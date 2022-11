Grazie ai progressi tecnologici, le persone guardano un numero crescente di video. Cisco ha persino affermato con coraggio che entro il 2021 i video rappresenteranno quasi l'80% di tutto il traffico internet. I video di tutti i generi hanno contribuito in egual misura alla loro crescente fama? Uno dei principali effetti sull'attuale consumo di video può essere attribuito alle app di streaming.

Circa il 64% delle persone di età compresa tra i 18 e i 34 anni dichiara di amare il live streaming. In effetti, si prevede che il settore delle app di live-streaming varrà quasi 70 miliardi di dollari entro la fine del 2021. Secondo una ricerca di Restream, il 78% dei giovani di 24 anni e più probabilmente utilizzerà le app di streaming per giocare. Tuttavia, la maggior parte di coloro che hanno 45 anni o più utilizzerà le app di streaming video per divertimento.

Cos'è e come funziona l'app Twitch?

L'app Twitch consente agli utenti di guardare e trasmettere video registrati o in diretta. Il settore dei videogiochi gode di particolare popolarità su questa piattaforma. I giocatori usano spesso Twitch per trasmettere video, compresi i commenti. Attraverso la chat dal vivo, Twitch consente inoltre agli utenti di interagire con i giocatori.

Twitch non è solo per i giocatori. Tramite Twitch vengono ospitati tornei elettronici e dimostrazioni di titoli in uscita. Inoltre, i gruppi utilizzano l'applicazione come piattaforma di studio per la creazione di applicazioni, dove vengono trasmessi in streaming interi progetti video di programmazione.

Caratteristiche principali da aggiungere per creare un'app come Twitch

Esistono diversi siti di streaming come l'app Twitch, ma Twitch mantiene il suo posto nonostante la concorrenza per un motivo.

Onboarding

L'esperienza complessiva dell'app è molto più coinvolgente quando l'onboarding è intuitivo. Assicuratevi di fornire un processo di onboarding completo per i nuovi utenti se volete creare un'app come Twitch.

Registrazione e accesso dell'utente

Consentite agli utenti di scaricare e accedere alla vostra app prima di utilizzarla. È fondamentale che il processo di registrazione sia semplice e privo di attriti.

Libreria video

Se si vuole creare un'app che dipende principalmente dai video, è necessario includere una ricca libreria di video. Consentite agli utenti della vostra app di sfogliare l'intera collezione di video e di selezionare i media che desiderano riprodurre e visualizzare in quel preciso momento.

Streaming in diretta

Queste funzionalità consentono agli utenti dell'app di trasmettere in live-streaming il proprio materiale video, in modo che gli altri utenti dell'app possano visualizzarlo e interagire con esso.

Chat istantanea

Questa app di live-streaming ha una componente sociale. Pertanto, la funzione di messaggistica istantanea consente a tutti gli utenti dell'app di comunicare. Questa funzione consente la comunicazione diretta tra gli utenti dell'app e tra questi e i produttori di contenuti.

Barra di ricerca

Gli utenti dell'app possono trovare facilmente il materiale video che desiderano, grazie a un'utile casella di ricerca. Questa funzione consente agli utenti dell'app di trovare rapidamente il materiale pertinente.

Come creare un servizio di streaming come Twitch?

Per costruire un'app fin dall'inizio sono necessari un grande impegno finanziario e mesi di lavoro da parte di un team di sviluppatori di grande talento. La maggior parte delle startup e delle piccole imprese non dispone dei fondi necessari per intraprendere la creazione di un'app tradizionale. Le aziende e le startup utilizzano piattaforme come Twitch per trasmettere eventi aziendali come lanci di prodotti, offerte e conferenze online per raggiungere un pubblico più vasto. Queste piattaforme hanno aperto la strada a un boom di attività di live-streaming. Per creare un'app come Twitch si possono seguire i seguenti passaggi.

Date alla vostra app un nome unico

Dopo aver deciso un nome per la vostra app, scegliete una categoria, un tema e un layout adatti. Includendo il logo del vostro marchio, migliorerete il vostro branding aziendale.

Aggiungere le funzioni appropriate

Esaminate le caratteristiche elencate in precedenza e includetele tutte nella vostra app. A questo punto l'app può essere curata in modo impeccabile.

Testare l'app e andare in onda

Eseguite il debug dell'app e testatela su dispositivi reali. La vostra app è ora pronta per essere lanciata su tutti i principali app store.

L'app di streaming video ha un costo

Un sito web di streaming di successo non è un'eccezione alla norma; ogni startup ha dei costi. Le tariffe orarie del team di sviluppo che si vuole assumere incidono in modo significativo sul costo della creazione di un'app simile a Twitch. Questo è il motivo principale per cui la maggior parte dei Paesi occidentali esternalizza i propri progetti in Paesi asiatici come l'India. Le diverse regioni hanno prezzi diversi per la creazione di app come Twitch. Per esempio, in Nord America il costo medio è di 150 dollari all'ora, mentre nel Regno Unito è di 140 dollari all'ora.

Quanto tempo ci vorrà?

Prototipazione e creazione di UI/UX

Tutto inizia con la creazione dello schema UI/UX e del prototipo delle risorse di streaming video. In poche parole, è necessario creare un modello del sito web previsto che mostri come gli utenti interagiranno con esso. Ciò richiederà circa 250-260 ore.

Sviluppo effettivo del sito web

La struttura della piattaforma viene realizzata da professionisti che ne creano anche i componenti funzionali e collegano i plugin, le librerie e le estensioni necessarie. Ciò richiede circa 550-600 ore.

Sviluppo del backend

La fase successiva è cruciale e strettamente connessa a quella precedente. L'applicazione pone l'accento sull'integrazione delle API e sulla configurazione del server. Questa fase richiede circa 450-460 ore.

Creazione del pannello di amministrazione

Il pannello di amministrazione è necessario come strumento di gestione facile da usare per la vostra applicazione. Questo richiede circa 220-230 ore.

Soluzione senza codice

Con AppMaster è possibile creare un'applicazione completamente funzionale con backend, frontend e applicazione mobile nativa all'avanguardia. Il codice sorgente dell'applicazione viene creato da AppMaster, che lo compila e lo distribuisce su qualsiasi servizio cloud o server privato. In genere, un ingegnere ha bisogno di venti minuti per comprendere le idee alla base di AppMaster prima che l'applicazione inizi a diventare una seconda natura.

Conclusione

Il live broadcasting esiste da tempo, ma nel 2020, quando l'intero pianeta era alle prese con una pandemia, ha raggiunto livelli completamente nuovi. Il settore dei giochi ha contribuito alla diffusione del live streaming nel settore dell'intrattenimento. Guardare un live streaming è più popolare che leggere blog o ascoltare podcast.

Questo è probabilmente il motivo per cui si prevede che il mercato globale dello streaming video raggiungerà i 223,98 miliardi di dollari entro il 2028. Molti proprietari di piccole aziende e imprenditori sono invogliati a entrare in questo settore perché queste statistiche sono così interessanti. Lo sviluppo di app tradizionali è però impegnativo. Per costruire un'applicazione da zero sono necessarie risorse come tempo, denaro e competenze. Purtroppo, non tutti sono in grado di farlo. È qui che entra in gioco AppMaster. AppMaster è una potente piattaforma di sviluppo di applicazioni senza codice.