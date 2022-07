Comment Consentogram a mis en place une plateforme pilotée par l'intelligence artificielle pour la gestion des consentements éclairés.

Consentogram est une startup américaine du secteur de la santé qui se concentre sur l'automatisation de la délivrance du consentement éclairé. La solution étend la fonctionnalité des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) existants et offre une intégration transparente dans les flux de travail cliniques existants.

Le siège de la société est situé à Fort Lauderdale, en Floride.

Objectifs

Consentogram croit en l'importance des soins centrés sur le patient et de la prise de décision partagée entre les patients, leurs familles et les prestataires. Un processus de communication patient-fournisseur transparent permet aux patients de prendre de meilleures décisions en matière de soins.

L'idée était de créer un système de consentement éclairé assisté par l'IA sur le lieu de soins, une aide à la décision clinique (CDS) et une réduction du risque de faute professionnelle en temps réel basée sur le ML pour les prestataires. L'objectif principal était de créer de la valeur en donnant aux prestataires les meilleurs outils possibles pour améliorer la qualité des soins tout en allégeant la charge administrative.

La plateforme s'appuie sur les normes modernes d'interopérabilité des soins de santé, notamment FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), pour améliorer les systèmes de DSE (dossiers médicaux électroniques) existants grâce à des flux de travail numériques de consentement éclairé.

Solution

Pendant plusieurs semaines, l'équipe des services professionnels d'AppMaster a développé une solution pour le client, publiant plusieurs versions de test par jour.

Le backend du service développé est intégré aux systèmes EHR des hôpitaux médicaux et est connecté à l'aide du protocole FHIR, qui permet une intégration transparente de plusieurs systèmes médicaux et la réception d'informations sur les patients, les médecins et les activités en cours.

Résultat

La première mise en œuvre entièrement fonctionnelle avec intégration complète du DSE a été lancée en 4 semaines.

L'équipe de services professionnels d'AppMaster a pu réduire de moitié le temps de développement en utilisant AppMaster pour générer un backend. Le budget pour créer la solution a été réduit de 70%.

AppMaster est intervenu et nous a aidés à créer la solution. Ils ont travaillé dans le cadre de notre budget, nous ont aidés à rester sur la bonne voie, et ont livré la solution comme promis en 3 semaines.

La disponibilité du code source a facilité l'intégration du DSE et a permis au client d'exécuter la solution dans un environnement en nuage conforme aux normes HIPAA et HITECH.

Composants : Backend, application Web, Webhooks, OAuth v2, requêtes aux API externes, exportation du code source, hébergement de l'application dans l'infrastructure du client, Frontend personnalisé.