Walmart propulse l'innovation dans le commerce de détail vers de nouveaux sommets avec l'introduction de l'IA et de la RA génératives au CES

Dans le cadre d'une démarche majeure destinée à redéfinir les paysages de vente au détail, le président et chef de la direction de Walmart, Doug McMillon, a présenté une suite de technologies transformatrices au Consumer Electronics Show organisé à Las Vegas. Appelée « vente au détail adaptative », cette innovation combine Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) et d'autres technologies pour offrir aux clients un parcours d'achat amélioré, prouvant que Walmart mise entièrement sur des solutions de pointe.

Plusieurs produits optimisés par l'IA ont été dévoilés lors de l'exposition, notamment de nouveaux outils pour la recherche de produits et la gestion du réapprovisionnement. Walmart teste également en version bêta une plateforme de commerce social imprégnée de réalité augmentée, appelée « Shop with Friends ». En outre, le géant de la vente au détail a montré comment il intègre l'IA dans d'autres secteurs verticaux comme son club de vente en gros, Sam's Club, et les applications utilisées par les employés en magasin.

La pièce maîtresse de ces innovations est un algorithme de recherche génératif unique développé pour les utilisateurs iOS. Cette fonctionnalité remodèle l'expérience de recherche en permettant aux clients de rechercher des produits en fonction de leurs objectifs plutôt que des noms de produits ou de marques établis. Par exemple, les clients peuvent rechercher une « soirée de football » au lieu de saisir minutieusement chaque élément, comme des chips, des ailes de poulet, des boissons ou un grand écran de télévision. Empruntant au Google's SGE (Search Generative Experience), cet algorithme de recherche de pointe prend en compte de nombreux facteurs, notamment les avis, les prix, les images, et recommande ensuite des produits dans différentes catégories.

Avant le CES, Walmart a présenté un assistant d'achat piloté par l'IA qui consolide le processus d'achat avec un chatbot. Ce chatbot répond aux requêtes des clients et fournit des suggestions de produits personnalisées. Walmart a également indiqué le développement d'une fonction de recherche générative basée sur l'IA. Les utilisateurs pouvaient rechercher une « fête d'anniversaire sur le thème de la licorne » et recevoir des résultats consolidés, notamment des ballons, des serviettes, des banderoles sur le thème de la licorne et bien plus encore. Désormais, cette fonctionnalité est accessible sur les appareils mobiles, et fait ses débuts sur iOS.

Une application tout aussi intrigante de l’IA se manifeste dans la réorganisation des éléments fréquemment requis. Le service InHome Replenishment récemment dévoilé utilise l’IA pour créer des paniers d’achat en ligne automatisés intégrant les articles que les clients achètent souvent. Actuellement disponibles via le programme InHome, les articles sont directement livrés aux réfrigérateurs des clients dans leurs cuisines ou garages via le service de livraison alimenté par serrure intelligente de Walmart. Tout en simplifiant le processus d'achat, ce service ne nécessitera pas d'abonnement et permettra aux clients de modifier leurs paniers en fonction de leurs besoins fluctuants.

« Shop with Friends », une autre innovation révélée au CES, est un outil de réalité augmentée qui familiarise les clients avec des tenues virtuelles partagées avec des amis avant d'effectuer un achat. Il associe le mécanisme d'essai virtuel basé sur l'IA de Walmart, introduit l'année dernière, avec des fonctions sociales.

Doug McMillon a identifié la gamme de produits comme étant une « vente au détail adaptative », l'expliquant comme une approche de vente au détail basée sur la personnalisation et la flexibilité. Selon Suresh Kumar, directeur mondial de la technologie et directeur du développement de Walmart Inc., la « vente au détail adaptative » améliore les expériences de vente au détail omnicanal car elle « mélange de manière transparente les meilleurs aspects de tous les canaux, en mettant clairement l'accent sur les personnes ».

Walmart a également expliqué comment il appliquait l'IA ailleurs. Le Sam's Club de Walmart est sur le point de déployer des technologies basées sur l'IA et la vision par ordinateur pour accélérer la validation des reçus à la sortie du magasin, atténuant ainsi le besoin de contrôles en personne des associés. Au lieu de cela, la technologie de vision par ordinateur capture les images du panier et l’IA accélère le processus de correspondance entre le panier et les ventes. Avec un projet pilote actuellement opérationnel sur 10 sites, cette technologie devrait s'étendre à l'ensemble de ses 600 clubs d'ici la fin de l'année.

En outre, l'outil d'IA générative de Walmart pour les vendeurs de magasin, baptisé « My Assistant », sera étendu à plus de 11 pays au-delà des États-Unis en 2024, adaptant son fonctionnement aux langues locales des employés. Actuellement, « My Assistant » est fonctionnel dans divers pays, dont le Canada, le Mexique, le Honduras et bien d'autres, et son lancement est prévu en Inde et en Afrique du Sud. Cet outil aide les employés à rédiger, à résumer des documents volumineux et à stimuler la créativité, selon la divulgation de Walmart.

