Walmart leva a inovação no varejo a novos patamares com apresentações de IA generativa e AR na CES

Num grande movimento destinado a redefinir o panorama do retalho, o presidente e CEO do Walmart, Doug McMillon, apresentou um conjunto de tecnologias transformadoras no Consumer Electronics Show, realizado em Las Vegas. Conhecida como “varejo adaptativo”, esta inovação combina Augmented Reality (AR), Artificial Intelligence (AI) e outras tecnologias para fornecer aos clientes uma jornada de compra aprimorada, provando que o Walmart está apostando tudo em soluções tecnológicas avançadas.

Foram revelados na exposição vários produtos habilitados por IA, incluindo novas ferramentas para busca de produtos e gerenciamento de reabastecimento. O Walmart também está testando a versão beta de uma plataforma de comércio social com AR, chamada ‘Compre com amigos’. Além disso, a gigante do varejo mostrou como está incorporando a IA em outros setores, como seu clube atacadista, Sam's Club, e aplicativos usados ​​pelos funcionários das lojas.

A peça central dessas inovações é um algoritmo de pesquisa generativo exclusivo de IA desenvolvido para usuários de iOS. Esse recurso remodela a experiência de pesquisa, permitindo que os clientes procurem produtos com base em suas finalidades, em vez de produtos ou marcas estabelecidas. Por exemplo, os clientes podem pesquisar uma “festa para assistir futebol” em vez de inserir meticulosamente cada item, como batatas fritas, asas, bebidas ou uma grande tela de TV. Tomando emprestado Google's SGE (Search Generative Experience), esse algoritmo de pesquisa de ponta considera vários fatores, incluindo avaliações, preços, imagens e, posteriormente, recomenda produtos em diferentes categorias.

Antes da CES, o Walmart demonstrou um assistente de compras baseado em IA que consolida o processo de compras com um chatbot. Este chatbot responde às dúvidas dos clientes e fornece sugestões personalizadas de produtos. O Walmart também indicou o desenvolvimento de uma função de pesquisa generativa baseada em IA. Os usuários poderiam pesquisar uma “festa de aniversário com tema de unicórnio” e receber resultados consolidados, incluindo balões, guardanapos, serpentinas com tema de unicórnio e muito mais. Agora, esse recurso está acessível em dispositivos móveis, estreando no iOS.

Uma aplicação igualmente intrigante da IA ​​manifesta-se na reordenação de itens frequentemente necessários. O recém-lançado serviço InHome Replenishment usa IA para criar carrinhos de compras on-line automatizados que incorporam itens que os clientes compram com frequência. Disponível atualmente por meio do programa InHome, os itens são entregues diretamente nas geladeiras dos clientes em suas cozinhas ou garagens por meio do serviço de entrega com fechadura inteligente do Walmart. Embora simplifique o processo de compra, este serviço não implica subscrição e permite ao cliente modificar os seus cestos de acordo com as suas necessidades flutuantes.

‘Shop with Friends’, outra inovação revelada na CES, é uma ferramenta de AR que familiariza os clientes com roupas virtuais compartilhadas com amigos antes de fazerem uma compra. Ele combina o mecanismo de teste virtual com tecnologia de IA do Walmart, lançado no ano passado, com funções sociais.

Doug McMillon identificou a gama de produtos como “varejo adaptativo”, explicando-a como uma abordagem de varejo baseada na personalização e na flexibilidade. Nas palavras de Suresh Kumar, diretor global de tecnologia e diretor de desenvolvimento do Walmart Inc., o “varejo adaptativo” aprimora as experiências de varejo omnicanal, pois “combina perfeitamente os melhores aspectos de todos os canais, com um foco claro nas pessoas”.

O Walmart também compartilhou como está aplicando IA em outros lugares. O Sam's Club do Walmart está pronto para lançar tecnologias baseadas em IA e visão computacional para acelerar a validação de recibos nas saídas das lojas, mitigando a necessidade de verificações presenciais dos associados. Em vez disso, a tecnologia de visão computacional captura imagens do carrinho e a IA acelera o processo de correspondência do carrinho até as vendas. Com um piloto atualmente em funcionamento em 10 locais, esta tecnologia deverá ser estendida a todos os seus 600 clubes até o final do ano.

Além disso, a ferramenta generativa de IA do Walmart para assistentes de loja, batizada de ‘My Assistant’, será expandida para mais de 11 países além dos EUA em 2024, adaptando sua operação aos idiomas locais dos funcionários. Atualmente, o ‘My Assistant’ está funcional em vários países, incluindo Canadá, México, Honduras e outros, com planos em ação para seu lançamento na Índia e na África do Sul. Essa ferramenta auxilia os funcionários na redação, resumindo documentos extensos e estimulando a criatividade, conforme divulgação do Walmart.

À medida que os retalhistas de todo o mundo se aprofundam nas tecnologias modernas, plataformas como as ferramentas de backend sem código da plataforma AppMaster estão a ganhar força significativa no desenvolvimento de soluções eficientes e inovadoras. Com recursos poderosos, como criação visual de esquema de banco de dados e design de interface de usuário drag-and-drop para back-end, web e aplicativos móveis, esta plataforma se destaca entre os líderes no fornecimento de soluções de desenvolvimento abrangentes.