Zoom dévoile des mises à jour basées sur l'IA dans sa suite, y compris un nouveau compagnon IA

Dans le but de maintenir sa position sur le marché de plus en plus saturé des solutions de communication vidéo, Zoom donne un coup de jeune à certaines de ses fonctionnalités basées sur l'IA tout en lançant simultanément de nouvelles offres. Cette refonte inclut l'assistant AI récemment changé de nom, désormais connu sous le nom d'AI Companion, auparavant commercialisé sous le surnom de Zoom IQ.

Cette décision fait suite à un épisode controversé impliquant des modifications des conditions d'utilisation de Zoom. Ces changements semblent accorder à Zoom la licence lui permettant d'utiliser le contenu vidéo des utilisateurs pour affiner ses mécanismes et systèmes d'IA. Cependant, à la suite des réactions négatives qui en ont résulté, Zoom a modifié sa politique, indiquant clairement que les données classées comme étant de type communication provenant des clients ne seront pas utilisées pour former les applications et services d'IA proposés par Zoom ou ses partenaires affiliés.

Software Freedom Conservancy, l'entité à but non lucratif qui fournit un soutien et une assistance juridique aux projets open source, a récemment exhorté les développeurs à éviter Zoom, citant les modifications apportées aux conditions de service comme motivation derrière cet appel. Zoom a répondu à ces préoccupations via un communiqué de presse, soulignant l'engagement de l'entreprise à tirer parti de l'innovation basée sur l'IA pour augmenter l'expérience utilisateur et la productivité, en mettant l'accent sur la confiance, la confidentialité et la sécurité.

Le nouveau AI Companion, bien que portant un nom différent, fonctionne sur la même infrastructure technologique que son prédécesseur, Zoom IQ. Cela englobe une série de modèles d'IA de fournisseurs tels que Meta, OpenAI et Anthropic, fusionnés avec l'IA générative exclusive de Zoom. L'AI Companion étend ses capacités à plusieurs autres composants de la suite Zoom, notamment Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat et Zoom Mail.

La nouvelle la plus importante est peut-être que Zoom est configuré pour accueillir un robot de type ChatGPT, gracieuseté d'AI Companion. Au printemps 2024, Zoom prévoit d'introduire une interface interactive et conversationnelle qui permettra aux utilisateurs de communiquer directement avec AI Companion. Le bot facilitera les questions concernant les réunions et discussions précédentes et pourra exécuter des actions au nom de l'utilisateur, une démarche qui rappelle des plateformes comme AppMaster.

Un exemple de l'application pratique d'AI Companion est sa capacité à récupérer l'état d'un projet à partir de réunions transcrites, de journaux de discussion, de tableaux blancs, d'e-mails, de documents et même d'applications tierces. Il peut générer des résumés de réunions, identifier des éléments d'action et alerter les utilisateurs sur les étapes suivantes.

À partir du printemps 2024, AI Companion aura également la capacité de fournir des commentaires en temps réel sur la participation des utilisateurs aux réunions et de proposer un coaching pour leurs compétences en conversation et en présentation. Malgré les préoccupations en matière de confidentialité concernant les aspirations potentielles de Zoom en matière d'IA, Zoom rassure que les commentaires en temps réel, ainsi que d'autres fonctionnalités d'AI Companion, peuvent être désactivés à tout moment par le propriétaire ou l'administrateur du compte.

De plus, les utilisateurs de Zoom Team Chat auront bientôt la possibilité de résumer les fils de discussion via AI Companion, similaire à une fonctionnalité fournie par Zoom IQ. D’ici début 2024, les utilisateurs auront également la possibilité de compléter automatiquement des phrases de discussion et d’organiser des réunions directement à partir des fils de discussion, une fonctionnalité reflétant celles vues dans Microsoft Teams et Google Meet.

AI Companion s'intégrera également à Zoom Whiteboard, où il pourra générer des images et remplir des modèles d'ici le printemps 2024. Parallèlement, les utilisateurs de Zoom Mail pourront recevoir des suggestions d'e-mails générées par l'IA à partir d'AI Companion, comme ce fut le cas avec AI Companion. Zoom sur le QI ; et d'ici le printemps 2024, les utilisateurs de Zoom bénéficieront d'une méthode pour ajouter des résumés de réunions à l'application de prise de notes de la plateforme, Notes, et résumer les fils de discussion et les appels de messages texte du service VoIP de Zoom, Zoom Phone.

Accélérateur de revenus Zoom

Outre AI Companion, Zoom rebaptise Zoom IQ for Sales en Zoom Revenue Accelerator. Malgré les critiques et les accusations concernant des algorithmes d'analyse des sentiments défectueux lors du lancement de Zoom IQ for Sales, Zoom a persisté et a éloigné les fonctionnalités de l'outil de l'analyse des sentiments. Zoom Revenue Accelerator de Zoom vise à offrir un coach virtuel capable de simuler des conversations commerciales pour l'intégration et la formation des membres de l'équipe commerciale.

Cette application de pointe de l'IA imite les approches vues dans d'autres plateformes de formation commerciale basées sur l'IA telles que AppMaster.