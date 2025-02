Solution de rendu côté serveur entièrement conçue sans code

Renderly est un outil qui aide les moteurs de recherche à mieux explorer et indexer les sites Web avec du contenu dynamique. Il fournit des versions rapides et pré-rendues des pages Web, garantissant ainsi un meilleur classement de votre site et de meilleures performances dans les résultats de recherche. Renderly offre un avantage significatif en termes d'indexation de votre site Web. Au lieu d'attendre plusieurs secondes qu'une page s'affiche, les moteurs de recherche peuvent accéder à chaque page de votre site et la traiter en moins de 100 millisecondes. Cela signifie qu'au lieu d'indexer 10 pages en une semaine, grâce aux temps de réponse rapides, les moteurs de recherche peuvent indexer des centaines, voire des milliers de pages. En effet, les moteurs de recherche allouent généralement des ressources en fonction du temps passé à indexer, plutôt que du nombre de pages indexées.

Objectifs

Développez une solution SaaS complète pour le pré-rendu de pages Web, avec des intégrations pour Stripe, l'authentification Google, Telegram (y compris les notifications de bot) et Amazon SES.

Créez un site Web multipages entièrement fonctionnel avec un panneau d'administration et un système de gestion de contenu. Le CMS s'intègre à OpenAI pour la génération automatique de contenu et une banque d'images pour sélectionner automatiquement les images qui correspondent au contenu.

Solution

Une solution de rendu SaaS complète a été développée. Le système utilise le nom de domaine pour interroger le site, localiser son plan de site (y compris la prise en charge de plusieurs plans de site et de l'imbrication) et compiler une liste complète de toutes les URL disponibles. Ces URL sont ensuite envoyées pour une indexation préliminaire, au cours de laquelle leur accessibilité est vérifiée et les pages sont mises en cache. Des planificateurs s'exécutent périodiquement pour revérifier les plans de site et actualiser les pages mises en cache. En fonction de leur forfait d'abonnement, les utilisateurs peuvent ajuster la fréquence de ces vérifications et mises à jour.

Depuis leur tableau de bord personnel, les utilisateurs peuvent surveiller toutes les requêtes adressées à leur site, suivre les événements de rendu des pages, examiner les résultats et les indicateurs de performance et accéder à un historique complet des événements. Aucune intégration supplémentaire avec Stripe, Google Authentication, Telegram ou Amazon SES n'a été nécessaire, car AppMaster fournit déjà des modules d'intégration prêts à l'emploi, réduisant considérablement le temps de développement.

En plus du backend et de l'application web, un site web multipage, un panneau d'administration et un système de gestion de contenu ont été créés. Des intégrations avec OpenAI et une banque d'images ont également été mises en œuvre à l'aide des modules existants d'AppMaster.

Résultat

Toutes les tâches ont été réalisées avec soin et en avance sur le calendrier. Le projet a été livré en seulement cinq semaines par une équipe de deux personnes. Grâce au concepteur Web AppMaster, nous avons pu contourner l'étape de la maquette. Le concepteur a créé les pages du site Web, les écrans de l'application Web et le système de gestion de contenu directement dans AppMaster, ce qui a permis à l'ingénieur de commencer à configurer les fonctionnalités immédiatement. Cette approche simplifiée a permis de gagner un temps considérable sur la conception et la mise en page.

Nous avons également gagné beaucoup de temps grâce au travail en parallèle. Pendant que le designer se concentrait sur les aspects visuels, l'ingénieur s'occupait du backend. Une fois les deux étapes terminées, l'ingénieur n'a eu besoin que de quelques jours supplémentaires pour finaliser la logique des éléments de l'application web. Le projet a ensuite été lancé avec succès.

De l'équipe AppMaster

L'une des caractéristiques clés de ce projet est qu'il s'agit d'un projet hybride. En d'autres termes, il est construit à environ 95 % sur AppMaster et comprend un microservice personnalisé pour la fonctionnalité CDP . CDP signifie Chrome Developer Protocol, un protocole spécialisé qui permet de charger et de restituer des sites Web. Essentiellement, tout est contrôlé par l'application basée sur AppMaster. Il existe un petit microservice qui s'occupe de la tâche purement technique de génération de pages et qui utilise une gamme de technologies de pointe. Tout est écrit en Go, ce qui le rend plus rapide que toute autre solution du marché. Alors que nos concurrents s'appuient sur JavaScript - qui est plus lent - nous utilisons Go, ce qui permet à tout de fonctionner rapidement et en parallèle.

Nous avons été tellement impressionnés par les performances de cet outil que nous en avons intégré des parties directement dans l'infrastructure AppMaster. Cela signifie que nos clients bénéficient non seulement de capacités de pré-rendu, mais aussi d'un pré-rendu extrêmement rapide là où nous hébergeons leurs sites. En bref, c'est gagnant-gagnant.

Actuellement, par défaut, chaque nouveau projet créé dans AppMaster est livré avec un prérendu gratuit à la demande activé. Cette fonctionnalité est automatiquement incluse dans tous les plans de déploiement, avec un routage géo-distribué. Les clients peuvent éventuellement acheter une clé de licence Renderly, la saisir dans AppMaster et gérer leur mise en cache de manière centralisée.

Comme nos applications générées et nos microservices sont écrits en Go, nous pouvons pré-rendu un nombre considérable de pages et les diffuser beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres langages de programmation. Nous disposons d'un savoir-faire exclusif au sein AppMaster: après le pré-rendu, nous stockons toutes les pages non seulement dans notre stockage mais également dans un format compressé. Cela signifie que lorsqu'un moteur de recherche accède à notre système, s'il prend en charge la diffusion compressée, nous pouvons fournir les pages sous cette forme immédiatement, ce qui nous permet de gagner encore plus de temps et de maximiser l'efficacité.

De plus, l'interface Renderly vous permet de spécifier la fréquence à laquelle les pages doivent être revisitées pour actualiser le cache et le maintenir à jour en permanence. En d'autres termes, nous avons développé une large gamme d'outils pour valider les pages et les livrer rapidement. Dans l'ensemble, il s'agit d'un outil exceptionnel que tout le monde devrait utiliser, c'est précisément pourquoi nous l'avons inclus par défaut et gratuitement dans chaque projet créé avec AppMaster.