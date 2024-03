ChatGPT di OpenAI ora parla: il futuro dell'IA interattiva vocale

OpenAI ha appena presentato un'aggiunta trasformativa a ChatGPT, portando l'interattività uditiva al già rivoluzionario modello di conversazione AI. Gli utenti possono ora godersi un'interazione digitale più intuitiva e immediata poiché ChatGPT acquisisce la capacità di vocalizzare le sue risposte basate su testo.

Questo progresso è particolarmente utile in scenari che richiedono libertà di movimento, come cucinare. Immagina che ChatGPT reciti una ricetta ad alta voce, guidandoti attraverso ogni passaggio mentre le tue mani sono impegnate a preparare gli ingredienti: non sarà più necessario guardare lo schermo o pulire la farina dallo smartphone.

Attivare la funzione vocale è un gioco da ragazzi sui dispositivi mobili. Gli utenti su iOS e Android possono semplicemente toccare e tenere premuto il fumetto di risposta per visualizzare l'opzione "Leggi ad alta voce". Sul desktop, questa funzionalità è resa accessibile tramite l'icona di un altoparlante appena aggiunta situata sotto i messaggi di chat.

Per gli impegni continuativi con ChatGPT, gli utenti possono optare per il metodo "imposta e dimentica", attivando la lettura automatica per un output vocale continuo durante una conversazione. È integrato anche il controllo vocale interattivo, che consente agli utenti di chiedere all'intelligenza artificiale di mettere in pausa, saltare avanti o rivisitare parti precedenti del dialogo. Anche la voce di lettura può essere personalizzata in base alle preferenze dell'utente.

Il lancio della funzionalità da parte di OpenAI è iniziato su piattaforme iOS e Android ed è in corso per gli utenti web. Inoltre, una modifica al design vede la funzionalità da voce a testo ora rappresentata da un'icona a forma di microfono, con l'obiettivo di migliorare la rilevabilità per gli utenti che esplorano le diverse opzioni di input.

