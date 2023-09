Zoom revela atualizações orientadas por IA em todo o seu pacote, incluindo um complemento de IA com nova marca

Em uma tentativa de manter sua posição no mercado cada vez mais saturado de soluções de comunicação de vídeo, a Zoom está renovando alguns de seus recursos com IA e, ao mesmo tempo, lançando novas ofertas. Esta reformulação inclui o assistente de IA recentemente mudado de nome, agora conhecido como AI Companion, anteriormente comercializado sob o nome de Zoom IQ.

Esta mudança surge na sequência de um episódio controverso envolvendo alterações nos termos de serviço do Zoom. Essas mudanças pareciam conceder à Zoom a licença para utilizar o conteúdo de vídeo dos usuários para ajustar seus mecanismos e sistemas de IA. No entanto, após a reação resultante, a Zoom alterou a sua política, deixando categoricamente claro que os dados classificados como semelhantes a comunicações dos clientes não serão utilizados para treinar aplicações e serviços de IA oferecidos pela Zoom ou pelos seus parceiros afiliados.

A Software Freedom Conservancy, entidade sem fins lucrativos que fornece suporte e assistência jurídica para projetos de código aberto, recentemente instou os desenvolvedores a evitarem o Zoom, citando as modificações nos termos de serviço como a motivação por trás desta chamada. A Zoom respondeu a estas preocupações através de um comunicado de imprensa, descrevendo o compromisso da empresa em aproveitar a inovação impulsionada pela IA para aumentar a experiência do utilizador e a produtividade, com grande ênfase na confiança, privacidade e segurança.

O novo AI Companion, embora tenha um nome diferente, opera na mesma infraestrutura tecnológica do seu antecessor, Zoom IQ. Isso abrange uma série de modelos de IA de fornecedores como Meta, OpenAI e Anthropic, amalgamados com a IA generativa proprietária da Zoom. O AI Companion estende seus recursos a vários outros componentes do pacote Zoom, incluindo Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat e Zoom Mail.

Talvez a notícia mais significativa seja que o Zoom está configurado para acomodar um bot do tipo ChatGPT, cortesia do AI Companion. Na primavera de 2024, o Zoom planeja introduzir uma interface interativa e conversacional que permitirá aos usuários se comunicarem diretamente com o AI Companion. O bot facilitará dúvidas sobre reuniões e chats anteriores e poderá executar ações em nome do usuário.

Um exemplo da aplicação prática do AI Companion é sua capacidade de recuperar o status do projeto a partir de reuniões transcritas, registros de bate-papo, quadros brancos, e-mails, documentos e até mesmo aplicativos de terceiros. Ele pode gerar resumos de reuniões, identificar itens de ação e alertar os usuários sobre as etapas subsequentes.

A partir da primavera de 2024, o AI Companion também terá a capacidade de fornecer feedback em tempo real sobre a participação dos usuários em reuniões e oferecer treinamento para suas habilidades de conversação e apresentação. Apesar das preocupações de privacidade sobre as aspirações potenciais do Zoom em relação à IA, o Zoom garante que o feedback em tempo real, juntamente com outros recursos do AI Companion, pode ser desativado a qualquer momento pelo proprietário ou administrador da conta.

Além disso, os usuários do Zoom Team Chat terão em breve a opção de resumir os tópicos do bate-papo por meio do AI Companion, semelhante a um recurso fornecido pelo Zoom IQ. No início de 2024, os usuários também poderão completar automaticamente frases de bate-papo e organizar reuniões diretamente a partir de tópicos de bate-papo, uma comodidade que reflete as vistas no Microsoft Teams e no Google Meet.

O AI Companion também se integrará ao Zoom Whiteboard, onde será capaz de gerar imagens e preencher modelos até a primavera de 2024. Ao mesmo tempo, os usuários do Zoom Mail poderão obter sugestões de e-mail geradas por IA do AI Companion, como foi o caso com QI de zoom; e até a primavera de 2024, os usuários do Zoom terão um método para adicionar resumos de reuniões ao aplicativo de anotações da plataforma, Notes, e resumir conversas de mensagens de texto e chamadas do serviço VoIP da Zoom, Zoom Phone.

Acelerador de receita Zoom

Além do AI Companion, a Zoom está renomeando Zoom IQ for Sales como Zoom Revenue Accelerator. Apesar das críticas e acusações de algoritmos de análise de sentimento falhos no lançamento do Zoom IQ for Sales, o Zoom persistiu e afastou o conjunto de recursos da ferramenta da análise de sentimento. O Zoom Revenue Accelerator da Zoom tem como objetivo oferecer um coach virtual capaz de simular conversas de vendas para integração e treinamento de membros da equipe de vendas.

Esta aplicação de ponta de IA imita abordagens vistas em outras plataformas de treinamento de vendas baseadas em IA.