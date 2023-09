Zoom onthult AI-gestuurde updates voor de hele suite, inclusief een nieuw merk AI Companion

In een poging zijn positie op de steeds meer verzadigde markt van videocommunicatieoplossingen hoog te houden, geeft Zoom een ​​aantal van zijn met AI doordrenkte functies een facelift en introduceert tegelijkertijd nieuwe aanbiedingen. Deze vernieuwing omvat de onlangs van naam gewijzigde AI-assistent, nu bekend als AI Companion, voorheen op de markt gebracht onder de naam Zoom IQ.

Deze stap komt in de nasleep van een omstreden episode met wijzigingen in de servicevoorwaarden van Zoom. Deze veranderingen leken Zoom de licentie te geven om de video-inhoud van gebruikers te gebruiken om de AI-mechanismen en -systemen te verfijnen. Naar aanleiding van de daaruit voortvloeiende reacties heeft Zoom echter zijn beleid gewijzigd, waardoor het categorisch duidelijk werd dat gegevens die als communicatieachtig zijn geclassificeerd, van klanten niet zullen worden gebruikt om AI-toepassingen en -diensten te trainen die worden aangeboden door Zoom of hun aangesloten partners.

De Software Freedom Conservancy, de non-profitorganisatie die ondersteuning en juridische bijstand biedt voor open source-projecten, heeft er onlangs bij ontwikkelaars op aangedrongen Zoom te mijden, waarbij de wijzigingen in de servicevoorwaarden als motivatie achter deze oproep werden aangevoerd. Zoom reageerde op deze zorgen via een persbericht, waarin het engagement van het bedrijf werd uiteengezet om AI-gestuurde innovatie in te zetten om de gebruikerservaring en productiviteit te verbeteren, met een sterke nadruk op vertrouwen, privacy en veiligheid.

De nieuwe AI Companion, hoewel hij een andere naam draagt, werkt op dezelfde technologische infrastructuur als zijn voorganger, Zoom IQ. Dit omvat een reeks AI-modellen van leveranciers als Meta, OpenAI en Anthropic, samengevoegd met de eigen generatieve AI van Zoom. De AI Companion breidt zijn mogelijkheden uit naar verschillende andere componenten van de Zoom-suite, waaronder Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat en Zoom Mail.

Misschien wel het belangrijkste nieuws is dat Zoom een ​​ChatGPT-achtige bot zal huisvesten met dank aan de AI Companion. In het voorjaar van 2024 is Zoom van plan een interactieve en conversatie-interface te introduceren waarmee gebruikers rechtstreeks met de AI Companion kunnen communiceren. De bot faciliteert vragen over eerdere bijeenkomsten en chats en kan namens de gebruiker acties uitvoeren, een zet die doet denken aan platforms als AppMaster.

Een voorbeeld van de praktische toepassing van de AI Companion is de mogelijkheid om de projectstatus op te halen uit getranscribeerde vergaderingen, chatlogboeken, whiteboards, e-mails, documenten en zelfs applicaties van derden. Het kan samenvattingen van vergaderingen genereren, actiepunten identificeren en gebruikers waarschuwen voor volgende stappen.

Vanaf het voorjaar van 2024 zal de AI Companion ook de mogelijkheid hebben om realtime feedback te geven over de deelname van gebruikers aan vergaderingen en coaching te bieden voor hun gespreks- en presentatievaardigheden. Ondanks zorgen over de privacy over de potentiële ambities van Zoom met betrekking tot AI, verzekert Zoom dat realtime feedback, samen met andere AI Companion-mogelijkheden, op elk moment kan worden uitgeschakeld door de accounteigenaar of beheerder.

Bovendien krijgen Zoom Team Chat-gebruikers binnenkort een optie om chatthreads samen te vatten via de AI Companion, vergelijkbaar met een functie van Zoom IQ. Begin 2024 zullen gebruikers ook de mogelijkheid hebben om chatzinnen automatisch aan te vullen en vergaderingen rechtstreeks vanuit chatthreads te regelen, een voorziening die lijkt op die van Microsoft Teams en Google Meet.

De AI Companion zal ook integreren met Zoom Whiteboard, waar het in het voorjaar van 2024 afbeeldingen kan genereren en sjablonen kan vullen. Tegelijkertijd zullen Zoom Mail-gebruikers door AI gegenereerde e-mailsuggesties kunnen krijgen van de AI Companion, zoals het geval was met Zoom-IQ; en tegen het voorjaar van 2024 zullen Zoom-gebruikers een methode krijgen om samenvattingen van vergaderingen toe te voegen aan de notitietoepassing van het platform, Notes, en sms-berichten en oproepen van Zoom's VoIP-service, Zoom Phone, samen te vatten.

Zoom-inkomstenversneller

Naast AI Companion hernoemt Zoom Zoom IQ for Sales tot Zoom Revenue Accelerator. Ondanks kritiek en beschuldigingen van gebrekkige algoritmen voor sentimentanalyse bij de lancering van Zoom IQ for Sales, bleef Zoom volharden en verplaatste de functieset van de tool weg van sentimentanalyse. Zoom's Zoom Revenue Accelerator heeft tot doel een virtuele coach te bieden die verkoopgesprekken kan simuleren voor onboarding en het trainen van verkoopteamleden.

Deze baanbrekende toepassing van AI bootst de benaderingen na die te zien zijn in andere AI-aangedreven verkooptrainingplatforms zoals AppMaster.