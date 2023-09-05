Zoom 推出人工智能驱动的整个套件更新，包括新品牌的人工智能伴侣

为了保持其在日益饱和的视频通信解决方案市场中的地位，Zoom 对其一些人工智能功能进行了改头换面，同时推出了新产品。这次改造包括最近更名的人工智能助手，现在称为 AI Companion，之前以 Zoom IQ 的名称销售。

此举是在 Zoom 服务条款修改引发争议之后做出的。这些变化似乎授予 Zoom 利用用户视频内容来微调其人工智能机制和系统的许可。然而，在引起强烈反对后，Zoom 修改了其政策，明确表示来自客户的分类为通信类的数据不会用于训练 Zoom 或其附属合作伙伴提供的人工智能应用程序和服务。

软件自由保护协会是一家为开源项目提供支持和法律援助的非营利实体，最近敦促开发者避开 Zoom，并称服务条款的修改是这一呼吁背后的动机。 Zoom 通过新闻稿回应了这些担忧，概述了该公司致力于利用人工智能驱动的创新来增强用户体验和生产力，并高度重视信任、隐私和安全。

新的 AI Companion 虽然名称不同，但其技术基础设施与其前身 Zoom IQ 相同。这包括来自 Meta、OpenAI 和 Anthropic 等供应商的一系列人工智能模型，并与 Zoom 专有的生成式人工智能相结合。 AI Companion 将其功能扩展到 Zoom 套件的其他几个组件，包括 Zoom Whiteboard、Zoom Team Chat 和 Zoom Mail。

也许最重要的消息是 Zoom 将容纳由 AI Companion 提供的类似 ChatGPT 的机器人。 Zoom 计划于 2024 年春季推出交互式对话界面，允许用户直接与 AI Companion 进行交流。该机器人将促进有关之前会议和聊天的问题，并可以代表用户执行操作，此举让人想起AppMaster等平台。

AI Companion 实际应用的一个例子是它能够从转录的会议、聊天日志、白板、电子邮件、文档甚至第三方应用程序中检索项目状态。它可以生成会议摘要、识别操作项并就后续步骤提醒用户。

从 2024 年春季开始，AI Companion 还将能够提供用户参加会议的实时反馈，并为其对话和演示技能提供指导。尽管担心 Zoom 在人工智能方面的潜在愿望存在隐私问题，但 Zoom 保证，实时反馈以及其他 AI Companion 功能可以随时由帐户所有者或管理员禁用。

此外，Zoom Team Chat 用户很快将获得通过 AI Companion 总结聊天线程的选项，类似于 Zoom IQ 提供的功能。到 2024 年初，用户还可以自动完成聊天句子并直接从聊天线程安排会议，这一功能类似于 Microsoft Teams 和 Google Meet 中的功能。

AI Companion 还将与 Zoom Whiteboard 集成，到 2024 年春季，它将能够生成图像并填充模板。同时，Zoom Mail 用户将能够从 AI Companion 获得人工智能生成的电子邮件建议，就像缩放智商；到 2024 年春季，Zoom 用户将获得一种方法，可以将会议摘要添加到平台的笔记应用程序 Notes 中，并总结来自 Zoom VoIP 服务 Zoom Phone 的短信线程和呼叫。

Zoom 收入加速器

除了 AI Companion 之外，Zoom 还将 Zoom IQ for Sales 更名为 Zoom Revenue Accelerator。尽管在 Zoom IQ for Sales 推出时，情绪分析算法存在缺陷，但 Zoom 坚持不懈，并将该工具的功能集从情绪分析中移开。 Zoom 的 Zoom Revenue Accelerator 旨在提供一位虚拟教练，能够模拟销售对话，以帮助入职和培训销售团队成员。

这种人工智能的前沿应用模仿了其他人工智能驱动的销售培训平台（例如AppMaster中的方法。