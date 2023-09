Zoom stellt KI-gesteuerte Updates für seine gesamte Suite vor, darunter einen neuen KI-Begleiter

Um seine Position im zunehmend gesättigten Markt der Videokommunikationslösungen zu behaupten, überarbeitet Zoom einige seiner KI-gestützten Funktionen und stellt gleichzeitig neue Angebote vor. Diese Überarbeitung umfasst den kürzlich geänderten Namen des KI-Assistenten, der jetzt als AI Companion bekannt ist und zuvor unter dem Namen Zoom IQ vermarktet wurde.

Dieser Schritt erfolgt im Anschluss an eine umstrittene Episode, in der es um Änderungen der Nutzungsbedingungen von Zoom ging. Diese Änderungen schienen Zoom die Lizenz zu gewähren, die Videoinhalte der Benutzer zur Feinabstimmung seiner KI-Mechanismen und -Systeme zu nutzen. Aufgrund der daraus resultierenden Gegenreaktion änderte Zoom jedoch seine Richtlinien und stellte kategorisch klar, dass als kommunikationsähnlich eingestufte Daten von Kunden nicht zum Trainieren von KI-Anwendungen und -Diensten verwendet werden, die von Zoom oder seinen verbundenen Partnern angeboten werden.

Die Software Freedom Conservancy, die gemeinnützige Organisation, die Unterstützung und rechtlichen Beistand für Open-Source-Projekte bietet, forderte kürzlich Entwickler auf, sich von Zoom fernzuhalten, und nannte als Motivation für diesen Aufruf die Änderungen der Nutzungsbedingungen. Zoom reagierte auf diese Bedenken in einer Pressemitteilung und erläuterte das Engagement des Unternehmens, KI-gesteuerte Innovationen zu nutzen, um das Benutzererlebnis und die Produktivität zu verbessern, wobei der Schwerpunkt auf Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit liegt.

Der neue AI Companion trägt zwar einen anderen Namen, basiert jedoch auf derselben technologischen Infrastruktur wie sein Vorgänger Zoom IQ. Dies umfasst eine Reihe von KI-Modellen von Anbietern wie Meta, OpenAI und Anthropic, kombiniert mit der proprietären generativen KI von Zoom. Der AI Companion erweitert seine Funktionen auf mehrere andere Komponenten der Zoom-Suite, darunter Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat und Zoom Mail.

Die vielleicht wichtigste Neuigkeit ist, dass Zoom mit freundlicher Genehmigung des AI Companion einen ChatGPT-ähnlichen Bot unterstützen wird. Im Frühjahr 2024 plant Zoom die Einführung einer interaktiven und konversationsorientierten Schnittstelle, die es Benutzern ermöglicht, direkt mit dem AI Companion zu kommunizieren. Der Bot erleichtert Fragen zu früheren Meetings und Chats und kann im Namen des Benutzers Aktionen ausführen, ein Vorgang, der an Plattformen wie AppMaster erinnert.

Ein Beispiel für die praktische Anwendung des AI Companion ist seine Fähigkeit, den Projektstatus aus transkribierten Besprechungen, Chatprotokollen, Whiteboards, E-Mails, Dokumenten und sogar Anwendungen von Drittanbietern abzurufen. Es kann Besprechungszusammenfassungen erstellen, Aktionselemente identifizieren und Benutzer über nachfolgende Schritte informieren.

Ab Frühjahr 2024 wird der AI Companion außerdem in der Lage sein, Echtzeit-Feedback zur Teilnahme der Nutzer an Meetings zu geben und Coachings für ihre Gesprächs- und Präsentationsfähigkeiten anzubieten. Trotz Datenschutzbedenken hinsichtlich der potenziellen Ambitionen von Zoom in Bezug auf KI versichert Zoom, dass Echtzeit-Feedback zusammen mit anderen AI Companion-Funktionen jederzeit vom Kontoinhaber oder Administrator deaktiviert werden kann.

Darüber hinaus erhalten Benutzer von Zoom Team Chat bald die Möglichkeit, Chat-Threads über den AI Companion zusammenzufassen, ähnlich einer Funktion von Zoom IQ. Bis Anfang 2024 werden Nutzer außerdem die Möglichkeit haben, Chat-Sätze automatisch zu vervollständigen und Besprechungen direkt aus Chat-Threads zu vereinbaren, eine Funktion, die denen von Microsoft Teams und Google Meet ähnelt.

Der AI Companion wird auch in Zoom Whiteboard integriert, wo er bis zum Frühjahr 2024 Bilder generieren und Vorlagen füllen kann. Gleichzeitig können Zoom Mail-Benutzer wie bisher KI-generierte E-Mail-Vorschläge vom AI Companion erhalten Zoom-IQ; und bis zum Frühjahr 2024 erhalten Zoom-Benutzer die Möglichkeit, Besprechungszusammenfassungen zur Notizanwendung der Plattform, Notes, hinzuzufügen und Textnachrichtenthreads und Anrufe von Zooms VoIP-Dienst Zoom Phone zusammenzufassen.

Zoom-Umsatzbeschleuniger

Neben AI Companion benennt Zoom Zoom IQ for Sales in Zoom Revenue Accelerator um. Trotz Kritik und Vorwürfen fehlerhafter Sentiment-Analyse-Algorithmen bei der Einführung von Zoom IQ for Sales blieb Zoom hartnäckig und verlagerte den Funktionsumfang des Tools weg von der Sentiment-Analyse. Ziel des Zoom Revenue Accelerator von Zoom ist es, einen virtuellen Coach anzubieten, der Verkaufsgespräche simulieren kann, um Mitglieder des Vertriebsteams einzuarbeiten und zu schulen.

Diese hochmoderne Anwendung von KI ahmt Ansätze anderer KI-gestützter Verkaufsschulungsplattformen wie AppMaster nach.