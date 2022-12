Come Consentogram ha costruito una piattaforma guidata dall'intelligenza artificiale per la gestione dei consensi informati

Consentogram è una startup statunitense che si occupa di automatizzare il rilascio del consenso informato. La soluzione espande le funzionalità dei sistemi di cartelle cliniche elettroniche (EHR) esistenti e offre una perfetta integrazione nei flussi di lavoro clinici esistenti.

La sede dell'azienda è a Fort Lauderdale, in Florida.

Gli obiettivi

Consentogram crede nell'importanza di un'assistenza centrata sul paziente e di un processo decisionale condiviso tra i pazienti, le loro famiglie e i fornitori. Un processo di comunicazione trasparente tra paziente e fornitore consente ai pazienti di prendere decisioni migliori sulle cure.

L'idea era quella di creare un sistema di consenso informato assistito dall'intelligenza artificiale presso il punto di cura, un supporto decisionale clinico (CDS) e una riduzione del rischio di malasanità in tempo reale per i fornitori. L'obiettivo principale era quello di creare valore, mettendo a disposizione dei fornitori i migliori strumenti possibili per migliorare la qualità delle cure e alleggerire il carico amministrativo.

La piattaforma sfrutta i moderni standard di interoperabilità sanitaria, tra cui FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), per potenziare i sistemi EHR (Electronic Health Record) esistenti con flussi di lavoro di consenso informato digitale.

La soluzione

Per diverse settimane, il team di AppMaster Professional Services ha sviluppato una soluzione per il cliente, rilasciando diverse versioni di prova al giorno.

Il backend del servizio sviluppato è integrato con i sistemi EHR degli ospedali medici ed è collegato tramite il protocollo FHIR, che consente una perfetta integrazione di più sistemi medici e la ricezione di informazioni su pazienti, medici e attività correnti.

Risultato

La prima implementazione pienamente funzionante con integrazione completa dell'EHR è stata lanciata in 4 settimane.

Il team di servizi professionali di AppMaster è stato in grado di dimezzare i tempi di sviluppo utilizzando AppMaster per generare un backend. Il budget per la creazione della soluzione è stato ridotto del 70%.

AppMaster ci ha aiutato a creare la soluzione. Hanno rispettato il nostro budget, ci hanno aiutato a mantenere la rotta e hanno consegnato la soluzione come promesso in 3 settimane.

La disponibilità del codice sorgente ha facilitato l'integrazione dell'EHR e ha permesso al cliente di eseguire la soluzione in un ambiente cloud conforme alle norme HIPAA e HITECH.

Componenti: Backend, applicazione Web, Webhooks, OAuth v2, richieste ad API esterne, esportazione del codice sorgente, hosting dell'applicazione nell'infrastruttura del cliente, frontend personalizzato.