglio o lo spostamento di una riga in Excel.

Inoltre, GSE può ora apportare facilmente modifiche alla propria soluzione software. Il team utilizza con successo AppMaster.io per implementare modifiche al sistema ogni poche settimane, per migliorare i flussi di lavoro e stare al passo con le richieste dei clienti.