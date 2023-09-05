Zoom, Yeni Markalı Yapay Zeka Yardımcısı da dahil olmak üzere Ürün Paketindeki Yapay Zeka Odaklı Güncellemeleri Açıkladı

Gittikçe doygun hale gelen video iletişim çözümleri pazarındaki konumunu korumak amacıyla Zoom, yapay zeka ile güçlendirilmiş bazı özelliklerini yenilerken aynı zamanda yeni teklifler sunuyor. Bu yenileme, daha önce Zoom IQ adı altında pazarlanan ve artık AI Companion olarak bilinen, yakın zamanda adı değiştirilen AI asistanını içeriyor.

Bu hamle, Zoom'un hizmet şartlarında yapılan değişiklikleri içeren çekişmeli bir olayın ardından geldi. Bu değişikliklerin Zoom'a, AI mekanizmalarına ve sistemlerine ince ayar yapmak için kullanıcıların video içeriğini kullanma lisansını verdiği görülüyor. Ancak ortaya çıkan tepkinin ardından Zoom politikasını değiştirerek müşterilerden gelen iletişim benzeri olarak sınıflandırılan verilerin Zoom veya bağlı ortakları tarafından sunulan yapay zeka uygulamalarını ve hizmetlerini eğitmek için kullanılmayacağını kategorik olarak açıkça ortaya koydu.

Açık kaynaklı projeler için destek ve hukuki yardım sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluş olan Software Freedom Conservancy, yakın zamanda geliştiricilere Zoom'dan uzak durmaları çağrısında bulunarak, bu çağrının arkasındaki motivasyonun hizmet şartlarında yapılan değişiklikler olduğunu belirtti. Zoom bu endişelere bir basın bülteni aracılığıyla yanıt verdi ve şirketin güven, gizlilik ve güvenliğe büyük önem vererek kullanıcı deneyimini ve üretkenliğini artırmak için yapay zeka odaklı yeniliklerden yararlanma taahhüdünü özetledi.

Yeni AI Companion, farklı bir isim taşısa da selefi Zoom IQ ile aynı teknolojik altyapı üzerinde çalışıyor. Bu, Meta, OpenAI ve Anthropic gibi satıcıların Zoom'un tescilli üretken yapay zekasıyla birleştirilen bir dizi yapay zeka modelini kapsar. AI Companion, yeteneklerini Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat ve Zoom Mail dahil olmak üzere Zoom paketinin diğer birçok bileşenine genişletiyor.

Belki de en önemli haber, Zoom'un AI Companion sayesinde ChatGPT benzeri bir botu barındıracak şekilde ayarlanmış olmasıdır. Zoom, 2024 baharında kullanıcıların AI Companion ile doğrudan iletişim kurmasına olanak tanıyacak etkileşimli ve konuşmaya dayalı bir arayüz sunmayı planlıyor. Bot, önceki toplantılar ve sohbetlerle ilgili soruları kolaylaştıracak ve AppMaster gibi platformları hatırlatan bir hareketle kullanıcı adına eylemler gerçekleştirebilecek.

AI Companion'ın pratik uygulamasının bir örneği, proje durumunu yazılı toplantılardan, sohbet günlüklerinden, beyaz tahtalardan, e-postalardan, belgelerden ve hatta üçüncü taraf uygulamalarından alma yeteneğidir. Toplantı özetleri oluşturabilir, eylem öğelerini belirleyebilir ve sonraki adımlarda kullanıcıları uyarabilir.

AI Companion, 2024 baharından itibaren kullanıcıların toplantılara katılımı hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlama ve konuşma ve sunum becerilerine yönelik koçluk sunma yeteneğine de sahip olacak. Zoom'un AI ile ilgili potansiyel istekleri hakkındaki gizlilik endişelerine rağmen Zoom, diğer AI Companion özelliklerinin yanı sıra gerçek zamanlı geri bildirimin hesap sahibi veya yönetici tarafından herhangi bir zamanda devre dışı bırakılabileceği konusunda güvence veriyor.

Ayrıca Zoom Team Chat kullanıcıları, Zoom IQ tarafından sağlanan bir özelliğe benzer şekilde, yakında AI Companion aracılığıyla sohbet başlıklarını özetleme seçeneğine sahip olacak. 2024'ün başlarında kullanıcılar, Microsoft Teams ve Google Meet'te görülen özelliklerin aynısı olan, sohbet cümlelerini otomatik olarak tamamlama ve doğrudan sohbet dizilerinden toplantı düzenleme olanağına da sahip olacak.

AI Companion ayrıca Zoom Whiteboard ile de entegre olacak ve burada 2024 baharına kadar görüntüler oluşturabilecek ve şablonları doldurabilecek. Aynı zamanda Zoom Mail kullanıcıları, AI Companion'dan AI tarafından oluşturulan e-posta önerilerini alabilecek. Yakınlaştırma IQ'su; 2024 baharına kadar Zoom kullanıcılarına, platformun not alma uygulaması Notes'a toplantı özetleri ekleme ve Zoom'un VoIP hizmeti Zoom Phone'dan kısa mesaj dizilerini ve aramaları özetleme yöntemi verilecek.

Zoom Gelir Hızlandırıcı

Zoom, AI Companion'ın yanı sıra Satışlar için Zoom IQ'yu Zoom Gelir Hızlandırıcı olarak yeniden markalıyor. Zoom IQ for Sales'in lansmanında kusurlu duygu analizi algoritmalarına ilişkin eleştirilere ve suçlamalara rağmen Zoom ısrar etti ve aracın özelliğini duyarlılık analizinden uzaklaştırdı. Zoom'un Zoom Gelir Hızlandırıcısı, satış ekibi üyelerinin katılımı ve eğitimi için satış görüşmelerini simüle edebilen sanal bir koç sunmayı amaçlıyor.

Yapay zekanın bu son teknoloji uygulaması, AppMaster gibi diğer yapay zeka destekli satış eğitimi platformlarında görülen yaklaşımları taklit eder.