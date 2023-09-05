Zoom представляет обновления на основе искусственного интеллекта для всего своего пакета, включая AI Companion под новым брендом

Стремясь укрепить свои позиции на все более насыщенном рынке решений для видеосвязи, Zoom обновляет некоторые из своих функций, основанных на искусственном интеллекте, и одновременно представляет новые предложения. Эта модернизация включает в себя недавно измененное название искусственного интеллекта, теперь известного как AI Companion, ранее продававшегося под названием Zoom IQ.

Этот шаг последовал после спорного эпизода, связанного с изменениями в условиях обслуживания Zoom. Эти изменения, похоже, предоставили Zoom лицензию на использование видеоконтента пользователей для точной настройки механизмов и систем искусственного интеллекта. Однако после возникшей негативной реакции Zoom внесла поправки в свою политику, категорически дав понять, что данные, классифицированные как коммуникационные, полученные от клиентов, не будут использоваться для обучения приложений и услуг искусственного интеллекта, предлагаемых Zoom или их аффилированными партнерами.

Software Freedom Conservancy, некоммерческая организация, предоставляющая поддержку и юридическую помощь проектам с открытым исходным кодом, недавно призвала разработчиков держаться подальше от Zoom, ссылаясь на изменения в условиях обслуживания как на мотивацию этого призыва. Компания Zoom отреагировала на эти опасения в пресс-релизе, в котором изложила приверженность компании использованию инноваций на основе искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта и производительности, уделяя особое внимание доверию, конфиденциальности и безопасности.

Новый AI Companion, хотя и носит другое название, работает на той же технологической инфраструктуре, что и его предшественник Zoom IQ. Сюда входит серия моделей искусственного интеллекта от таких поставщиков, как Meta, OpenAI и Anthropic, объединенных с запатентованным генеративным искусственным интеллектом Zoom. AI Companion расширяет свои возможности на несколько других компонентов пакета Zoom, включая Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat и Zoom Mail.

Возможно, самой важной новостью является то, что Zoom настроен на поддержку бота, похожего на ChatGPT, благодаря AI Companion. Весной 2024 года Zoom планирует представить интерактивный диалоговый интерфейс, который позволит пользователям напрямую общаться с AI Companion. Бот будет отвечать на вопросы относительно предыдущих встреч и чатов и может выполнять действия от имени пользователя, что напоминает такие платформы, как AppMaster.

Примером практического применения AI Companion является его способность получать статус проекта из записанных встреч, журналов чатов, досок, электронных писем, документов и даже сторонних приложений. Он может генерировать сводки встреч, определять действия и предупреждать пользователей о последующих шагах.

С весны 2024 года AI Companion также сможет предоставлять обратную связь в режиме реального времени об участии пользователей в собраниях и предлагать обучение их навыкам общения и презентации. Несмотря на обеспокоенность по поводу конфиденциальности потенциальных стремлений Zoom в отношении искусственного интеллекта, Zoom заверяет, что обратная связь в реальном времени, а также другие возможности AI Companion могут быть отключены в любое время владельцем или администратором учетной записи.

Кроме того, пользователи Zoom Team Chat вскоре получат возможность суммировать потоки чата через AI Companion, аналогично функции, предоставляемой Zoom IQ. К началу 2024 года пользователи также получат возможность автоматически заполнять предложения в чате и организовывать встречи непосредственно из веток чата — удобство, повторяющее возможности Microsoft Teams и Google Meet.

AI Companion также будет интегрирован с Zoom Whiteboard, где он сможет генерировать изображения и заполнять шаблоны к весне 2024 года. Одновременно пользователи Zoom Mail смогут получать от AI Companion предложения по электронной почте, сгенерированные AI, как это было в случае с AI Companion. Увеличить IQ; а к весне 2024 года пользователям Zoom будет предоставлена ​​возможность добавлять сводки встреч в приложение для создания заметок на платформе «Заметки», а также суммировать потоки текстовых сообщений и звонки из службы VoIP Zoom, Zoom Phone.

Ускоритель доходов Zoom

Помимо AI Companion, Zoom проводит ребрендинг Zoom IQ for Sales в Zoom Revenue Accelerator. Несмотря на критику и обвинения в ошибочных алгоритмах анализа настроений при запуске Zoom IQ for Sales, Zoom упорствовал и удалил набор функций инструмента из анализа настроений. Zoom Revenue Accelerator от Zoom призван предложить виртуального тренера, способного имитировать переговоры о продажах для адаптации и обучения членов команды продаж.

Это передовое применение искусственного интеллекта имитирует подходы, используемые в других платформах обучения продажам на основе искусственного интеллекта, таких как AppMaster.