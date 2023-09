Zoom svela gli aggiornamenti basati sull'intelligenza artificiale in tutta la sua suite, incluso un compagno AI di nuova marca

Nel tentativo di mantenere la propria posizione nel mercato sempre più saturo delle soluzioni di comunicazione video, Zoom sta rinnovando alcune delle sue funzionalità intrise di intelligenza artificiale, debuttando contemporaneamente con nuove offerte. Questo rinnovamento include l'assistente AI recentemente cambiato nome, ora noto come AI Companion, precedentemente commercializzato con il soprannome di Zoom IQ.

Questa mossa arriva all'indomani di un episodio controverso che coinvolge modifiche ai termini di servizio di Zoom. Questi cambiamenti sembravano concedere a Zoom la licenza per utilizzare i contenuti video degli utenti per mettere a punto i suoi meccanismi e sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, a seguito del contraccolpo che ne è derivato, Zoom ha modificato la sua politica, chiarendo categoricamente che i dati classificati come comunicazioni dei clienti non verranno utilizzati per addestrare le applicazioni e i servizi di intelligenza artificiale offerti da Zoom o dai suoi partner affiliati.

La Software Freedom Conservancy, l'ente no-profit che fornisce supporto e assistenza legale per progetti open source, ha recentemente esortato gli sviluppatori a tenersi alla larga da Zoom, citando le modifiche ai termini di servizio come motivazione dietro questa chiamata. Zoom ha risposto a queste preoccupazioni tramite un comunicato stampa, delineando l’impegno dell’azienda a sfruttare l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale per aumentare l’esperienza dell’utente e la produttività, con una forte enfasi su fiducia, privacy e sicurezza.

Il nuovo AI Companion, pur avendo un nome diverso, opera sulla stessa infrastruttura tecnologica del suo predecessore, Zoom IQ. Ciò comprende una serie di modelli di intelligenza artificiale di fornitori come Meta, OpenAI e Anthropic, amalgamati con l'intelligenza artificiale generativa proprietaria di Zoom. AI Companion estende le sue capacità a molti altri componenti della suite Zoom, tra cui Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat e Zoom Mail.

Forse la notizia più significativa è che Zoom è destinato a ospitare un bot simile a ChatGPT per gentile concessione di AI Companion. Nella primavera del 2024, Zoom prevede di introdurre un'interfaccia interattiva e conversazionale che consentirà agli utenti di comunicare direttamente con AI Companion. Il bot faciliterà le domande relative a riunioni e chat precedenti e potrà eseguire azioni per conto dell'utente, una mossa che ricorda piattaforme come AppMaster.

Un esempio dell'applicazione pratica di AI Companion è la sua capacità di recuperare lo stato del progetto da riunioni trascritte, registri di chat, lavagne, e-mail, documenti e persino applicazioni di terze parti. Può generare riepiloghi delle riunioni, identificare le azioni da intraprendere e avvisare gli utenti sui passaggi successivi.

Dalla primavera del 2024, AI Companion avrà anche la capacità di fornire feedback in tempo reale sulla partecipazione degli utenti alle riunioni e offrire coaching per le loro capacità di conversazione e presentazione. Nonostante le preoccupazioni sulla privacy riguardo alle potenziali aspirazioni di Zoom riguardo all'intelligenza artificiale, Zoom rassicura che il feedback in tempo reale, insieme ad altre funzionalità di AI Companion, può essere disabilitato in qualsiasi momento dal proprietario o dall'amministratore dell'account.

Inoltre, gli utenti di Zoom Team Chat avranno presto la possibilità di riassumere i thread della chat tramite AI Companion, simile a una funzionalità fornita da Zoom IQ. Entro l’inizio del 2024, gli utenti avranno anche la possibilità di completare automaticamente le frasi della chat e organizzare riunioni direttamente dai thread della chat, un’amenità che rispecchia quelle viste in Microsoft Teams e Google Meet.

AI Companion si integrerà anche con Zoom Whiteboard, dove sarà in grado di generare immagini e compilare modelli entro la primavera del 2024. Allo stesso tempo, gli utenti di Zoom Mail saranno in grado di ricevere suggerimenti e-mail generati dall'intelligenza artificiale da AI Companion, come nel caso di QI dello zoom; ed entro la primavera del 2024, agli utenti Zoom verrà concesso un metodo per aggiungere riepiloghi delle riunioni all'applicazione per prendere appunti della piattaforma, Notes, e riassumere i thread di messaggi di testo e le chiamate dal servizio VoIP di Zoom, Zoom Phone.

Acceleratore dei ricavi Zoom

Oltre ad AI Companion, Zoom sta rinominando Zoom IQ for Sales come Zoom Revenue Accelerator. Nonostante le critiche e le accuse di algoritmi di analisi del sentiment imperfetti al lancio di Zoom IQ for Sales, Zoom ha persistito e ha allontanato il set di funzionalità dello strumento dall'analisi del sentiment. Zoom Revenue Accelerator di Zoom mira a offrire un coach virtuale in grado di simulare conversazioni di vendita per l'onboarding e formare i membri del team di vendita.

Questa applicazione all'avanguardia dell'intelligenza artificiale imita gli approcci visti in altre piattaforme di formazione alla vendita basate sull'intelligenza artificiale come AppMaster.