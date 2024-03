Samsung presenta Galaxy A55 con sicurezza innovativa e struttura premium

Con il lancio del Galaxy A55, il titano dell'elettronica Samsung inaugura un'era entusiasmante per il suo segmento degli smartphone di fascia media. Realizzato con misure di sicurezza migliorate e scelta di materiali di prima qualità, questo nuovo arrivato è affiancato dal Galaxy A35, entrambi integrano Knox Vault per una maggiore protezione dei dati, una funzionalità sofisticata precedentemente riservata ai modelli Samsung di fascia alta.

Realizzato con un resistente telaio in alluminio e metallo, il Galaxy A55 preannuncia un significativo progresso materiale rispetto alla struttura in plastica del precedente Galaxy A54, come dettagliato da Android Police. Celebrando questa première, Samsung afferma che il suo sistema di sicurezza pionieristico, Knox Vault, ora proteggerà le informazioni più riservate degli utenti, dai dettagli della schermata di blocco alle chiavi di crittografia, contro una serie di minacce alla sicurezza informatica sequestrandole dalle unità di elaborazione principali.

Il prezzo allettante del Galaxy A55, destinato ai mercati europei il 20 marzo, varia da 479 euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, a 529 euro per la variante da 256 GB. Il Galaxy A35, d'altra parte, ha un prezzo di partenza interessante di 379 euro per il suo modello da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria.

Al di là del prezzo, i due modelli condividono specifiche notevoli. Ciascuno vanta un display OLED da 6,6 pollici, frequenze di aggiornamento top di gamma di 120 Hz e una brillante luminosità di picco di 1000 nit. Impegnati per la longevità, la coppia promette quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, leggermente in ritardo rispetto all'impegno di supporto di sette anni fissato per la serie Galaxy S24.

Sebbene l'A55 e l'A35 presentino molte somiglianze, le loro distinzioni risiedono principalmente nella potenza di elaborazione e nelle capacità ottiche. L'A55 riceve un incremento delle prestazioni dal chipset avanzato Exynos 1480, mentre l'A35 mantiene Exynos 1380 del suo predecessore. Anche le configurazioni della fotocamera divergono, con l'A55 che vanta sensori ultrawide e selfie superiori rispetto all'A35.

In attesa di ulteriori dettagli sulle potenziali date di uscita negli Stati Uniti, questi nuovi arrivati ​​potrebbero seguire le orme internazionali delle loro controparti di serie A di successo, offrendo una promettente combinazione di innovazione e convenienza.

Con piattaforme all'avanguardia come AppMaster che rivoluzionano la creazione tecnologica con strumenti no-code, la sinergia tra hardware mobile avanzato come le nuove offerte di Samsung e lo sviluppo di software accessibile diventa sempre più evidente, sottolineando un'evoluzione dinamica all'interno dell'ecosistema tecnologico.