Solution Fintech sans code

Whillet est un outil de technologie financière proposant des solutions financières intégrées pour diverses plates-formes, leur permettant d'intégrer facilement des services financiers tels que des comptes bancaires et des portefeuilles. Nous servons des secteurs tels que les places de marché, la vente au détail, les télécommunications et les assurances, en fournissant des services clés tels que des programmes de fidélisation de la clientèle, des paiements fractionnés et des solutions de paiement pratiques pour les indépendants.

Objectifs

Développer une solution SaaS complète pour faciliter les transferts de fonds entre concessionnaires automobiles aux États-Unis.

Solution

Les travaux ont été réalisés sur plusieurs mois par l'équipe Whillet avec les consultations de l'équipe AppMaster ProService. Le projet comprenait une intégration directe avec plusieurs banques et systèmes analytiques. Grâce à l'utilisation de Go pour générer le backend et du SGBD PostgreSQL, il existe de très grandes opportunités d'évolutivité.

De nombreuses fonctionnalités uniques de la plateforme sont utilisées : une cryptographie améliorée avec cryptage AES et signatures ECDSA, des transactions dans le SGBD, des connecteurs vers des systèmes tiers et un système avancé de journalisation des événements, ainsi que des WebSockets intégrés pour les notifications en temps réel.

Résultat

Avec la plateforme no-code, nous avons pu mettre en œuvre la solution BaaS 4 fois plus rapidement que des projets similaires, économisant ainsi plus de 50 % du budget alloué. Nous avons également signé avec succès un contrat avec une banque partenaire, activé les rails de VISA, réussi l'audit et lancé le système.

La plateforme no-code AppMaster nous permet de publier plusieurs nouvelles versions de notre application par jour et de la déployer automatiquement sur nos propres serveurs/cloud privé à l'aide de conteneurs Docker.