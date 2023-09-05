Zoom تكشف عن تحديثات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مجموعتها، بما في ذلك رفيق الذكاء الاصطناعي ذو العلامة التجارية الجديدة

في محاولة للحفاظ على مكانتها في السوق المشبع بشكل متزايد لحلول اتصالات الفيديو، تمنح Zoom بعض ميزاتها المليئة بالذكاء الاصطناعي عملية تجميل بينما تقدم لأول مرة عروضًا جديدة في نفس الوقت. يشمل هذا التجديد مساعد الذكاء الاصطناعي الذي تم تغيير اسمه مؤخرًا، والمعروف الآن باسم AI Companion، والذي تم تسويقه سابقًا تحت الاسم المستعار Zoom IQ.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب حلقة مثيرة للجدل تتضمن تعديلات على شروط خدمة Zoom. يبدو أن هذه التغييرات تمنح Zoom الترخيص لاستخدام محتوى الفيديو الخاص بالمستخدمين لضبط آليات وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ومع ذلك، في أعقاب رد الفعل العنيف الناتج، عدلت Zoom سياستها، مما أوضح بشكل قاطع أن البيانات المصنفة على أنها تشبه الاتصالات من العملاء لن يتم استخدامها لتدريب تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Zoom، أو الشركاء التابعين لها.

وقد حثت منظمة حماية حرية البرمجيات، وهي كيان غير ربحي يقدم الدعم والمساعدة القانونية للمشاريع مفتوحة المصدر، المطورين مؤخرًا على الابتعاد عن Zoom، مشيرةً إلى التعديلات على شروط الخدمة باعتبارها الدافع وراء هذه الدعوة. استجابت Zoom لهذه المخاوف من خلال بيان صحفي، يوضح التزام الشركة بالاستفادة من الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي لزيادة تجربة المستخدم وإنتاجيته، مع التركيز الشديد على الثقة والخصوصية والأمان.

إن AI Companion الجديد، على الرغم من أنه يحمل اسمًا مختلفًا، يعمل على نفس البنية التحتية التكنولوجية مثل سابقتها Zoom IQ. ويشمل ذلك سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي من بائعين مثل Meta وOpenAI وAnthropic، والتي تم دمجها مع الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بشركة Zoom. يقوم AI Companion بتوسيع قدراته لتشمل العديد من المكونات الأخرى لمجموعة Zoom بما في ذلك Zoom Whiteboard وZoom Team Chat وZoom Mail.

ولعل أهم الأخبار هو أن Zoom مُعد لاستيعاب روبوت يشبه ChatGPT بفضل AI Companion. وفي ربيع عام 2024، تخطط Zoom لتقديم واجهة تفاعلية ومحادثة تتيح للمستخدمين التواصل مباشرة مع AI Companion. سيقوم الروبوت بتسهيل الأسئلة المتعلقة بالاجتماعات والمحادثات السابقة ويمكنه تنفيذ الإجراءات نيابة عن المستخدم، وهي خطوة تذكرنا بمنصات مثل AppMaster.

أحد الأمثلة على التطبيق العملي لـ AI Companion هو قدرته على استرداد حالة المشروع من الاجتماعات المكتوبة وسجلات الدردشة واللوحات البيضاء ورسائل البريد الإلكتروني والمستندات وحتى تطبيقات الطرف الثالث. يمكنه إنشاء ملخصات الاجتماع وتحديد عناصر العمل وتنبيه المستخدمين بالخطوات اللاحقة.

اعتبارًا من ربيع عام 2024، سيكون لدى AI Companion أيضًا القدرة على تقديم تعليقات في الوقت الفعلي حول مشاركة المستخدمين في الاجتماعات وتقديم التدريب على مهارات المحادثة والعرض التقديمي الخاصة بهم. على الرغم من مخاوف الخصوصية بشأن تطلعات Zoom المحتملة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، تؤكد Zoom أن التعليقات في الوقت الفعلي، إلى جانب إمكانات AI Companion الأخرى، يمكن تعطيلها في أي وقت بواسطة مالك الحساب أو المسؤول.

علاوة على ذلك، سيحصل مستخدمو Zoom Team Chat قريبًا على خيار تلخيص سلاسل الدردشة من خلال AI Companion، على غرار الميزة التي يوفرها Zoom IQ. وبحلول أوائل عام 2024، سيكون لدى المستخدمين أيضًا القدرة على إكمال جمل الدردشة تلقائيًا وترتيب الاجتماعات مباشرة من سلاسل الدردشة، وهي ميزة تعكس تلك التي تظهر في Microsoft Teams وGoogle Meet.

سوف يتكامل AI Companion أيضًا مع Zoom Whiteboard، حيث سيكون قادرًا على إنشاء الصور وملء القوالب بحلول ربيع عام 2024. وفي الوقت نفسه، سيتمكن مستخدمو Zoom Mail من الحصول على اقتراحات البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من AI Companion، كما كان الحال مع تكبير معدل الذكاء؛ وبحلول ربيع عام 2024، سيتم منح مستخدمي Zoom طريقة لإضافة ملخصات الاجتماعات إلى تطبيق تدوين الملاحظات الخاص بالمنصة، Notes، وتلخيص سلاسل الرسائل النصية والمكالمات من خدمة Zoom Phone، Zoom Phone.

تكبير مسرع الإيرادات

إلى جانب AI Companion، تقوم Zoom بتغيير العلامة التجارية Zoom IQ للمبيعات لتصبح Zoom Revenue Accelerator. على الرغم من الانتقادات والاتهامات بشأن خوارزميات تحليل المشاعر المعيبة عند إطلاق Zoom IQ for Sales، استمر Zoom ونقل ميزة الأداة بعيدًا عن تحليل المشاعر. يهدف Zoom Revenue Accelerator إلى تقديم مدرب افتراضي قادر على محاكاة محادثات المبيعات لإعداد وتدريب أعضاء فريق المبيعات.

يحاكي هذا التطبيق المتطور للذكاء الاصطناعي الأساليب التي تظهر في منصات تدريب المبيعات الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل AppMaster.