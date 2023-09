Zoom przedstawia aktualizacje swojego pakietu oparte na sztucznej inteligencji, w tym nowo markowego towarzysza AI

Chcąc utrzymać swoją pozycję na coraz bardziej nasyconym rynku rozwiązań do komunikacji wideo, Zoom odświeży niektóre funkcje oparte na sztucznej inteligencji, jednocześnie debiutując nową ofertą. Ta modernizacja obejmuje niedawno zmienionego asystenta AI, znanego obecnie jako AI Companion, wcześniej sprzedawanego pod pseudonimem Zoom IQ.

Posunięcie to następuje po kontrowersyjnym epizodzie obejmującym zmiany w warunkach korzystania z usługi Zoom. Wydaje się, że zmiany te przyznają Zoomowi licencję na wykorzystanie treści wideo użytkowników w celu udoskonalenia mechanizmów i systemów sztucznej inteligencji. Jednak w następstwie wynikającej z tego reakcji Zoom zmienił swoją politykę, stwierdzając kategorycznie jasno, że dane pochodzące od klientów sklasyfikowane jako związane z komunikacją nie będą wykorzystywane do szkolenia aplikacji i usług sztucznej inteligencji oferowanych przez Zoom lub jego stowarzyszonych partnerów.

Software Freedom Conservancy, organizacja non-profit zapewniająca wsparcie i pomoc prawną dla projektów open source, niedawno nalegała, aby programiści trzymali się z daleka od Zoom, podając zmiany w warunkach świadczenia usług jako motywację tego wezwania. Firma Zoom odpowiedziała na te obawy w komunikacie prasowym, w którym przedstawiła zaangażowanie firmy w wykorzystanie innowacji opartych na sztucznej inteligencji w celu zwiększenia komfortu użytkowania i produktywności, ze szczególnym naciskiem na zaufanie, prywatność i bezpieczeństwo.

Nowy AI Companion, choć nosi inną nazwę, działa w oparciu o tę samą infrastrukturę technologiczną, co jego poprzednik, Zoom IQ. Obejmuje to szereg modeli sztucznej inteligencji od dostawców takich jak Meta, OpenAI i Anthropic, połączonych z zastrzeżoną generatywną sztuczną inteligencją Zoom. AI Companion rozszerza swoje możliwości na kilka innych komponentów pakietu Zoom, w tym Zoom Whiteboard, Zoom Team Chat i Zoom Mail.

Być może najbardziej znaczącą wiadomością jest to, że Zoom jest gotowy na obsługę bota podobnego do ChatGPT dzięki uprzejmości AI Companion. Wiosną 2024 Zoom planuje wprowadzić interaktywny i konwersacyjny interfejs, który umożliwi użytkownikom bezpośrednią komunikację z AI Companion. Bot ułatwi zadawanie pytań dotyczących poprzednich spotkań i czatów oraz może wykonywać działania w imieniu użytkownika, co przypomina platformy takie jak AppMaster.

Przykładem praktycznego zastosowania AI Companion jest jego zdolność do pobierania statusu projektu z transkrypcji spotkań, dzienników rozmów, tablic, e-maili, dokumentów, a nawet aplikacji innych firm. Może generować podsumowania spotkań, identyfikować elementy działania i ostrzegać użytkowników o kolejnych krokach.

Od wiosny 2024 r. AI Companion będzie także mieć możliwość przekazywania w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat udziału użytkowników w spotkaniach oraz oferowania coachingu w zakresie ich umiejętności konwersacyjnych i prezentacji. Pomimo obaw dotyczących prywatności związanych z potencjalnymi aspiracjami Zoom w zakresie sztucznej inteligencji, Zoom zapewnia, że ​​informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz inne funkcje AI Companion mogą w dowolnym momencie wyłączyć właściciel lub administrator konta.

Co więcej, użytkownicy Zoom Team Chat wkrótce zyskają możliwość podsumowywania wątków czatu za pośrednictwem AI Companion, podobnie jak funkcja udostępniana przez Zoom IQ. Na początku 2024 r. użytkownicy będą mieli także możliwość automatycznego uzupełniania zdań na czacie i organizowania spotkań bezpośrednio z wątków czatu, co będzie funkcją podobną do tej, którą można spotkać w Microsoft Teams i Google Meet.

Aplikacja AI Companion zostanie również zintegrowana z Zoom Whiteboard, gdzie do wiosny 2024 r. będzie mogła generować obrazy i wypełniać szablony. Jednocześnie użytkownicy Zoom Mail będą mogli otrzymywać od AI Companion sugestie e-maili generowane przez sztuczną inteligencję, tak jak miało to miejsce w przypadku Powiększ IQ; a do wiosny 2024 r. użytkownicy Zoom uzyskają możliwość dodawania podsumowań spotkań do aplikacji do robienia notatek na platformie, Notatki, oraz podsumowywania wątków wiadomości tekstowych i połączeń z usługi VoIP Zoom, Zoom Phone.

Akcelerator przychodów Zoom

Oprócz AI Companion, Zoom zmienia nazwę Zoom IQ for Sales na Zoom Revenue Accelerator. Pomimo krytyki i oskarżeń o wadliwe algorytmy analizy nastrojów podczas premiery Zoom IQ for Sales, Zoom nie poddał się i odsunął zestaw funkcji narzędzia od analizy nastrojów. Zoom Revenue Accelerator firmy Zoom ma na celu zaoferowanie wirtualnego trenera zdolnego do symulowania rozmów sprzedażowych w celu wprowadzenia i szkolenia członków zespołu sprzedaży.

To nowatorskie zastosowanie sztucznej inteligencji naśladuje podejścia stosowane w innych platformach szkoleniowych wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak AppMaster.